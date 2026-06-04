Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado

Eric Rojas estará 21 años preso, mató a Valeria Nasca en mayo de 2023. La víctima y su pareja, Jorge Benegas, fueron piezas claves en el entramado comercial de Alvarado.

El tribunal conformado por los jueces: Gonzalo Fernández Bussy, Lisandro Artacho y Eleonora Verón condenaron a Eric Rojas, de 30 años a la pena de 21 años de prisión efectiva por el homicidio de Valera Nasca, ocurrido el 7 de mayo de 2023 en las puertas de un galpón de Liniers al 2600.

La víctima era la pareja de un lugarteniente de Esteban Alvarado. La tapificación judicial consideró el crimen como agravado por el uso de arma de fuego y lo absolvió de la portación ilegal de arma de fuego de guerra y encubrimiento, por aplicación del beneficio de la duda.

Sin embargo, el crimen llegó a juicio sin haberse esclarecido el móvil del crimen ni quién lo instigó, más allá de lo que pueda sugerirse por los vínculos de la víctima con Alvarado. La teoría expuesta al comienzo del juicio por la fiscal Marisol Fabbro, a cargo de la acusación, se limitó a ubicar a Rojas como autor material del ataque . En ese marco solicitó la pena de 25 años de prisión al final del debate.

La Fiscalía solicitó la pena de 25 años de prisión para el acusado. En su alegato Fabbro, de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas, atribuyó a Rojas que 7 de mayo de 2023 a las 11.00 llegó hasta Liniers al 2600 de Rosario a bordo de un vehículo Ford Focus.

Días antes él había acordado una cita con la pareja de la víctima, Jorge benegas, simulando estar interesado en una batea de camión que estaba a la venta. Ya en el lugar el acusado descendió del vehículo, hizo sonar la bocina del auto y cuando la víctima salió,e le disparó en reiteradas oportunidades con un arma pistola calibre 9 x 19 mm provocando su fallecimiento, dándose luego a la fuga a bordo del vehículo.

Nasca estaba en el lugar junto a Benegas tras pactar la entrevista. Valeria Cecilia Nasca era la mujer de Jorge Benegas, y ambos fueron condenados por la Justicia en octubre de 2021 por ser parte del andamiaje económico de la banda que comandaba Esteban Alvarado, también condenado por ser líder de una asociación ilícita y autor del crimen del prestamista Lucio Maldonado.

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Alvarado y antecedentes

En 2020 recibió una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y una multa de 51.600.000 de pesos, por el delito de integrar la asociación de Alvarado. Por su parte, su marido Jorge Antonio Benegas fue condenado a purgar la pena de 5 años de prisión efectiva y una multa equivalente a dos veces el monto del lavado por el delito de asociación ilícita en carácter de organizador en concurso real.

En la investigación, llevada adelante por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, a Nasca además se le atribuyó haber participado de una maniobra tendiente a ocultar deliberadamente la calidad de propietario que Esteban Alvarado tenía de la vivienda familiar ubicada en avenida Fuerza Aérea al 2300 de Funes, que adquirió con el producido de actividades ilícitas mencionadas en la asociación ilícita.

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Cámaras

Luego del homicidio las cámaras de vigilancia de la zona captaron al Ford Focus y, tras un seguimiento, el vehículo fue hallado abandonado casi una hora después entre las torres de un complejo de vivienda de Teniente Agneta al 2100. La policía confirmó que se trataba de un auto que había sido denunciado como robado el 1 de marzo de 2023, poco más de dos meses antes del crimen. Luego los peritos confirmaron el hallazgo de huellas dactilares de quien terminó acusado como autor del asesinato.

Así los investigadores identificaron a Eric Nicolás Rojas, un joven de entonces 27 años al que habían registrado con permanentes viajes entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Efectivamente, dos semanas después del hecho, el 22 de mayo, lo detuvieron en la localidad de Nogoyá de la provincia vecina. Esa pesquisa arrojó que Rojas tenía contactos con el círculo de Alan Funes, preso por narcotráfico y homicidio que compartía prisión con Esteban Alvarado.∏