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Con Giay y el Flaco López, el once que probó Scaloni para el primer amistoso

La selección argentina jugará el sábado ante Honduras en el primer ensayo de la puesta a punto de cara al Mundial. Se recuperan los lesionados

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

3 de junio 2026 · 21:55hs
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Con Messi

Con Messi, Argentina realizó una práctica a puertas abiertas en Kansas, de cara a los amistosos previos al Mundial.

Argentina sigue con la puesta a punto de cara a lo que será el estreno en el Mundial el próximo 16 de junio, ante Argelia, en Kansas City. Este miércoles hubo un entrenamiento vespertino que tuvo la posibilidad de ser observado por la prensa durante algunos minutos.

La selección practicó de cara a los amistosos previos al Mundial, y Lionel Scaloni dejó una señal importante en el equipo que probó durante el entrenamiento: incluyó a Agustín Giay como lateral derecho y al Flaco José López como delantero.

El entrenador dispuso un once con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel el Flaco López.

La presencia de Giay aparece como el dato más fuerte de la jornada, en medio de la recuperación de los laterales derechos habituales del plantel. En el cuerpo técnico manejan plazos lógicos y ya establecidos para las altas: primero sería el turno de Nahuel Molina y luego el de Gonzalo Montiel.

>>Leer más: Países Bajos sufrió un cachetazo con Argelia, primer rival de Argentina en el Mundial

Las manos del Dibu

Otro de los puntos salientes de la práctica fue la situación de Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero campeón del mundo trabajó a la par de los arqueros, aunque sin guantes, y en algunos momentos realizó movimientos únicamente con la mano izquierda.

El arquero arrastra una fractura en el dedo anular de la mano derecha, por lo que aparece difícil que pueda sumar minutos en los amistosos. En principio, el objetivo más realista es que esté en condiciones para el debut mundialista, siempre y cuando la evolución continúe dentro de los tiempos esperados.

Con ese panorama, Rulli volvió a quedar bien posicionado para ocupar el arco en los próximos compromisos de preparación, mientras Scaloni termina de ajustar piezas antes del inicio de la competencia oficial.

>>Leer más: Dibu Martínez lleva tranquilidad a trece días del debut mundialista: "Llego, llego"

En fase de preparación

La selección transita los últimos días de preparación con una idea clara: darle rodaje al equipo, cuidar a los jugadores tocados y llegar al debut mundialista con la mayor cantidad de futbolistas disponibles.

En tanto, Nicolás Paz sigue evolucionando de lesión en la rodilla y por el momento hay optimismo para que pueda estar en la Copa del Mundo, pero el cuerpo técnico seguirá de cerca su avance con el cuerpo médico.

También apareció en escena el capitán, Lionel Messi, aunque se movió con ejercicios de trote y traslado del balón.

>>Leer más: Mundial 2026: Argentina corre de atrás y Francia lidera el ranking de los planteles más valiosos

Los amistosos

El primer amistoso será este sábado ante Honduras, que Scaloni utilizará como banco de prueba para darle minutos a varios jugadores y ganar funcionamiento. Lo mismo sucederá el próximo martes contra Islandia, ya en la antesala de lo que será el gran objetivo de llegar plenos al estreno mundialista con Argelia, que en un amistoso se impuso 1 a 0 a Países Bajos.

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