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Cuidacoches: últimos punteos de Diputados sobre las sanciones y los jueces

Los legisladores oficialistas buscan modificar detalles sobre el juzgamiento contravencional y penal a los trapitos. Este jueves va al recinto

4 de junio 2026 · 11:54hs
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La actividad de los cuidacoches ha generado distintos operativos de control. 

La actividad de los cuidacoches ha generado distintos operativos de control. 

Por estas horas, los diputados del oficialismo hacen las últimas modificaciones al texto sobre la prohibición de la actividad de cuidacoches en la provincia de Santa Fe. La creación de jueces para las sanciones y la delimitación de las conductas es el tema que se trata en la previa a llevarlo este jueves al recinto.

El proyecto, con media sanción en el Senado, impulsa la prohibición de la actividad de cuidacoches en toda la provincia, establece la adhesión de los municipios como paso fundamental para aplicación y plantea tareas comunitarias, penas de arresto y a su vez una alternativa de reinserción laboral de los trapitos.

Esto último ha sido uno de los puntos disparadores del debate. El costado social de la medida ha generado el pedido de la Iglesia católica de no avanzar con sanciones penales e incluso no prohibir la actividad.

Cuidacoches, la definición

“Estamos puliendo y tratando de tratarlo hoy. Estamos delimitando las conductas punibles, aclarando las mismas en detalle, y otras modificaciones”, explicaron desde Unidos a La Capital.

A su vez, avanzan con la creación de jueces para abordar las sanciones. Una de las ideas es que se agrupen en el Colegio de Jueces que no tiene competencia territorial específica, es decir, que no hay asignación de un juez para una ciudad específica. En caso contrario, sería un juez en Rosario y otro en Santa Fe como los dos grandes aglomerados urbanos con inconvenientes con los cuidacoches.

>>> Leer más: Prohibición de cuidacoches: el Senado dio media sanción y delegó la aplicación en cada municipio

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A su vez resta definir la competencia sobre la conducta. Había quienes empujaban para que sean jueces contravencionales, pero otros apuntan a que sean penales con facultades contravencionales. Si finalmente se aprueba con modificaciones deberá volver a la Cámara de Senadores para su sanción definitiva.

La Iglesia

La Iglesia Católica reiteró su posición crítica ante el proyecto impulsado por el senador por el departamento Rosario Ciro Seis. La institución religiosa reiteró que no está de acuerdo con la prohibición sin que antes se brinde contención o alguna salida alternativa para las personas que trabajan honestamente en las calles.

El delegado de la Pastoral Social de Rosario, Fabián Monte, remarcó hoy que en esa reunión en la Legislatura la Iglesia “ratificó su opinión sobre la ley de cuidacoches. Nuestra atención está centrada en cómo cuidar a las personas más vulnerables. Quienes hacen esos trabajos informales o changas, en la gran mayoría de los casos son hermanos que tratan de sobrevivir y llevar todos los días un peso a la casa”.

En declaraciones a LT8, el sacerdote reclamó que los legisladores "tienen que distinguir, puntualmente a aquellos que son trabajadores informales, de aquellos que son delincuentes organizados que se dedican a extorsionar o a ejercer violencia para recibir dinero. Aunque es una obviedad que lo digamos, en eso último nosotros no estamos de acuerdo, en absoluto”.

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