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Mundial 2026: la sorprendente cantidad de jugadores que no representarán a su país de nacimiento

Un informe reveló que 289 futbolistas jugarán para una selección diferente a la de su lugar de origen. La selección argentina cuenta con dos casos

4 de junio 2026 · 17:18hs
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Giuliano Simeone y Nico Paz son los dos jugadores de la selección argentina que nacieron en el exterior

Giuliano Simeone y Nico Paz son los dos jugadores de la selección argentina que nacieron en el exterior

El Mundial 2026 no solo será el primero con 48 selecciones, sino que también registrará una cifra inédita de futbolistas que defenderán una camiseta diferente a la de su país de nacimiento.

Según datos difundidos por el analista deportivo Jaime Macías en la red social X, de los 1.248 jugadores que participarán del torneo, 289 competirán para una selección distinta al territorio donde nacieron. La cifra representa el 23,2% del total y marca el porcentaje más alto de la historia de los Mundiales.

El fenómeno responde a distintos factores, entre ellos las dobles nacionalidades, los lazos familiares, los procesos migratorios y las reglas de elegibilidad establecidas por la Fifa. Aunque la ampliación del torneo explica parte del crecimiento, la tendencia ya venía consolidándose en las últimas décadas y alcanzará su punto máximo en la próxima Copa del Mundo.

Las selecciones con más jugadores nacidos en el extranjero

Entre las 48 selecciones clasificadas, 40 cuentan con al menos un futbolista nacido en otro país. Sin embargo, ninguna presenta una situación tan particular como Curazao.

El conjunto dirigido por Dick Advocaat tendrá 25 jugadores nacidos en los Países Bajos y apenas uno nacido en la isla caribeña. Se trata de Tahith Chong, mediocampista de 26 años oriundo de Willemstad, la capital de Curazao.

La situación tiene una explicación histórica. Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos y mantiene una fuerte conexión migratoria con el país europeo. Muchos futbolistas nacidos en territorio neerlandés poseen ascendencia curazoleña y optan por representar a la selección caribeña gracias a los vínculos familiares y a las mayores posibilidades de disputar competencias internacionales.

>> Leer más: Mundial 2026: qué números usarán los 26 jugadores de la selección argentina

Después de Curazao aparecen varios seleccionados que construyeron gran parte de sus planteles con futbolistas nacidos fuera de sus fronteras.

República Democrática del Congo contará con 20 jugadores nacidos en otros países, principalmente en Francia y Bélgica. Marruecos tendrá 19, con una fuerte presencia de futbolistas nacidos en Francia, España, Bélgica y Países Bajos. Argelia presentará 18 casos, mientras que Bosnia y Herzegovina llegará al torneo con 17 jugadores nacidos en el exterior.

La mayoría de estos equipos aprovecha comunidades migrantes asentadas en Europa y la posibilidad de convocar jugadores con doble nacionalidad que, en muchos casos, se formaron en academias de alto nivel.

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Los casos de Argentina

La selección argentina también tendrá representantes nacidos fuera del país. Nicolás Paz y Giuliano Simeone integran la lista de futbolistas que eligieron defender la camiseta albiceleste gracias a sus raíces familiares.

Nico Paz nació en Tenerife, España, y es hijo de Pablo Paz, exdefensor de la selección argentina que disputó el Mundial de Francia 1998. Por su parte, Giuliano Simeone nació en Roma, Italia, en 2002, cuando su padre, Diego Simeone, jugaba en Lazio.

La tendencia también opera en sentido inverso. Seis futbolistas nacidos en Argentina representarán a otros países durante la Copa del Mundo.

Uno de los nombres más destacados es Santiago Giménez, delantero de México e hijo del exfutbolista Christian Giménez. También aparecen los paraguayos Juan José Cáceres, Alejandro Romero Gamarra y Andrés Cubas.

A ellos se suman Hernán Galíndez, arquero de Ecuador y actual jugador de Huracán, y Fernando Muslera, histórico guardameta de Uruguay que actualmente milita en Estudiantes de La Plata.

En medio de un Mundial marcado por la diversidad de orígenes, apenas ocho selecciones llegarán al torneo con planteles integrados exclusivamente por futbolistas nacidos en sus respectivos países. Ellos son: Colombia, Arabia Saudita, Austria, Brasil, República Checa, Panamá, Sudáfrica y Suecia.

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