Mercedes Borrell presenta las canciones de su disco "Fauna" en formato de trío La cantautora rosarina se presentará este sábado 6, junto a Gonzalo Miranda y Julian Cicerchia en guitarras 4 de junio 2026 · 10:53hs

La rosarina Mercedes Borrell presenta las canciones de su disco "Fauna" en formato trío, este sábado 6 en Pichangú

Mercedes Borrell es cantante, guitarrista y compositora rosarina. Viene de abrir el show de Robert Plant en Metropolitano. A mediados de 2025, lanzó su segundo disco, en el que construye un ecosistema virtuoso de especies musicales diversas: “Fauna” va del tango al klezmer, con la teatralidad como eje. Este sábado 6 de junio, a las 21, en el renovado Bar Cultural Pichangú (Salta y Rodriguez), lo presentará en formato trío junto a Gonzalo Miranda y Julian Cicerchia en guitarras.

El disco fue presentado por primera vez en octubre de 2025 con una formación de 10 músicos en escena, respetando casi en su totalidad la instrumentación original del disco. El mismo contó con los arreglos y producción artística del músico Lucas Querini y con una nutrida instrumentación: orgánico de cuerdas, vientos (flauta traversa, clarinete), dúo de guitarras y guitarrón, piano, percusión, más algunos colores invitados como bandoneón o mandolina.

En las nueve canciones que integran "Fauna", Mercedes comparte la variedad de musicalidades que la habitan sin encorsetar su voz en un solo género, haciendo de esta multiplicidad un valor identitario que la potencia hacia diferentes paisajes sonoros. Esta Fauna es de especies musicales: el tango, la canción balcánica, una melodía con aires de joropo venezolano, un samba brasilero. Todas conviven en el mismo ecosistema.

En esta ocasión, llevan este vasto universo sonoro a su más íntima expresión en un logrado formato de trío que conserva y respeta los climas del disco.

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