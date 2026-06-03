La Capital | Quini 6

Quini 6: todo vacante, con $11 millones para cada ganador del Siempre Sale

El pozo acumulado para el próximo domingo es de $5.400.000.000

3 de junio 2026 · 23:07hs
Google Seguir a La Capital en Google
Quini 6: todo vacante, con $11 millones para cada ganador del Siempre Sale

El Quini 6 quedó vacante en su sorteo número 3.379, realizado el miércoles 3 de junio, en los principales pozos de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha. En el Siempre Sale hubo 32 ganadores, cada uno de los cuales se llevará algo más de 11 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 7 de junio, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $5.400.000.000.

►Tradicional

Números sorteados: 07 - 08 - 23 - 26 - 27 - 28

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.100.000.000

Con cinco aciertos: 25 ganadores, que recibirán $1.696.739

Con cuatro aciertos: 1.734 ganadores, que recibirán $7.338

►La Segunda

Números sorteados: 14 - 22 - 24 - 27 - 28 - 42

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.100.000.000

Con cinco aciertos: 16 ganadores, que recibirán $2.651.154

Con cuatro aciertos: 1.274 ganadores, que recibirán $9.988

►Revancha

Números sorteados: 07 - 14 - 23 - 33 - 40 - 42

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $972.712.508

►Siempre Sale

Números sorteados: 06 - 09 - 14 - 16 - 25 - 43

Con cinco aciertos: 32 ganadores, que recibirán $11.897.219

►Pozo extra

122 ganadores, que recibirán $1.639.344

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
Resultados del Quini 6 del miércoles 27 de mayo

Quini 6: de qué ciudad es el apostador que ganó $600 millones en el Revancha

hubo un solo ganador en el quini 6, que se llevo 600 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se llevó 600 millones de pesos

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y tres en el sorteo especial Mundial

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y tres en el sorteo especial Mundial

quini 6: un santafesino gano en el revancha y otros tres en el sorteo especial mundial

Quini 6: un santafesino ganó en el Revancha y otros tres en el sorteo especial Mundial

Ver comentarios

Las más leídas

Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de $90 millones en un año

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de $90 millones en un año

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Lo último

Quini 6: todo vacante, con $11 millones para cada ganador del Siempre Sale

Quini 6: todo vacante, con $11 millones para cada ganador del Siempre Sale

Se la tragó la tierra: una mujer cayó por una alcantarilla en Río de Janeiro

"Se la tragó la tierra": una mujer cayó por una alcantarilla en Río de Janeiro

Una agresiva oferta de créditos busca apuntalar negocios en Agroactiva

Una agresiva oferta de créditos busca apuntalar negocios en Agroactiva

Una agresiva oferta de créditos busca apuntalar negocios en Agroactiva

Santa Fe volcó líneas a tasas subsidiadas por $116 mil millones. El Nación también llevó ofertas. Los industriales esperan que el mercado se reanime

Una agresiva oferta de créditos busca apuntalar negocios en Agroactiva

Por Alvaro Torriglia
Pullaro ofreció el modelo Santa Fe como un camino alternativo a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro ofreció el modelo Santa Fe como un camino alternativo a Milei

Central ya conoce qué días jugará con Corinthians por la Copa Libertadores

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central ya conoce qué días jugará con Corinthians por la Copa Libertadores

Balearon a un automovilista en un intento de robo en barrio Belgrano y está grave
Policiales

Balearon a un automovilista en un intento de robo en barrio Belgrano y está grave

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido
POLICIALES

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Rosario abre la puerta a los taxis eléctricos con una ordenanza en el Concejo
La Ciudad

Rosario abre la puerta a los taxis eléctricos con una ordenanza en el Concejo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de $90 millones en un año

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de $90 millones en un año

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

Ovación
Con Giay y el Flaco López, el once que probó Scaloni para el primer amistoso

Por Lucas Vitantonio
Mundial 2026

Con Giay y el Flaco López, el once que probó Scaloni para el primer amistoso

Con Giay y el Flaco López, el once que probó Scaloni para el primer amistoso

Con Giay y el Flaco López, el once que probó Scaloni para el primer amistoso

Central ya conoce qué días jugará con Corinthians por la Copa Libertadores

Central ya conoce qué días jugará con Corinthians por la Copa Libertadores

Países Bajos sufrió un cachetazo con Argelia, primer rival de Argentina

Países Bajos sufrió un cachetazo con Argelia, primer rival de Argentina

Policiales
Balearon a un automovilista en un intento de robo en barrio Belgrano y está grave
Policiales

Balearon a un automovilista en un intento de robo en barrio Belgrano y está grave

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero

Piden prisión perpetua  para cuatro personas por crimen para quemar un búnker

Piden prisión perpetua  para cuatro personas por crimen para "quemar" un búnker

La Ciudad
Ni Una Menos en Rosario: multitudinaria marcha contra la violencia machista

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Ni Una Menos en Rosario: multitudinaria marcha contra la violencia machista

Rosario abre la puerta a los taxis eléctricos con una ordenanza en el Concejo

Rosario abre la puerta a los taxis eléctricos con una ordenanza en el Concejo

La marcha de Ni Una Menos en Rosario: todas las imágenes

La marcha de Ni Una Menos en Rosario: todas las imágenes

Un hombre se encuentra grave en el Heca tras haber caído de un techo en barrio Refinería

Un hombre se encuentra grave en el Heca tras haber caído de un techo en barrio Refinería

Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de $90 millones en un año
Policiales

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de $90 millones en un año

El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier no actuó solo
Policiales

El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier "no actuó solo"

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000
Policiales

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000

Losada: Es gracioso que la presidenta del Concejo exija un voto a los senadores
Política

Losada: "Es gracioso que la presidenta del Concejo exija un voto a los senadores"

La gripe A y otras virosis avanzan en Rosario: tos, resfrío y malestar

Por Florencia O’Keeffe
Salud

La gripe A y otras virosis avanzan en Rosario: tos, resfrío y malestar

Rosario irá casa por casa para detectar chicos en riesgo y adultos solos
La Ciudad

Rosario irá casa por casa para detectar chicos en riesgo y adultos solos

Avanza la desregulación de la RTO en Argentina: ¿qué pasa en Santa Fe?
Motores

Avanza la desregulación de la RTO en Argentina: ¿qué pasa en Santa Fe?

La UGR lanzó una inédita  licenciatura para certificar la gestión de la calidad
Educación

La UGR lanzó una inédita  licenciatura para certificar la gestión de la calidad

Puente Rosario - Victoria: con obras casi listas, se viene una suba del peaje

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Puente Rosario - Victoria: con obras casi listas, se viene una suba del peaje

La Vigil reclama restituir partes de un telescopio sustraídas en la dictadura

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Vigil reclama restituir partes de un telescopio sustraídas en la dictadura

Policía detenido por robo de un celular en un bar de la terminal de ómnibus
Policiales

Policía detenido por robo de un celular en un bar de la terminal de ómnibus

Susto en la autopista Rosario-Buenos Aires por el incendio de un camión
La región

Susto en la autopista Rosario-Buenos Aires por el incendio de un camión

El PJ de Santa Fe no sale de la zona de crisis y dilata definiciones de cara a 2027

Por Javier Felcaro
Política

El PJ de Santa Fe no sale de la zona de crisis y dilata definiciones de cara a 2027

Qué son los incel: Florencia Peña y Laura Ubfal en un debate con trasfondo
Información General

Qué son los "incel": Florencia Peña y Laura Ubfal en un debate con trasfondo

Un motociclista murió en un choque con un colectivo en barrio La Cerámica
La Ciudad

Un motociclista murió en un choque con un colectivo en barrio La Cerámica

Javkin y la presentación de Mil65: Siempre hay paz cuando no hay indiferencia
La Ciudad

Javkin y la presentación de "Mil65": "Siempre hay paz cuando no hay indiferencia"

Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio
Policiales

Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí
Policiales

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario
Policiales

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Fue la peor charla técnica: revelaciones sobre la previa de la final de Qatar
Ovación

"Fue la peor charla técnica": revelaciones sobre la previa de la final de Qatar