Agroactiva: Pullaro ofreció el modelo Santa Fe como un camino alternativo a Milei

El gobernador defendió su método de gestión, que combina austeridad e inversión pública, y volvió a diferenciarse de la visión libertaria

El gobernador Maximiliano Pullaro jugó de local en el día 1 de Agroactiva, la muestra que se realiza en Armstrong.

El gobernador Maximiliano Pullaro usó la apertura del stand de la provincia en Agroactiva para insistir sobre el modelo Santa Fe . Un esquema que combina austeridad, gasto en infraestructura e inversión social. “No vamos a dejar a nadie a pata”, planteó.

Pullaro se sintió más local que nunca en Armstrong . La provincia copó la muestra con un mega stand que ocupa seis lotes y dibuja una columna vertebral de la feria.

El jefe de la Casa Gris marcó el terreno antes de la apertura formal de Agroactiva con un discurso en el que volvió a diferenciarse del modelo libertario.

Más que un balance de gestión, el discurso funcionó como una declaración de identidad política . Pullaro no sólo habló de lo que hace Santa Fe sino de cómo cree que debería administrarse la Argentina.

El dirigente radical sostuvo que la baja del gasto público permitió invertir en infraestructura. Un contraste con la visión de la Casa Rosada, donde el equilibrio fiscal parece más un fin en sí mismo.

La insistencia sobre el equilibrio fiscal combinado con inversión pública revela otro objetivo: disputar el sentido común sobre el rol del Estado. No se trata de gastar más o menos sino de mostrar un Estado que gasta distinto y con prioridades definidas.

Una contraparte al Estado mínimo de Milei

Pullaro también destacó la articulación y entre los sectores público y privado. Y habló de planificación, una palabra prohibida para los libertarios, que creen en que la mano invisible del mercado lo ordena todo.

En ese juego de contrastes con la Nación Pullaro volvió a reversionar el “gobernar es poblar”. de Juan Bautista Alberdi, como “gobernar es generar trabajo”.

No sólo eso: también subrayó que en la provincia "a nadie le faltan medicamentos, alimentos y transporte para enseñar y aprender".

El Estado nacional mínimo sobre el que avanza Milei viene de la mano de un federalismo envenenado: las provincias asumen más funciones pero sin una contraparte de mayores recursos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GobSantaFe/status/2062278180334100900&partner=&hide_thread=false ¡Santa Fe ya está en #AgroActiva2026!



Inauguramos el stand en #AgroActiva2026, uno de los encuentros más importantes del sector agroindustrial del país. Se presentaron herramientas, programas y propuestas para impulsar la producción, la innovación y el desarrollo de las… pic.twitter.com/Fk0mdsuIBw — Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) June 3, 2026

Además, Pullaro habló de la importancia de consolidar el mercado interno y potenciar exportaciones. En un momento de cambio de matriz económica —en que el agro, la energía y la minería aparecen como los sectores más dinámicos— y de turbulencia geopolítica, el escenario ofrece amenazas pero también oportunidades para la producción santafesina. Por ejemplo, subiéndose a los trenes de Vaca Muerta y del litio.

Antes de Pullaro, el ministro Gustavo Puccini usó la frase “la obra pública no es mala palabra ni es corrupción” para reforzar la idea de un camino alternativo a La Libertad Avanza (LLA) y el kirchnerismo.

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En tanto, la exvicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia le hizo un guiño al eslogan de Mauricio Macri, quien estará mañana en Santa Fe. “Este es el modelo más virtuoso que tienen el país, es el verdadero sí se puede”, dijo la también titular del PRO Santa Fe.

Santa Fe como laboratorio

En medio de la polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo parece quedar poco lugar para terceras vías. De todos modos, en el pullarismo no se resignan y siembran semillas de una opción pos-Milei que puede germinar y crecer si el clima social y político acompaña.

Agroactiva aerea LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera

En esa construcción discursiva aparece una idea recurrente del gobernador: la provincia como laboratorio de políticas públicas. Una experiencia de gestión que busca exhibirse como alternativa frente a los extremos de la discusión nacional.

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Aunque comparten varios aspectos con el modelo Córdoba —énfasis en la producción, la inversión pública, el equilibrio fiscal y antikirchnerismo duro— en el entorno de Pullaro suelen resaltar una diferencia clave. “También alambramos la provincia, pero estamos del lado de afuera de la tranquera”, repiten en su mesa chica.

El planteo no es el aislacionismo provincial sino un nuevo proyecto nacional. En ese sentido, Pullaro usó el primer día de Agroactiva para decir que Santa Fe tiene un modelo para exportar.