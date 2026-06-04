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Filtraciones en una causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista

Ariel Sena, jefe de calle de la PDI, fue apresado en su casa. La investigación apunta a una presunta fuga de información sobre 18 allanamientos.

4 de junio 2026 · 20:13hs
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Filtraciones en una causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista

Un jefe policial de Reconquista fue detenido este jueves en el marco de la investigación por la presunta filtración de información sobre 18 allanamientos por microtráfico realizados en la ciudad de Avellaneda. Se trata de Ariel Sena, señalado como jefe de calle de la Delegación Reconquista de la Policía de Investigaciones (PDI).

La detención se concretó durante la mañana, luego de un allanamiento en su domicilio. Tras el procedimiento, una comisión policial lo trasladó esposado y quedó alojado en un calabozo de la dependencia regional de la Policía Federal, ubicada en el Centro Cívico de Reconquista.

El arresto de Sena se suma al de la oficial Estefanía Oviedo, también integrante de la Delegación Reconquista de la PDI, quien había sido detenida el sábado pasado por orden del fiscal del caso. La pesquisa busca determinar si hubo una fuga de datos vinculada al operativo de 18 allanamientos realizados el viernes 29 de mayo en Avellaneda, en una causa por microtráfico.

Según revelaron fuentes del caso a InfoVera, los investigadores habrían encontrado elementos en el teléfono celular de Oviedo que derivaron en la aprehensión de Sena. La situación de la oficial será analizada en una audiencia imputativa prevista para este viernes, mientras el Ministerio Público de la Acusación dejó trascender que existirían pruebas para sostener la imputación.

Uno de los puntos que llamó la atención en la investigación es que Oviedo había dado a luz recientemente y no estaba prestando servicios. Esa situación abrió interrogantes sobre cómo pudo haber accedido a información sensible acerca de los procedimientos que iban a realizarse y reforzó la hipótesis de que habría otro policía involucrado.

Los allanamientos presuntamente filtrados terminaron con un secuestro menor de droga: 60 gramos de cocaína y 16,4 gramos de marihuana. Sin embargo, el operativo quedó atravesado por una tragedia que golpeó a la fuerza: esos eran los procedimientos hacia los que se dirigían efectivos de la división investigativa de San Cristóbal que murieron en un accidente vial sobre la ruta nacional 98, al oeste de Vera.

En la madrugada de aquel día fallecieron la subcomisario Milena Martunuzzi y el subcomisario Adrián Mansilla, ambos del área de Microtráfico de la PDI de San Cristóbal. Viajaban en un auto que chocó contra un camión detenido sobre la calzada.

En las últimas horas, otro de los efectivos que iba en el vehículo, Gastón Carruega, fue derivado desde Reconquista al hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe. Permanece internado con traumatismos, contusión pulmonar y múltiples fracturas como consecuencia del impacto.

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