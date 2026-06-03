Dibu Martínez lleva tranquilidad a trece días del debut mundialista: "Llego, llego"

El arquero se mostró confiado en que la fractura de un dedo de su mano derecha no le impedirán estar en el debut con Argelia

Solamente dos palabras dijo Emiliano Martínez, que sirvieron para tranquilizar a los hinchas argentinos a trece días del debut de la selección albiceleste en el Mundial 2026. "Llego, llego", fue lo único que dijo el arquero marplatense al referirse a la fractura de un dedo de su mano derecha.

Ante los periodistas que montaban guardia frente al Origin Hotel de Kanas City, donde concentra la selección de Lionel Scaloni, Dibu Martínez apenas deslizó: “Llego, llego”.

El arquero de 33 años sufrió la fractura del dedo anular de la mano derecha en la entrada en calor previa a disputar para Aston Villa la final de la Liga Europa el pasado 20 de mayo. La lesión en principio no le impediría atajar en el debut ante Argelia el 16 de junio, pero se entrena separado del grupo y está descartada su presencia en los amistosos ante Honduras e Islandia el 6 y 9 de junio, respectivamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2061938851535327413&partner=&hide_thread=false "¡MUY BIEN! LLEGO, LLEGO".



Dibu Martínez nos tranquiliza a todos. pic.twitter.com/0QXBhvZ7Wk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 2, 2026

Para ambos compromisos, Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid) se disputan el puesto del héroe en el triunfo por tanda de penales contra Francia en la final del Mundial 2022.

Además de Dibu Martínez, también están en recuperación de distintas lesiones musculares el capitán Lionel Messi, los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel y el mediocampista Leandro Paredes, mientras el delantero Nicolás Paz tiene una contusión en la rodilla izquierda.

En tanto, el zaguero Cristian Romero recibió el alta médica del esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha que había sufrido a mediados de abril jugando para Tottenham y se entrena con normalidad.

Scaloni tiene la posibilidad de sustituir a un jugador de la nómina oficial hasta 24 horas antes del debut mundialista.