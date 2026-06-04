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Causa Cuadernos: Lavagna aseguró que hubo sobreprecios en la obra pública durante el kirchnerismo

El exministro de Economía ratificó lo que denunció en 2005 y precipitó la salida del gobierno a pedido de Néstor Kirchner

4 de junio 2026 · 20:33hs
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Causa Cuadernos: Lavagna aseguró que hubo sobreprecios en la obra pública durante el kirchnerismo

El exministro de Economía Roberto Lavagna declaró como testigo en el juicio por la causa Cuadernos y afirmó que durante el kirchnerismo se detectaron indicios de cartelización y sobreprecios, estimados en un 20 %, en los contratos de la Dirección Nacional de Vialidad.

En el testimonio que brindó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 7, el exfuncionario aportó precisiones técnicas sobre el funcionamiento de la obra pública, durante abril y mayo de 2005. En ese periodo, el Banco Mundial, que financiaba obras clave para Vialidad, había manifestado su malestar con la ejecución de los fondos y adelantó una posible investigación.

A raíz de ese aviso, el Ministerio de Economía realizó una auditoría interna y encargó un informe que derivó en la intervención de la Comisión de Defensa de la Competencia; la investigación preliminar detectó sobrecostos y cartelización en obras viales.

También recordó un discurso que dio en noviembre de ese año, frente a la Cámara Argentina de la Construcción, donde confrontó directamente a los contratistas por estas sospechas.

Renuncia

Por otra parte, se refirió a su salida del gabinete y aclaró que su desvinculación a finales de 2005 no fue debido a su dimisión sino a una decisión del expresidente Néstor Kirchner: “No renuncié, puse mi cargo a disposición a pedido del él”.

Por último, y ante las preguntas del abogado defensor Carlos Beraldi, Lavagna negó que en el Ministerio de Economía se hubiesen diseñado partidas presupuestarias específicas con el objetivo explícito de beneficiar a un contratista en particular.

Antes de finalizar su declaración, aseguró que “no tenía relación” con el Ministerio de Planificación Federal conducido en ese entonces por Julio De Vido, uno de los exfuncionarios más señalados en la estructura de recaudación investigada en esta causa.

La audiencia finalmente se concretó este jueves, luego de haber sido reprogramada el martes pasado ya que los tribunales sufrieron un corte general en la conexión de internet que afectó las inmediaciones de Comodoro Py.

Testimonio de Zuvic

Por su parte, la exdiputada nacional Mariana Zuvic declaró en la causa Cuadernos y sostuvo que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fueron parte del “régimen político más perverso, destructivo y corrupto de la historia argentina”.

Después de la declaración de Lavagna y del cuarto intermedio, la exfuncionaria comenzó su exposición y respondió preguntas de la fiscalía relacionada a los Kirchner, a quienes había conocido en su ciudad natal, Río Gallegos. “Fui testigo directa de la destrucción cultural de la provincia de Santa Cruz”, añadió.

También se refirió al Instituto de Desarrollo Urbano y de Vivienda de Río Gallegos, durante la etapa en la que Néstor Kirchner fue intendente, y lo calificó de un “laboratorio de lo que luego se conocería a nivel nacional” con el Ministerio de Planificación Federal.

La matriz

“Ahí comenzó la matriz de la corrupción, porque ya estaban De Vido, José López y Guillermo Fernández. Esas personas estaban en el Instituto y manejaban el listado de aquellos que podían ser beneficiados con los planes de vivienda, una herramienta política muy fuerte en el kirchnerismo”, indicó Zuvic.

Asimismo, habló sobre lo que ocurrió después de la muerte del exmandatario y aseguró que provocó un “desmadre” dentro del entorno del matrimonio presidencial.

“Si uno empieza a analizar a las personas sospechadas de testaferros, como sus secretarios, se da cuenta de que el crecimiento patrimonial continuó”, agregó.

Para finalizar, manifestó que Néstor Kirchner tenía una “obsesión” con toda la parte económica y con el “ingreso de dinero de las arcas del Estado”

“Llevaba un control absoluto y permanente. Era un obsesivo y realizaba esa tarea de manera cotidiana”, concluyó.

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