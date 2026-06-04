Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, ratificó a Jorge Almirón como entrenador canalla en una conferencia de prensa durante este jueves al mediodía en el Gigante de Arroyito. A pesar de las críticas, el DT continuará durante el segundo semestre y afrontará el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores.
“No encuentro argumentos para que se tenga que ir Almirón. No los encuentro. El único argumento que podría tener es que los hinchas dictaminaron que se tenía que ir”, afirmó el mandatario auriazul.
A su vez, agregó: “Yo siempre hablé de que Central va a ser un club serio, que no abandona los procesos. Un club que trabaja con seriedad, continúa y le duele perder enormemente. Hasta mi mamá me pidió que eche a Almirón, pero no. Nosotros vamos a continuar el proceso que empezamos, con un técnico que nos dio muchas cosas”.
Belloso confirmó las elecciones y defendió su mandato
“Faltará, hay que mejorar y tenemos que ver qué le podemos aportar desde nuestro lado, lo vamos a hacer. Juntaremos a los jugadores, al cuerpo técnico y a todos para ver qué falta para ser campeones de nuevo”, indicó el presidente canalla ante los medios.
Belloso remarcó que la dirigencia está “convencida” de la decisión “largamente pensada y completamente argumentada” de sostener a Almirón en el cargo a pesar de las críticas.
>> Leer más: La salida de Boca de un ex-Central y jugador mundialista por problemas de salud
“Debemos pensar en lo que es mejor para Central. En octubre hay elecciones, podrán elegir otro modelo, podrán elegir otras formas y podrán elegir lo que les parezca bien. Nosotros estamos contentos con nuestras formas de trabajar. Los resultados podrán llegar o no, pero de nosotros no esperen otra cosa que trabajar con seriedad, con compromiso y con amor al club”, sentenció el mandatario auriazul.
Una advertencia a los hinchas
El presidente canalla fue claro con su mensaje y resaltó: “Es nuestro último semestre, queremos ser sumamente competitivos de nuevo. Este club tiene que acostumbrarse a competir, vamos a perder un montón, es lo que pasa cuando se compite. Si los hinchas nos creemos que somos el Bayern Munich y que vamos a ganar siempre, con la obligación, estamos equivocados”.
“Nosotros somos Central. ¿Qué hubiera dicho Don Ángel -Zof- cuando perdió 4-0 -en la final ante Atlético Mineiro en la Copa Conmebol-, que vino a jugar la revancha acá? ¿Qué hubiéramos dicho los hinchas si pensamos como ahora? Esta cancha se colmó y nos dio uno de los títulos más lindos de este club”, recordó Belloso sobre la quinta estrella de Central.
Belloso Central 2
Belloso fue contundente y defendió su gestión en Central.
Sebastián Suárez Meccia / La Capital
>> Leer más: Gran triunfo de Central en reserva: 3-0 a Racing que le permite seguir peleando por la clasificación
Por otro lado, el mandatario insistió en que “Central aguanta en serio” y aclaró que no se refiere a Almirón: “Lo conocí acá. No soy amigo, no lo conozco y no conozco a su familia”.
Una postura definida de la dirigencia
Al defender la decisión de la comisión directiva, Beloso señaló: “Los clubes que cuando pierden un partido o un clásico cambian al técnico, así están. Cuidemos lo que tenemos, lo que logramos y quiénes somos. No nos olvidemos quiénes somos. Somos un club que despierta a esta ciudad”.
>> Leer más: Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo
El presidente subrayó que siempre quieren “ganar y exigir todo”, pero le pidió a los hinchas que no piensen “locuras” por “perder algunos partidos”. En esta línea, añadió: “Cuando traemos un técnico lo hacemos convencidos por lo que hizo, por su trabajo y por lo que esperamos de él. Nunca le decimos cómo tiene que jugar, sería una falta de respeto, no soy técnico”.
“Yo sé que está es una decisión difícil y en contra de la gente. No quiero convencer al hincha. El hincha tiene todo el derecho, pero nos merecemos el respeto. Hace tres años y medio lo único que buscamos es alegría”, puntualizó Belloso.