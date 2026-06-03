Balearon a un automovilista en un intento de robo en barrio Belgrano y está grave

Un conductor de 33 años fue baleado en la tarde de este miércoles en un intento de robo en barrio Belgrano y se encuentra internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) gravemente herido en el cuello.
Fue alrededor de las 18.30, a metros del viaducto Che Guevara. Los delincuentes dispararon al menos tres veces y la víctima resultó herida en el cuello
Un conductor de 33 años fue baleado en la tarde de este miércoles en un intento de robo en barrio Belgrano y se encuentra internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) gravemente herido en el cuello.
El episodio ocurrió alrededor de las 18.30 de este miércoles en Pellegrini y Brasil, a metros del viaducto Che Guevara que conecta con la autopista Rosario-Córdoba.
Según pudo reconstruirse por el testimonio de testigos, los atacantes se habrían movilizado en moto y dispararon al menos tres veces contra la ventanilla del conductor de un Chevrolet Corsa. El hombre resultó herido en el cuello y fue llevado al policlínico San Martín en moto, desde donde fue trasladado al Heca.
La víctima, Claudio P., de 33 años, estaba en el auto junto a su hermana, quien resultó ilesa.
"Le quiso robar, le pidió todo y le tiró, a sangre fría", contó el padre de la víctima a El Tres, quien confirmó que "una chica que pasaba en moto lo llevó al policlínico".