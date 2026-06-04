Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie, Central es mi familia"

El zaguero hizo público un comunicado agradeciendo a Gonzalo Belloso y a Central, y pidió disculpas por sus declaraciones. ¿Fumata blanca?

Carlos Quintana, en el último partido de Central donde no jugó. Gonzalo Belloso lo había cruzado duro.

Carlos Quintana habló el lunes después de la dura derrota con Estudiantes, donde se despedía de Central sin jugar, criticando a Jorge Almirón . Gonzalo Belloso le respondió durísimo en la conferencia de prensa y el zaguero contestó con un comunicado que buscó bajar la espuma.

A continuación, el comunicado de Quintana, que habrá que ver si pacifica las aguas después de un día muy intenso en Central, que inclusive incluyó una historia de Instagram de Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, con dos fotos de su familia con la del zaguero.

"Quiero agradecerles a los hinchas de Rosario Central, como lo hice cada vez que pude, por todo el cariño que siempre me brindaron y que yo también les tengo, y a los dirigentes Gonzalo y Carolina, con los que en estos tres años y medio siempre tuve una excelente relación, no solo laborar sino también personal, y por el cariño y el respaldo brindado durante mi estadía en el club".

"Quiero aclarar que en el Canalla viví la mejor etapa de mi carrera, por lo cual es una institución a la que le tenemos un inmenso cariño tanto mi familia como yo. El respeto y la cordialidad brindados por todos los empleados del club siempre fueron muy importantes para mí"

"Por eso quiero aclarar que si mis recientes declaraciones hirieron a alguien, esa no fue mi intención. Quizá el momento en el que hablé me jugó una mala pasada, nunca declaré con la intención de herir a nadie de Rosario Central, un club al que considero parte de mi familia"

"Fueron palabras desde mis sentimientos antes de dejar el club al que tanto quiero, de las que no tomé magnitud. (...) Los dirigentes siempre se brindaron conmigo de una manera muy cariñosa, lo mismo que con mi familia. Por eso soy un agradecido con ellos y con los hinchas, los cuales siempre me hicieron sentir un cariño que no recibí en ningún otro equipo".

"Central es mi familia. Un cariño para todos los hinchas, jugadores y compañeros. Siempre en mi corazón".

Qué pasará ahora en Central

Habrá que ver ahora si calma las aguas este descargo de Quintana, que en ningún momento cuestionó las declaraciones de Belloso sino que por el contrario expresa que en cierta forma le da la razón.

Por supuesto, si la dirigencia toma este mea culpa público como un paliativo, seguramente allanará el camino de la rescisión del contrato y no lo obligará a ir entrenar en la Ciudad Deportiva.

En todo caso, si esto es así, seguramente se informará pronto y será el final de un día muy cargado para todo Central.