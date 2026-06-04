Cardiología: la importancia de la rehabilitación profesional

El Hospital Italiano de Rosario fue pionero en tener un centro para pacientes con problemas del corazón. Pautas para una vida saludable

El Hospital Italiano de Rosario cuenta con un servicio de cardiología con características únicas, que fue pionero en Rosario. En ese marco, funciona un Centro de Rehabilitación Cardíaca , que cumplió 50 años de trayectoria, y que pone el foco en pacientes que han tenido infarto y otras enfermedades cardiovasculares, hayan sido intervenidos quirúrgicamente o no. Es un espacio atención integral especialmente preparado para rehabilitación y un área de kinesiología , que además funciona como un gimnasio, abierto también a personas que no tienen enfermedades, con profesionales entrenados en este tema.

¿Por qué es tan importante el seguimiento y lo cuidados después de una dolencia cardíaca? El jefe de Cardiología del hospital, Esteban San Dámaso, dijo que "el concepto de rehabilitación cardiovascular no solo es actividad física (aunque es un aspecto muy importante) sino que es más amplio: las personas que han sufrido un problema deben controlar sus factores de riesgo físicos (sobrepeso, hipertensión, diabetes, tabaquismo) y también la parte psicológica porque muchas veces estos eventos están vinculados a cuestiones emocionales".

En guías internacionales se recomienda que asistan a centros como el del Italiano "quienes han tenido angina de pecho, infarto, que fueron operados del corazón, con insuficiencia cardíaca o con problemas circulatorios en las piernas". La rehabilitación se realiza, como mínimo, tres meses, con seguimiento profesional, pero la idea es "luego continuar en forma autónoma donde lo deseen, una vez que han sido reeducados". En el gimnasio del Italiano (como se lo conoce) asisten personas que no necesariamente han pasado por un episodio grave o que no tienen antecedentes cardíacos, "pero se sienten más seguros y cómodos en ese lugar donde hay un cardiólogo, un kinesiólogo especializado y porque es cardioprotegido".

Deporte y frío

San Dámaso es especialista en cardiología del deporte se refirió a la actividad física, que "suele costar" más cuando el tiempo no acompaña. ¿Hay que cumplir igual con la rutina de ejercicios? "Sí, hay que salir y entrenar, es necesario. En países donde suele hacer más frío que acá tienen muy estudiado este tema y moverse es importante durante todo el año", expresó.

El experto comentó que "se debe utilizar en la vestimenta el concepto de capas de cebolla: ir a correr o hacer el deporte que se eligió, abrigados y luego ir quitándose prendas de a poco en la medida que se avanza con la actividad".

"Si uno está resfriado o cursando algún malestar físico por supuesto hay que cuidarse", destacó.

Los pacientes habituales que han tenido algún evento cardíaco, "preguntan si deben salir o no a hacer ejercicios porque cuesta más...algunos dejan y retoman en primavera verano pero la idea es que no dejen del todo, que hagan alguna actividad en su casa, que busquen la manera de no quedarse quietos".

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Corazón y estrés

"La relación entre emociones y corazón es bastante estrecha. A veces es realmente difícil medir el nivel de estrés de cada uno y el impacto en las enfermedades cardiovasculares. No todas las personas registran que sufren de estrés crónico, quizá trabajan mucho, hacen mil cosas y no lo saben. Si vemos que eventos muy puntuales, fuertes, a nivel emocional pueden desencadenar un problema coronario", señaló.

incluso está el síndrome del corazón roto (o miocardiopatía por Takotsubo), que "se da más en mujeres que están por entrar o han entrado en menopausia, y se lo vincula a problemas o situaciones puntuales emocionales". Son mujeres que no tienen enfermedad coronaria pero su organismo se "comporta como tal".

La importancia de las vacunas

Entre los grupos de riesgo que pueden tener mayores complicaciones si se enferman de gripe _una virosis que ya circula en el otoño rosarino_ se encuentran quienes sufren problemas del corazón. "En general toda persona que haya atravesado un infarto, insuficiencia cardíaca, que tengan hipertensión arterial, diabéticos, o con múltiples comorbilidades, entre otros, deben colocarse la vacuna que los protege de la gripe", recomendó el especialista.

Estas personas tienen un riesgo mayor de tener complicaciones severas por virosis respiratorias. "Está comprobado que hay un aumento bastante elevado de las chances de sufrir un nuevo evento cardíaco si adquieren una gripe", dijo San Dámaso.

Las vacunas, para aquellos que aún no cumplieron con este paso importante para proteger su salud durante el otoño/invierno pueden acercarse a cualquier vacunatorio público. "Es sumamente importante", remarcó el profesional.