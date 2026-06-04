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Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan

Unas 40 editoriales participarán del encuentro que se realizará este sábado. Una muestra del empuje del sector, aún en tiempos difíciles

4 de junio 2026 · 12:02hs
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El histórico Pasaje Pan

El histórico Pasaje Pan, en Córdoba al 900, sigue de fiesta.

Las editoriales independientes, los circuitos alternativos del libro y los lectores que buscan nuevos títulos tendrán una cita especial este sábado, de 11 a 16, en la galería del pasaje Pan. En la histórica galería de Córdoba al 900 se realizará Felipan, la primera edición de la feria del libro del pasaje que reunirá textos de editores independientes, ilustraciones y fanzines.

Del encuentro participarán unas 40 editoriales independientes, como Carpe Literario, Patas de Dabra, Pequeña Ortiga, Perfeito, Listocalisto, Mburucuyá y los sellos de la Biblioteca Constancio C Vigil, la Universidad Nacional de Rosario y la Municipalidad de Rosario.

Será un evento que permitirá destacar el talento local y el empuje del sector editorial independiente. "Es la primera edición de la FeLiPan, apostamos a instaurarla y darle continuidad", señala Roman Bertonazzi, coordinador de la feria donde se podrán encontrar libros, gráfica, ilustración, publicaciones independientes y, destaca, mucho movimiento cultural.

Mientras se realice la feria, quienes se acerquen podrán encontrar autores locales, textos artesanales o libros objeto y también recorrer otros espacios del pasaje Pan. La galería de arte del subsuelo permanecerá abierta con un menú de charlas, lecturas y actividades infantiles; mientras que en el local de tatuajes de la planta alta se ofrecerán diseños temáticos.

La idea es, dice Bertonazzi, "llevarse tinta, pero no solo en papel".

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Un pasaje muy especial

El lugar donde se desarrolla la feria es parte de esta historia. Inaugurado en 1899, el pasaje Pan es la galería más antigua de la ciudad. El paseo de forma irregular que une las calles Córdoba y Santa Fe suma comercios de diseño, luterías, de indumentaria y un café temático, ubicado estratégicamente debajo del lucernario y equipado con un piano de uso público.

"Es un lugar que te motiva a pensar y crear. El clima de historia, cultura y arte que se respira es hermoso y ojala convoque a motivarse en esos mismos sentidos a todo aquel que pase por sus pasillos. Es un hermoso espacio para pasar el rato y conocer las ofertas excelentes que tiene el mundo editorial rosarino", apunta el coordinador de la feria.

Con décadas de trayectoria, las editoriales independientes más antiguas demostraron que editar libros en Rosario es una empresa posible y las más recientes encontraron un lugar donde consolidarse. En el contexto económico que atraviesa el país, reunirlas en una feria puede parecer una apuesta arriesgada pero necesaria.

"Es un lugar de encuentro para autores, editores y su público", señala Bertonazzi. Algo vital para construir lazos entre quienes escriben, quienes imprimen y quienes leen libros en papel.

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