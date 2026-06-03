Rosario abre la puerta a los taxis eléctricos: el Concejo vota una ordenanza clave para renovar la flota

Tratará este jueves la ordenanza que habilita vehículos eléctricos e híbridos para el servicio de taxis. El sector busca financiamiento para acceder a unidades que prometen bajar fuerte los costos de combustible y mantenimiento.

Los prototipos de taxis eléctricos tienen un costo que arranca de unos 23 mil dólares con amplios beneficios en la reducción de costos de mantenimiento y movilidad.

El Concejo se prepara para votar este jueves en el recinto una ordenanza que habilita la incorporación a la flota de taxis de autos eléctricos y con ello se abrirá la puerta a un esquema financiero de ahorro para el sector estimado en 14 millones de pesos anuales por coche de alquiler. Cada prototipo tiene un costo base de 23 mil dólares.

El lunes pasado, la comisión de Servicios Públicos del cuerpo le dio despacho a la modificación de la norma que regula los taxis, con el fin de habilitar los vehículos eléctricos y con tecnologías de propulsión alternativa para trasladar pasajeros en la ciudad.

El proyecto, autoría de la presidenta de la comisión, Anahí Schibelbein, describe la necesidad de normar sobre las nuevas tecnologías vinculadas al servicio público de taxis con vehículos eléctricos, la ley provincial de fomento a la industrialización de vehículos eléctricos y alternativos, y el plan local de acción climática Rosario 2030.

En acuerdo con los titulares de licencias, los ediles avanzaron de cara a promover la disponibilidad de estas unidades, mientras que los tacheros buscaron una línea de crédito para facilitar la adquisición de estos coches.

Se trata de los modelos BYD Dolphin Mini y BYD Yuan PRO, que además poseen versiones compatibles en cuanto a la autonomía y tamaño con los modelos Peugeot 208, Toyota Yaris y Volkswagen Polo, es decir que resultan similares en espacio de cabina de lo que exige la ordenanza reguladora.

A valores de mercado, tienen un costo que ronda entre los 23,5 y 29,5 mil dólares, de acuerdo a la versión y prestaciones.

Taxis eléctricos

El "eléctrico puro" tiene una autonomía de 383 kilómetros y puede desarrollar una velocidad máxima de hasta 130 kilómetros por hora. El híbrido pasa automáticamente a nafta cuando se consume la batería y, según estimaciones, reduce entre un 20 y 30 por ciento el costo del combustible.

"Daríamos un paso tremendo y sustentable, sin ruidos ni combustión. Es una bomba para nosotros", había subrayado el titular de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), José Iantosca. Cada propietario del auto eléctrico se ahorraría 14 millones de pesos anuales, comparado con un auto naftero y a razón de 200 kilómetros por día, que es el promedio de circulación de una unidad cuando presta un servicio diario en Rosario.

Autonomía

Estas unidades no tienen correa distribución, caja de cambios ni aceite motor. Sólo se carga de manera doméstica entre 6 u 8 horas, como un celular, y tiene 386 kilómetros de autonomía.

El costo de carga ronda los 10 mil pesos diarios mucho más económico, que los más de treinta mil pesos que saldría el GNC y los 60 mil pesos en nafta.

Según trascendió, la empresa de origen chino BYD se instaló en Brasil donde lleva adelante el ensamblado de autopartes, mientras que también tiene presencia de mercado en Tortuguitas, donde instaló su planta para servicio posventa y repuestos.

"Lo fabuloso de todo esto es que no hay que importar repuestos. Y como los chinos no quieren quedar mal, si se te rompe el auto y no pueden resolver el inconveniente, a las 24 horas te reponen el vehículo a nuevo", había afirmado Iantosca a La Capital.

A su turno, la concejala Schibelbein confirmó que ya participó de reuniones con el área de Fiscalización municipal, ubicada en Ovidio Lagos 1679, dependiente de Control Urbano y el Ente de la Movilidad para avanzar en la incorporación de estos vehículos eléctricos en la ordenanza dictada en la década del 80.

"Hay varias cuestiones que están relacionadas al cuidado del ambiente y el ahorro que implicaría para el sector taxista por el análisis de costos que ellos hicieron. Debido a la crisis, esta modificación le daría mayor competitividad al sistema", resaltó la edila.

Una sola carga nocturna de estos prototipos brinda una autonomía de 200 kiómetros, tiene ubicación de la unidad a través de una app de la marca del automotor, una garantía del rodado de 6 años, y de 8 años de su batería. Cuenta con un dispositivo de carga ultrarrápida en 30 minutos y freno regenerativo.