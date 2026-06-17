La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC

El Índice de Precios Internos al por Mayor avanzó 2,5% en mayo, según informó el Indec. En términos interanuales acumuló un incremento de 34,5 %

La inflación mayorista se desaceleró 2,7 puntos porcentuales (p.p.) respecto a abril, aunque quedó por encima de la inflación minorista (2,1%) por 0,6 p.p.

La inflación mayorista subió 2,5 % en mayo y, de esta forma, aumentó 34,5 % contra el mismo mes del último año , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este incremento se dio como consecuencia de la suba de 2,5 % en los “productos nacionales” y de 3,1 % en los “productos importados”.

En el período enero-mayo, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) subió 11,4 % contra el mismo período de 2025.

Al tomar en cuenta las cifras de mayo, la inflación mayorista se desaceleró 2,7 puntos porcentuales (p.p.) respecto a abril, aunque quedó por encima de la inflación minorista (2,1 %) por 0,6 p.p.

Dentro de los “productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “sustancias y productos químicos” (0,65 p.p.); “energía eléctrica” (0,25 p.p.); “productos refinados del petróleo” (0,24 p.p.); “alimentos y bebidas” (0,22 p.p.); y “petróleo crudo y gas” (0,22 p.p.).

Precios internos

Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (ipib) mostró un aumento de 2,7 % en el mismo período, explicado por la suba de 2,7 % en los “productos nacionales” y de 3 % en los “productos importados”.

El nivel general del índice de precios básicos del productor (ipp) también registró el mismo aumento en mayo, donde los “productos primarios” (2,4 %) y los “manufacturados y energía eléctrica” (2,8 %) explicaron el alza.

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló que el IPIM “mide la evolución promedio de los precios de los bienes de origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno”, en donde los precios observados, salvo excepciones, “corresponden al día 15 de cada mes”.