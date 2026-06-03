Alarma en el Túnel Subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispas

La secuencia fue filmada por un automovilista que circulaba detrás del transporte en sentido a Santa Fe. El roce encendió alertas por posibles daños en el cielo raso, los sistemas de iluminación y la ventilación del viaducto.

El camino rozó contra el techo del túnel.

Un camión de gran porte que atravesaba el Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis protagonizó un insólito incidente al rozar de manera continua la carrocería de su acoplado contra el cielo raso de la estructura, generando una densa y peligrosa lluvia de chispas a lo largo de su marcha.

La secuencia completa fue registrada con un teléfono celular por un automovilista que transitaba inmediatamente detrás del camión, circulando en la mano que se dirige con sentido hacia la ciudad de Santa Fe.

En el video se observa con nitidez cómo los deflectores superiores del transporte pesado entran en contacto físico con las instalaciones aéreas y el hormigón del túnel, produciendo ráfagas de destellos lumínicos mientras el chofer continúa su recorrido sin detener la marcha.

Un margen de error milimétrico bajo el agua

El episodio causó profunda sorpresa e indignación en los usuarios habituales del corredor debido a las estrictas y rigurosas pautas de control de transitabilidad que, teóricamente, pesan sobre el transporte de carga en los ingresos a las estaciones de peaje de ambas cabeceras.

La arquitectura interna del tubo, inaugurado en 1969, responde a dimensiones estandarizadas que obligan a un filtrado milimétrico antes de habilitar las barreras:

►Estructura Interna del Túnel: 4,27 metros de altura máxima

►Límite Legal y Técnico permitido: 4,20 metros para camiones

►Margen de Tolerancia de Seguridad: apenas 7 centímetros de luz

Cualquier alteración en los neumáticos, una mala distribución de la carga o el inflado excesivo de las suspensiones neumáticas de los camiones modernos puede anular instantáneamente esos 7 centímetros de margen de seguridad, provocando siniestros que pongan en riesgo la conectividad de la región.

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Incertidumbre por daños estructurales y sanciones

Hasta el momento, la Dirección del Ente Interprovincial que administra el Túnel Subfluvial no emitió un comunicado oficial detallando las consecuencias del suceso. Se desconoce si el camión logró ser retenido por las guardias de la Policía de Seguridad Vial al salir de la boca del lado santafesino o si el conductor continuó su ruta hacia las avenidas de circunvalación.

Tampoco trascendieron los informes de los ingenieros respecto a posibles daños colaterales en la infraestructura, un punto crítico considerando las instalaciones que revisten el techo del viaducto:

►Sistemas de iluminación: líneas de reflectores LED y cableados de alta tensión que guían a los conductores.

►Sensores ambientales: extractores de aire y medidores de monóxido de carbono vitales para la ventilación del tubo.

►Estructura de hormigón: capas de sellado que previenen filtraciones del lecho del Río Paraná.