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Ordenan nuevas medidas para verificar las inversiones de Adorni en criptomonedas

El fiscal Pollicita pidió informes sobre los ingresos del jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti. El exvocero había justificado su incremento patrimonial a ganancias con bitcoin

17 de junio 2026 · 18:26hs
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El jefe de Gabinete

Foto: Archivo / La Capital.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no logró despejar las dudas de la Justicia cuando hizo pública su declaración jurada de bienes.

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba para investigar el patrimonio y los ingresos formales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa que atraviesa el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

Esta medida busca reconstruir el historia laboral y económico tanto de Adorni como el de su esposa, Bettina Angeletti, retroactivamente hasta el 2012 y, por ende, los ingresos que ambos tenían para cotejar las inconsistencias en las declaraciones juradas y averiguar el origen de sus inversiones.

Pollicita también le solicitó a la Comisión Nacional de Valores todos los datos de las operaciones de blockchain autorizadas en la Argentina, desde ese mismo año, y exigió que la Ansés presente los recibos de sueldo del funcionario oficialista y de su mujer.

El hermano de Adorni

Paralelamente, el fiscal analiza también la información vinculada al patrimonio de su hermano, el diputado bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) Francisco Adorni para contrastar tanto las declaraciones como los antecedentes.

>> Leer más: El PRO amenaza con acompañar la remoción de Manuel Adorni en el Senado: "No da para más"

Las principales líneas de la investigación judicial incluyen la trazabilidad de fondos, las operaciones con critpomonedas y la sucesión familiar, debido a que se investiga el expediente sucesorio de su padre, Jorge Adorni, quien murió en 2002, luego de que el jefe de Gabinete afirmara que encontró una cifra importante de dinero en su inmueble que le permitió iniciar sus inversiones con bitcoins.

Por último, la fiscalía analiza todos los vuelos realizados por el funcionario y su familia, la compra de propiedades no declaradas, como la casa en el country Indio Cua (Exaltación de la Cruz) y un departamento en el barrio porteño de Caballito, más el estado de sus deudas, que son de un valor relevante.

En su declaración jurada de 2024, Adorni informó haber recibido 10,2 millones de pesos de una herencia. Sin embargo, al año siguiente elevó esa cifra a $73 millones, mientras declaró tenencias en criptomonedas incorporadas a su patrimonio entre 2021 y 2023.

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