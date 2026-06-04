Wim Wenders retirará una de sus películas por un topless de Nastassja Kinski con 13 años

"Falso movimiento", de 1975, dejará de estar disponible para el público. "Él fue mi primer director y no me protegió", sostuvo la actriz

El director alemán Wim Wenders anunció que bloqueará el acceso a su película de 1975 "Falso movimiento" a petición de la actriz Nastassja Kinski, quien apareció en el filme en topless cuando tenía solamente 13 años.

Kinski le dijo el mes pasado a un diario alemán que llevaba años pidiendo a Wenders que modificara el filme. "Esa fue mi primera película, él fue mi primer director y no me protegió", aseguró a Sueddeutsche Zeitung.

Ahora Wenders afirmó que la actriz "debería haber estado mejor protegida en aquel entonces", y añadió: "Por eso te pido perdón, Nastassja, sin reservas, sin peros ni excusas".

En respuesta, el abogado de la actriz afirmó que esta medida "llegaba con mucho retraso", y lamentó que "solo haya sucedido como resultado de la presión pública".

En un comunicado publicado en Instagram, Wenders afirmó que la película se retiraría de "todas las formas actuales de distribución y exhibición", lo que significa que "se ordenará a los servicios de streaming, a las cadenas de televisión y a los socios de distribución que suspendan el acceso público a la película".

"Las numerosas reacciones, comentarios y conversaciones de los últimos días han desempeñado un papel importante a la hora de agudizar aún más mi comprensión de los acontecimientos de aquella época", dijo el director.

Y añadió: "Estoy agradecido. Solo un intercambio abierto y respetuoso puede llevarnos a reconsiderar posiciones y reevaluar responsabilidades. Es necesario que nuestra sociedad encuentre formas adecuadas de abordar las obras cinematográficas controvertidas del siglo XX y afronte nuevos procesos de aprendizaje y perspectivas inclusivas en relación con el cine".

"Falso movimiento", por la que Wenders ganó el premio al mejor director en los Premios del Cine Alemán, incluía una escena sexualizada con Kinski y un coprotagonista masculino de unos treinta años.

Kinski dijo años atrás: "Si hubiera tenido a alguien que me protegiera o si me hubiera sentido más segura de mí misma, no habría aceptado ciertas cosas. Cosas de desnudos. Y por dentro me estaba destrozando". También apareció sin ropa en "Una hija para el diablo" (1976) y "Tentación prohibida" (1978).

La actriz, hoy de 65 años, alcanzó fama internacional con el filme "Paris, Texas" (1984), y también apareció en "¡Tan lejos, tan cerca!", ambas dirigidas por Wenders.