Murió Marjane Satrapi, la artista que contó en "Persépolis" su infancia en Irán

La autora, directora, ilustradora y activista francoiraní "murió de tristeza", dijeron sus amigos, a un año del fallecimiento de su pareja

La autora, directora, ilustradora y activista francoiraní Marjane Satrapi, conocida principalmente por su serie de novelas gráficas "Persépolis" que también tuvo su versión cinematográfica, falleció a los 56 años.

La artista que vivía en París "murió de tristeza", según indicaron sus allegados, a un año del fallecimiento de Mattias Ripa, "su marido y el amor de su vida".

Satrapi había publicado recientemente una serie de emotivos mensajes en Instagram en los que escribió: "Perdí al amor de mi vida".

Un comunicado publicado por el Palacio del Elíseo, la sede de la presidencia francesa, describe a la autora como "una figura destacada de la cultura francesa y una artista comprometida con la libertad, cuyo trabajo transmitió un mensaje universal y le valió un enorme reconocimiento internacional".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, la describió como "una gran artista que transformó su infancia iraní en una fábula universal".

"Con su mirada infantil, su ironía, su ternura y sus demonios internos, la autora creó un mundo profundamente conmovedor con el que los lectores se identificaron", señaló el comunicado del Elíseo.

Satrapi ganó notoriedad con "Persépolis", la serie que relata la historia de la joven Marjane durante y después de la Revolución Islámica. Ocho años después, su adaptación cinematográfica (codirigida por la propia Satrapi) fue nominada al Oscar a la mejor película de animación y fue se llevó el premio del Jurado del Festival de Cannes y dos premios César.

También dirigió a Rosamund Pike en "Madame Curie", la película de 2019 sobre la científica polaca Marie Curie.

La presidenta de la Asamblea Nacional francesa, Yaël Braun-Pivet, escribió en la red social X (ex-Twitter) que Francia perdió "a una artista inmensa".

"Marjane Satrapi convirtió su obra en un acto de libertad. Con 'Persépolis' dio rostro y voz a la revolución iraní, defendiendo con orgullo la lucha por la libertad y la dignidad de las mujeres", añadió.

"Persépolis" fue traducida a cerca de 20 idiomas y alcanzó ventas que superan los 400.000 ejemplares en Francia y los 1,2 millones a nivel mundial.