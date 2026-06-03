Balearon a un automovilista en un intento de robo en barrio Belgrano y está grave

La Ciudad Rosario irá casa por casa para detectar chicos en riesgo y adultos solos

Motores Avanza la desregulación de la RTO en Argentina: ¿qué pasa en Santa Fe?

Educación La UGR lanzó una inédita licenciatura para certificar la gestión de la calidad

Por Lucas Ameriso La Ciudad Puente Rosario - Victoria: con obras casi listas, se viene una suba del peaje

Por Matías Petisce La Ciudad La Vigil reclama restituir partes de un telescopio sustraídas en la dictadura

Policiales Policía detenido por robo de un celular en un bar de la terminal de ómnibus

La región Susto en la autopista Rosario-Buenos Aires por el incendio de un camión

Por Javier Felcaro Política El PJ de Santa Fe no sale de la zona de crisis y dilata definiciones de cara a 2027

Información General Qué son los "incel": Florencia Peña y Laura Ubfal en un debate con trasfondo

La Ciudad Un motociclista murió en un choque con un colectivo en barrio La Cerámica

La Ciudad Javkin y la presentación de "Mil65": "Siempre hay paz cuando no hay indiferencia"

Policiales Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio

Policiales Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Policiales Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Ovación "Fue la peor charla técnica": revelaciones sobre la previa de la final de Qatar

Información General Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión

Política Milei denunció que la izquierda buscará "sembrar el miedo" en 2027

Economía La estadounidense Chevron presentó un proyecto de inversión para Vaca Muerta

Policiales Una banda de barrio Gráfico tras el crimen de Chiquillo: imputan a un acusado