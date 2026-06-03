La Capital | túnel

Alarma en el Túnel Subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispas

La secuencia fue filmada por un automovilista que circulaba detrás del transporte en sentido a Santa Fe. El roce encendió alertas por posibles daños en el cielo raso, los sistemas de iluminación y la ventilación del viaducto.

3 de junio 2026 · 18:42hs
Google Seguir a La Capital en Google
El camino rozó contra el techo del túnel. 

El camino rozó contra el techo del túnel. 

Un camión de gran porte que atravesaba el Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis protagonizó un insólito incidente al rozar de manera continua la carrocería de su acoplado contra el cielo raso de la estructura, generando una densa y peligrosa lluvia de chispas a lo largo de su marcha.

La secuencia completa fue registrada con un teléfono celular por un automovilista que transitaba inmediatamente detrás del camión, circulando en la mano que se dirige con sentido hacia la ciudad de Santa Fe.

En el video se observa con nitidez cómo los deflectores superiores del transporte pesado entran en contacto físico con las instalaciones aéreas y el hormigón del túnel, produciendo ráfagas de destellos lumínicos mientras el chofer continúa su recorrido sin detener la marcha.

Video camión chispazos Túnel Subfluvial

Un margen de error milimétrico bajo el agua

El episodio causó profunda sorpresa e indignación en los usuarios habituales del corredor debido a las estrictas y rigurosas pautas de control de transitabilidad que, teóricamente, pesan sobre el transporte de carga en los ingresos a las estaciones de peaje de ambas cabeceras.

La arquitectura interna del tubo, inaugurado en 1969, responde a dimensiones estandarizadas que obligan a un filtrado milimétrico antes de habilitar las barreras:

►Estructura Interna del Túnel: 4,27 metros de altura máxima

►Límite Legal y Técnico permitido: 4,20 metros para camiones

►Margen de Tolerancia de Seguridad: apenas 7 centímetros de luz

Cualquier alteración en los neumáticos, una mala distribución de la carga o el inflado excesivo de las suspensiones neumáticas de los camiones modernos puede anular instantáneamente esos 7 centímetros de margen de seguridad, provocando siniestros que pongan en riesgo la conectividad de la región.

>>Leer más: Susto en la autopista Rosario-Buenos Airespor el incendio de un camión

Incertidumbre por daños estructurales y sanciones

Hasta el momento, la Dirección del Ente Interprovincial que administra el Túnel Subfluvial no emitió un comunicado oficial detallando las consecuencias del suceso. Se desconoce si el camión logró ser retenido por las guardias de la Policía de Seguridad Vial al salir de la boca del lado santafesino o si el conductor continuó su ruta hacia las avenidas de circunvalación.

Tampoco trascendieron los informes de los ingenieros respecto a posibles daños colaterales en la infraestructura, un punto crítico considerando las instalaciones que revisten el techo del viaducto:

►Sistemas de iluminación: líneas de reflectores LED y cableados de alta tensión que guían a los conductores.

►Sensores ambientales: extractores de aire y medidores de monóxido de carbono vitales para la ventilación del tubo.

►Estructura de hormigón: capas de sellado que previenen filtraciones del lecho del Río Paraná.

Ver comentarios

Las más leídas

Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de 90 millones de pesos en un año

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de 90 millones de pesos en un año

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costa norte

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costa norte

Lo último

Sabalenka perdió en Roland Garros y explotó: Quiero dejar el tenis

Sabalenka perdió en Roland Garros y explotó: "Quiero dejar el tenis"

Miguel Tudino: En la Rosarina de básquet tenemos un grupo muy homogéneo

Miguel Tudino: "En la Rosarina de básquet tenemos un grupo muy homogéneo"

Gran triunfo de Central en reserva: 3-0 a Racing que le permite seguir peleando por la clasificación

Gran triunfo de Central en reserva: 3-0 a Racing que le permite seguir peleando por la clasificación

Doble crimen en Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

La fiscalía imputó a Tiago R., de 27 años, por abuso sexual, femicidio y homicidio agravado. Según la acusación, el 21 de mayo pasado atacó a Marta Ramírez, la mató de un tiro, baleó en la cabeza a Omar Gamarra e incendió la casa de la pareja.
Doble crimen en Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido
Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero de un auto en un estacionamiento
Policiales

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero de un auto en un estacionamiento

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costa norte
La Ciudad

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costa norte

Alarma en el Túnel Subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispas
La Región

Alarma en el Túnel Subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispas

Un crimen al voleo para quemar un búnker: piden prisión perpetua para cuatro autores del hecho
Policiales

Un crimen al voleo para "quemar" un búnker: piden prisión perpetua para cuatro autores del hecho

El desgarrador pedido de una familia Rosario que hace cuatro meses que está en situación de calle
La Ciudad

El desgarrador pedido de una familia Rosario que hace cuatro meses que está en situación de calle

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de 90 millones de pesos en un año

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de 90 millones de pesos en un año

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costa norte

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costa norte

Dudas en la selección argentina: tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Dudas en la selección argentina: tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Ovación
Miguel Tudino: En la Rosarina de básquet tenemos un grupo muy homogéneo

Por Carlos Durhand
Ovación

Miguel Tudino: "En la Rosarina de básquet tenemos un grupo muy homogéneo"

Miguel Tudino: En la Rosarina de básquet tenemos un grupo muy homogéneo

Miguel Tudino: "En la Rosarina de básquet tenemos un grupo muy homogéneo"

Gran triunfo de Central en reserva: 3-0 a Racing que le permite seguir peleando por la clasificación

Gran triunfo de Central en reserva: 3-0 a Racing que le permite seguir peleando por la clasificación

Mundial 2026: Argentina corre de atrás y Francia lidera el ranking de los planteles más valiosos

Mundial 2026: Argentina corre de atrás y Francia lidera el ranking de los planteles más valiosos

Policiales
Doble crimen en Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido
POLICIALES

Doble crimen en Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero de un auto en un estacionamiento

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero de un auto en un estacionamiento

Un crimen al voleo para quemar un búnker: piden prisión perpetua para cuatro autores del hecho

Un crimen al voleo para "quemar" un búnker: piden prisión perpetua para cuatro autores del hecho

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000 en efectivo

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000 en efectivo

La Ciudad
La marcha de Ni Una Menos en Rosario: todas las imágenes
La Ciudad

La marcha de Ni Una Menos en Rosario: todas las imágenes

Un hombre se encuentra grave en el Heca tras haber caído de un techo en barrio Refinería

Un hombre se encuentra grave en el Heca tras haber caído de un techo en barrio Refinería

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costa norte

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costa norte

La UGR lanzó una licenciatura inédita para certificar la gestión de la calidad

La UGR lanzó una licenciatura inédita para certificar la gestión de la calidad

Arranca Agroactiva, la muestra que le toma el pulso a la economía de la región
Economía

Arranca Agroactiva, la muestra que le toma el pulso a la economía de la región

Susto en la autopista Rosario-Buenos Aires por el incendio de un camión
La región

Susto en la autopista Rosario-Buenos Aires por el incendio de un camión

El PJ de Santa Fe no sale de la zona de crisis y dilata definiciones de cara a 2027

Por Javier Felcaro
Política

El PJ de Santa Fe no sale de la zona de crisis y dilata definiciones de cara a 2027

Qué son los incel: Florencia Peña y Laura Ubfal en un debate con trasfondo
Información General

Qué son los "incel": Florencia Peña y Laura Ubfal en un debate con trasfondo

Un motociclista murió en un choque con un colectivo en barrio La Cerámica
La Ciudad

Un motociclista murió en un choque con un colectivo en barrio La Cerámica

Javkin y la presentación de Mil65: Siempre hay paz cuando no hay indiferencia
La Ciudad

Javkin y la presentación de "Mil65": "Siempre hay paz cuando no hay indiferencia"

Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio
Policiales

Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí
Policiales

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario
Policiales

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

El tiempo en Rosario: un miércoles con clima repetido de neblina
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con clima "repetido" de neblina

Bullrich ofreció su renuncia a Milei tras desmarcarse por un pliego judicial
Política

Bullrich ofreció su renuncia a Milei tras desmarcarse por un pliego judicial

Fue la peor charla técnica: revelaciones sobre la previa de la final de Qatar
Ovación

"Fue la peor charla técnica": revelaciones sobre la previa de la final de Qatar

Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión
Información General

Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión

Milei denunció que la izquierda buscará sembrar el miedo en 2027
Política

Milei denunció que la izquierda buscará "sembrar el miedo" en 2027

La estadounidense Chevron presentó un proyecto de inversión para Vaca Muerta
Economía

La estadounidense Chevron presentó un proyecto de inversión para Vaca Muerta

Una banda de barrio Gráfico tras el crimen de Chiquillo: imputan a un acusado
Policiales

Una banda de barrio Gráfico tras el crimen de Chiquillo: imputan a un acusado

Una mujer intentó envenenar el mate de su compañero de trabajo
Información General

Una mujer intentó envenenar el mate de su compañero de trabajo

Encontraron equipos de espionaje en la casa del expresidente de Arsat
Política

Encontraron equipos de espionaje en la casa del expresidente de Arsat

El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda: Hablan cualquier cosa
Política

El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda: "Hablan cualquier cosa"

Una familia hipoacúsica de Ibarlucea pide ayuda para el tratamiento de su hijo
Información General

Una familia hipoacúsica de Ibarlucea pide ayuda para el tratamiento de su hijo