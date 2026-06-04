Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

El presidente canalla ratificó al entrenador y aseguró que no encontró "argumentos para que se vaya", por lo que continuará en el segundo semeste

Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central , ratificó a Jorge Almirón como entrenador canalla en una conferencia de prensa durante este jueves al mediodía en el Gigante de Arroyito. A pesar de las críticas, el DT continuará durante el segundo semestre y afrontará el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores.

“ No encuentro argumentos para que se tenga que ir Almirón . No los encuentro. El único argumento que podría tener es que los hinchas dictaminaron que se tenía que ir”, afirmó el mandatario auriazul.

A su vez, agregó: “Yo siempre hablé de que Central va a ser un club serio, que no abandona los procesos. Un club que trabaja con seriedad, continúa y le duele perder enormemente. Hasta mi mamá me pidió que eche a Almirón, pero no . Nosotros vamos a continuar el proceso que empezamos, con un técnico que nos dio muchas cosas”.

Belloso confirmó las elecciones y defendió su mandato

“Faltará, hay que mejorar y tenemos que ver qué le podemos aportar desde nuestro lado, lo vamos a hacer. Juntaremos a los jugadores, al cuerpo técnico y a todos para ver qué falta para ser campeones de nuevo”, indicó el presidente canalla ante los medios.

Belloso remarcó que la dirigencia está “convencida” de la decisión “largamente pensada y completamente argumentada” de sostener a Almirón en el cargo a pesar de las críticas.

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“Debemos pensar en lo que es mejor para Central. En octubre hay elecciones, podrán elegir otro modelo, podrán elegir otras formas y podrán elegir lo que les parezca bien. Nosotros estamos contentos con nuestras formas de trabajar. Los resultados podrán llegar o no, pero de nosotros no esperen otra cosa que trabajar con seriedad, con compromiso y con amor al club”, sentenció el mandatario auriazul.

Una advertencia a los hinchas

El presidente canalla fue claro con su mensaje y resaltó: “Es nuestro último semestre, queremos ser sumamente competitivos de nuevo. Este club tiene que acostumbrarse a competir, vamos a perder un montón, es lo que pasa cuando se compite. Si los hinchas nos creemos que somos el Bayern Munich y que vamos a ganar siempre, con la obligación, estamos equivocados”.

“Nosotros somos Central. ¿Qué hubiera dicho Don Ángel -Zof- cuando perdió 4-0 -en la final ante Atlético Mineiro en la Copa Conmebol-, que vino a jugar la revancha acá? ¿Qué hubiéramos dicho los hinchas si pensamos como ahora? Esta cancha se colmó y nos dio uno de los títulos más lindos de este club”, recordó Belloso sobre la quinta estrella de Central.

Belloso Central 2 Belloso fue contundente y defendió su gestión en Central. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

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Por otro lado, el mandatario insistió en que “Central aguanta en serio” y aclaró que no se refiere a Almirón: “Lo conocí acá. No soy amigo, no lo conozco y no conozco a su familia”.

Una postura definida de la dirigencia

Al defender la decisión de la comisión directiva, Beloso señaló: “Los clubes que cuando pierden un partido o un clásico cambian al técnico, así están. Cuidemos lo que tenemos, lo que logramos y quiénes somos. No nos olvidemos quiénes somos. Somos un club que despierta a esta ciudad”.

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El presidente subrayó que siempre quieren “ganar y exigir todo”, pero le pidió a los hinchas que no piensen “locuras” por “perder algunos partidos”. En esta línea, añadió: “Cuando traemos un técnico lo hacemos convencidos por lo que hizo, por su trabajo y por lo que esperamos de él. Nunca le decimos cómo tiene que jugar, sería una falta de respeto, no soy técnico”.

“Yo sé que está es una decisión difícil y en contra de la gente. No quiero convencer al hincha. El hincha tiene todo el derecho, pero nos merecemos el respeto. Hace tres años y medio lo único que buscamos es alegría”, puntualizó Belloso.