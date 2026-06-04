Crimen durante el balotaje presidencial: acusaron como instigador a un preso condenado por tres asesinatos

"Si gana Milei va a haber más muertes", decía un cartel junto al cuerpo de Héctor Gaitán, secuestrado cuando iba a votar en noviembre de 2023 y asesinado en Parque Oeste

A Héctor Gaitán lo mataron el día que el presidente Javier Milei ganó las elecciones. Lo secuestraron cuando iba a votar, lo subieron a un auto robado, lo acribillaron y lo tiraron en una esquina de Parque Oeste. El contexto electoral se coló en una nota manuscrita que dejaron junto al cuerpo: “Si gana Milei va a haber más víctimas” . Pese al mensaje, el motivo del ataque no estaba ligado a una cuestión política sino a disputas en una organización de venta de drogas. Tres años después, un preso de Coronda que cumple condena por tres asesinatos fue imputado como el instigador.

Se trata de Juan Cruz Morel, de 28 años, quien en en mayo de 2024 aceptó 29 años de prisión como el ejecutor del doble crimen de los hermanos Gastón y Agustín Jaime, baleados desde un auto el 31 de octubre de 2020 cuando iban en moto por Castellanos y Seguí. Y por haber manejado la moto desde la cual su acompañante mató el 1° de agosto de 2019 a Brandon Nicolás Gómez en barrio Triángulo.

El fiscal Alejandro Ferlazzo lo imputó ahora como el instigador desde prisión del crimen del Héctor Gaitán, concretado con sello mafioso en medio del balotaje presidencial. Si bien ya está preso, el juez Florentino Malaponte le dictó la prisión preventiva también en este caso. Es el octavo acusado por el asesinato.

La banda de Parque Oeste

Morel fue acusado además como el jefe de una asociación ilícita dirigida junto a un compañero de pabellón, Leonardo Rodolfo “Faturita” Robledo. La organización actuó desde noviembre de 2023 con base en el barrio Parque Oeste y no sólo tuvo la venta de droga entre sus asuntos sino también extorsiones, manejo de armas, robo de autos e intimidaciones.

La investigación del caso arrojó que Gaitán, un hombre de 34 años con antecedentes penales, era parte del grupo que ejecutaba en la calle la calle la logística organizada en prisión. Vivía en barrio Triángulo, en la zona de Rouillón y Seguí, y trabajaba como vendedor para la banda.

Entre otros elementos, se comprobó el vínculo de Gaitán con sus jefes presos a partir de una transferencia de 10 mil pesos a una cuenta de la víctima realizada por una mujer, ante un pedido de Robledo, tres días antes del crimen. El domingo 19 de noviembre de 2023, cuando iba a votar, lo secuestraron al menos tres personas que lo subieron a un auto Peugeot 208 robado horas antes en Sáenz al 4500 de Rosario, frente a una escuela de barrio Acindar adonde su dueño —también— había ido a votar.

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El día del balotaje

A las 20.25 lo mataron con dos disparos 9 milímetros en la zona de Liniers y Riobamba. Enseguida arrojaron el cuerpo a esa esquina de Parque Oeste. Los atacantes escaparon en el auto, que fue incendiado en la zona de Valparaíso al 1800.

La víctima tenía heridas en la cervical derecha, en la mandíbula izquierda y en el ojo derecho. Se detectó que llevaba encima su billetera con 360 pesos y 100 dólares. Con el cuerpo se encontró un cartel que decía: “Si gana Milei va a haber más muerte. A buenos entendedores, pocas palabras”. El contenido desconcertó a los investigadores, aunque rápidamente se descartó una connotación política.

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La pesquisa se centró en un móvil ligado a las actividades de la organización criminal y con el correr del tiempo alcanzó a siete personas, Faturita Robledo entre ellas. Al grupo se sumó este miércoles Juan Cruz Morel como uno de los instigadores del crimen, acusado de un homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de armas, además de la jefatura de la asociación ilícita.

Matar al que vende

Fue, según la acusación, quien ordenó el crimen junto a Faturita, mediante instrucciones precisas por celular. Surge de las conversaciones que Robledo “realizó el hecho para demostrar su poder en los negocios ilícitos que manejaba” y que Morel brindó directivas específicas para “matar al que vende” y luego quemar el auto robado usado en el crimen.

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Robledo estaba preso en Coronda desde 2020 por una tentativa de homicidio. Tras ser acusado por ordenar el crimen de Gaitán fue imputado también como jefe de la banda narco con al menos seis integrantes. Los otros acusados por intervenir con distintos roles en el homicidio son su hijo Tomás Ezequiel Robledo, quien recibió instrucciones estando en libertad para contratar a los ejecutores; Matías Lucas Pérez, otro preso que desde Coronda colaboró para conseguir armas, y los tres sindicados por secuestrar y ejecutar a la víctima: Fernando Casco, Leonel Streri y Lucas Valdez.

A ellos se sumó en marzo pasado Ricardo Roulin, sindicado como partícipe por recibir el auto, ligado además a una banda narco de San Francisquito que tenía conexiones con el grupo de Parque Oeste.