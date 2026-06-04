El gobierno nacional publicó un documental sobre el conflicto en el Hospital Garrahan

Dura 15 minutos, fue filmado entre 2025 y principios de 2026 por Santiago Oría. Lo difundieron los canales oficiales de Presidencia y la TV Pública

El gobierno nacional presentó este miércoles un documental de 15 minutos que busca contraponer la protesta que llevaron adelante médicos del Hospital Garrahan durante meses y que desembocó en la presentación de un proyecto de ley de emergencia pediátrica.

El documental fue registrado durante 2025 y principios de 2026. Desde el Poder Ejecutivo indicaron que "reúne material de archivo, testimonios de profesionales en funciones y un análisis del conflicto del hospital". La producción, nacida de una idea y realización del cineasta Santiago Oría y su equipo, se compartió en plataformas oficiales de Presidencia de la Nación y Televisión Pública.

LOS HÉROES DEL GARRAHAN 40 paros. Cientos de héroes. Miles de niños salvados. La verdadera historia de quienes nunca dejaron de trabajar para sostener el funcionamiento del principal hospital pediátrico de la Argentina. pic.twitter.com/uJp3ntADXe

"El material, grabado durante el 2025 y principios de 2026, resalta en contraposición la labor ininterrumpida de los profesionales de la salud que garantizaron la atención infantil en medio de las medidas de fuerza", señalaron desde Presidencia.

Y agregaron: "El documental pone el foco en la alta conflictividad sindical vivida en la institución pediátrica de máxima complejidad del país. A través de registros tomados sobre el terreno durante el 2025 y principios de 2026, el film detalla cómo los paros y las masivas protestas no respondieron únicamente a reclamos sectoriales, sino que formaron parte de una estrategia política coordinada que buscó voltear y desestabilizar al gobierno del presidente Javier Milei de cara a los comicios legislativos de medio término".

"A la par de la denuncia política, el eje central de la producción audiovisual exalta el compromiso del personal sanitario. La obra documenta las extenuantes jornadas de trabajo de los médicos y enfermeros que, rechazando las presiones sindicales y en medio del clima de protesta, decidieron continuar firmes en sus puestos para salvaguardar la salud de miles de niños de todo el país", finalizaron.