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Doble crimen en Villa Amelia: el acusado violó a la mujer antes de matarla y ejecutar a su marido

La fiscalía imputó a Tiago R., de 27 años, por abuso sexual, femicidio y homicidio agravado. Según la acusación, el 21 de mayo pasado atacó a Marta Ramírez, la mató de un tiro por la espalda, baleó en la cabeza a Omar Gamarra e incendió la casa de la pareja.

3 de junio 2026 · 17:46hs
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 Tiago R. fue imputado por el doble crimen de Marta Ramírez y Omar Gamarra en Villa Ameila

Foto: Policía de Santa Fe.

 Tiago R. fue imputado por el doble crimen de Marta Ramírez y Omar Gamarra en Villa Ameila

En la imputación a un hombre de 27 años por el doble crimen de una pareja de Villa Amelia se reveló un dato que torna la escena más aberrante: el asesino abusó sexualmente de la mujer antes de matarla de un balazo por la espalda, ejecutar a su marido de varios balazos en la cabeza y finalmente incendiar la casa de las víctimas.

La fiscal Noelia Navone imputó este miércoles a Tiago R. de varios delitos en concurso real: abuso sexual con acceso carnal, femicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por uso de arma de fuego y la portación ilegal del arma de uso civil. El acusado quedó en prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años por orden del juez de primera instancia Aldo Bilbao Benítez.

La imputación del hasta ahora único sospechoso no invalida otras hipótesis por el momento no descartadas sobre la probable participación de alguna otra persona en el episodio, cuyo móvil continúa siendo objeto de investigación, según reveló ayer la fiscal en una conferencia de prensa posterior a la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal (CJP). En ese marco, Navone no confirmó las versiones que indican —a partir de testimonios recabados en la pesquisa— que la pareja asesinada vendía drogas al menudeo y que una negativa a venderle al acusado habría desencadenado el brutal doble crimen.

Doble crimen

La investigación por lo que terminó siendo el doble crimen de Marta Esther Ramírez, de 65 años, y su esposo Omar Ovidio Omar Gamarra, de 72, tuvo vaivenes. Se comenzó a investigar como un incendio accidental en la casa de Larrea al 200 de Villa Amelia hasta que, una vez extinguidas las llamas, se descubrió que el cadáver de la mujer presentaba una herida de arma de fuego.

>>Leer más: Villa Amelia: descubren un posible femicidio tras el incendio de una casa

Entonces se pensó en un femicidio cometido por Gamarra, quien fue hallado junto al cadáver y fue hospitalizado con quemaduras. Sin embargo, luego se estableció que el hombre, que murió el pasado 30 de mayo, presentaba al menos tres balazos en el cráneo. Eso hizo puso la investigación en busca de un tercero.

Así, a partir de testimonios corroborados con imágenes de cámaras de la zona fue detenido Tiago R. en un allanamiento realizado el pasado 27 de mayo en una vivienda de Mendoza al 300 donde se incautaron, entre otras cosas, una pistola semiautomática calibre 22 corto y prendas de vestir similares a las que llevaba la persona captada por las cámaras de vigilancia en inmediaciones de la escena del crimen a la hora en la que se presume que ocurrió todo.

En este marco, la fiscal ubicó a Tiago R. entre las 20.17 y las 20.56 del jueves 21 de mayo en la casa de las víctimas, a quienes conocía y donde solía ir habitualmente. Si bien trascendieron detalles acerca de que el muchacho habría ido a comprar droga a la pareja eso no fue corroborado por Navone, que tampoco lo descartó.

>> Leer más: Giro en la causa por el crimen de Villa Amelia: hallan tres tiros en la cabeza del esposo de la víctima

Lo cierto es que la fiscal le achacó al imputado haber ingresado a la casa, cuya puerta estaba cerrada sin llave como es costumbre general en el pueblo, y atacó a la mujer con un golpe en la cabeza. Acto seguido violó a Marta y le provocó lesiones en la zona genital. Luego, con una pistola semiautomática calibre 22 corto le disparó por la espalda un balazo que ingresó por la parte izquierda del tórax, a la altura del omóplato, lo cual le provocó la muerte a la mujer.

En ese marco le atribuyó también haberle disparado a Omar y causarle varias heridas de arma de fuego en la cabeza que le provocaron la muerte el 30 de mayo mientras estaba internado en el Hospital Provincial de Rosario.

La fiscal también le atribuyó a Tiago R. haber rociado con combustible el cuerpo de Marta y prenderle fuego, lo cual ocasionó el incendio de la vivienda.

Evidencias

En conferencia de prensa, Navone sostuvo que Tiago R. fue individualizado a partir de testimonios que lo ubicaron cerca de la casa de las víctimas en los momentos previos y posteriores al episodio, dichos que fueron corroborados por imágenes captadas por cámaras. Y también resaltó entre las evidencias que las 12 vainas servidas calibre 22 que se levantaron en la escena del crimen fueron disparadas por la pistola secuestrada en poder del joven cuando fue detenido.

>>Leer más: Detuvieron a un sospechoso por el brutal crimen de una mujer en Villa Amelia

En cuanto al móvil, la fiscal aseguró que “aún es materia de investigación”. Además admitió que el acusado conocía a las víctimas porque “el pueblo es muy pequeño y todos se conocen”, sin precisar si Tiago R. solía comprarles droga a las víctimas. En ese sentido señaló que no se halló material estupefaciente en la casa de la pareja ni tampoco en el allanamiento a la vivienda del joven cuando fue detenido.

Navone confirmó además que la defensa pidió un examen psiquiátrico del acusado, medida que el juez autorizó a practicar.

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