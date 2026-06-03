Dibu Martínez lleva tranquilidad a trece días del debut mundialista: "Llego, llego"

La Ciudad
Rosario irá casa por casa para detectar chicos en riesgo y adultos solos
Motores
Avanza la desregulación de la RTO en Argentina: ¿qué pasa en Santa Fe?
Educación
La UGR lanzó una inédita licenciatura para certificar la gestión de la calidad
La Ciudad
Puente Rosario - Victoria: con obras casi listas, se viene una suba del peaje
La Ciudad
La Vigil reclama restituir partes de un telescopio sustraídas en la dictadura
Policiales
Policía detenido por robo de un celular en un bar de la terminal de ómnibus
La región
Susto en la autopista Rosario-Buenos Aires por el incendio de un camión
Política
El PJ de Santa Fe no sale de la zona de crisis y dilata definiciones de cara a 2027
Información General
Qué son los "incel": Florencia Peña y Laura Ubfal en un debate con trasfondo
La Ciudad
Un motociclista murió en un choque con un colectivo en barrio La Cerámica
La Ciudad
Javkin y la presentación de "Mil65": "Siempre hay paz cuando no hay indiferencia"
Policiales
Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio
Policiales
Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí
Policiales
Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario
Ovación
"Fue la peor charla técnica": revelaciones sobre la previa de la final de Qatar
Información General
Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión
Política
Milei denunció que la izquierda buscará "sembrar el miedo" en 2027
Economía
La estadounidense Chevron presentó un proyecto de inversión para Vaca Muerta
Policiales
Una banda de barrio Gráfico tras el crimen de Chiquillo: imputan a un acusado
Información General
Una mujer intentó envenenar el mate de su compañero de trabajo