Una agresiva oferta de créditos busca apuntalar negocios en Agroactiva

La ciudad del campo. Agroactiva abrió sus puertas en Armstrong y se extenderá hasta el sábado. Los proveedores del agro esperan que levante la demanda.

Entre una cosecha de más de 160 millones de toneladas y los márgenes reducidos por cotizaciones estables y costos en alza, la economía del interior saca cuentas y define el rumbo de la inversión. Agroactiva es la muestra agroindustrial en la que cada año se ven las primeras definiciones en este sentido. La exposición arrancó el miércoles con más de mil expositores, una abundante oferta de créditos y una expectativa que se reflejó en una gran cantidad e visitantes que ingresaron en masa al predio de Armstrong desde el minuto uno.

“Estamos en una época del año en el que los productores ya tienen la cosecha y cuentan con más liquidez y más tiempo para mirar y planificar inversiones”, explicó Rosana Nardi, presidenta de Agroactiva. Por su historia y por su ubicación, la muestra es la casa natural de los fabricantes nacionales de maquinaria agrícola, que construyeron en la región el principal polo de producción de fierros del país. Es un sector que viene golpeado y que espera este acontecimiento para ver si hay señales de reactivación.

El gobierno de Santa Fe apostó fuerte a apuntalar esa expectativa. Presentó convenios con ocho bancos y entidades del mercado de capitales para poner a disposición créditos por un total de $116 mil millones a tasas subsidiadas. “No son solo por estos días y están disponibles para todos los sectores de actividad”, subrayó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Los subsidios permitieron llegar a un costo de financiación de 8 % anual en el piso y del 20 % en el tope. “No existe a nivel nacional y no son anuncios de ocasión, son parte de la política de la administración santafesina para ayudar a sus empresas a atravesar uno de los peores momentos de la economía”, subrayó.

La inauguración del stand de la provincia, de 14 mil cuadrados y por el cual pasarán de una u otra manera 700 empresas, fue un grito en ese sentido. El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto con un llamado a nacionalizar "el modelo de Santa Fe” que pone “los ahorros realizados en favor de políticas contracíclicas para no dejar a nadie a pata en estos momentos”. Como contrapunto, desafió al gobierno central a eliminar las retenciones y bajar la tasa de interés.

En materia de créditos, también se mostró muy agresivo el Banco de la Nación Argentina (BNA), que llevó líneas, entre otras, para financiar la compra de maquinaria nueva nacional en pesos desde el 12 % y en dólares con tasa 0 %, con aporte del fabricante.

Por su parte, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice) presentó una campaña especial de leasing orientada a fortalecer la logística del sector agropecuario, con una línea a tasa fija en pesos exclusiva durante los días de la exposición, desde 19,45 %. Esto dentro de su oferta integral de instrumentos para el agro, que incluye los créditos en valor producto para el sector ganadero.

El Mercado Argentino de Valores (MAV) consolidó su integración al sistema de financiamiento subsidiado que armó Santa Fe, ofreciendo los instrumentos de crédito del mercado de capitales, como los pagarés, a valores bonificados. “Hay una gran necesidad de financiamiento, hoy la tasa ronda el 30 % anual, es importantísimo que la provincia subsidie 10 puntos", dijo Alberto Curado, titular del mercado que funciona en el ecosistema de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Peso pesado

Por los montos que se manejan en cada operación, el financiamiento es elemental para vender maquinaria agrícola. Los anuncios de las expos son, en ese sentido, los más esperados. “Hay una gran cosecha, los créditos están, aunque en muchos casos son ofertas específicas, y el agro está mejor en relación a otros sectores, todo está para ir mejor pero en este momento el mercado está pesado, hoy el que compra es el que le pone precio a la máquina”, describió Eduardo Montes, de la histórica fábrica de cabezales maiceros Mainero, y miembro de la comisión tributaria de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma).

Mientras los industriales nacionales confían que los “animal spirits” de los que hablaba John Keynes se despierten en Agroactiva, los importados le comen porciones de mercado. “En nuestro caso no sentimos todavía la competencia directa pero sí la indirecta por el efecto que ha tenido en nuestros clientes”, agregó Montes. Cafma presentó en la exposición una propuesta para llevar al gobierno nacional en función de reducir los saldos técnicos de IVA que acumula a favor el sector. “Con la estabilidad y la reducción de márgenes, que te congelen uno, dos o tres puntos de tu rentabilidad hace la diferencia”, señaló el industrial.

El nuevo ciclo

El secretario de Agricultura de Santa Fe, Ignacio Mántaras, se mostró confiado en un repunte de la economía agropecuria. “Para el agricultor termina siendo un buen año, para el ganadero lo es por precio y la lechería se recupera, entiendo que en Agroactiva va a haber mucho volumen de negocios”, señaló. Apuntó a dos elementos complicados: el escenario Niño, que mueve a la cautela a algunos productores, y los números "no muy óptimos" de la campaña fina” Así, y todo, entendió que “por una cuestión de hacer caja y porque los perfiles de humedad están atractivos, va a ser una buena campaña de trigo”.

Darío Marinozzi, presidente de Agricultores Federados Argentinos (AFA), recogió de la amplia red de contactos de la cooperativa en el territorio, que la intención del siembra del cereal será entre 15 % y 20 % menor a la del año pasado. Son cifras que superan con creces las estimaciones de las Bolsas.

AFA, otro de los tanques de la exposición, desembarcó con una amplia oferta de promociones para apoyar a sus asociados en el ciclo productivo que se inicia. Entre gran cantidad de anuncios, sobresalió el lanzamiento de una billetera virtual.

Las inversiones

Los directivos de la cooperativa agropecuaria primaria más grande del país vienen de reunirse con la secretaria general de la Presidencia para presentarles su proyecto de levantar una planta de producción de bioetanol por u$s 150 millones. La iniciativa está atada a un cambio en la actual ley de biocombustibles. Un proyecto del oficialismo comenzó a discutirse el miércoles en comisión en el Congreso nacional. Equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia estuvieron en esos encuentros, aportando algunas propuestas para incluir en esa iniciativa. El titular de la cartera explicó que tienen que ver con el porcentaje de corte obligatorio y con dos mercados para el biodiesel por un lapso de tiempo: uno en el que compitan las productoras “no integradas” que no elaboran aceite de soja, y en otro “las integradas”.

El proyecto de bioetanol de Agricultores Federados es una de las inversiones que tracciona la economía del interior, aún en tiempos complejos. Otra expositora en la muestra, la fabricante de drones de pulverización Gteex, que en Argentina comercializa Villanueva, confirmó que montará una fábrica en el país. Sería la tercera de la firma en el mundo, junto a la de Bahía y una que están construyendo en Estados Unidos. Las ventas de estas unidades viene creciendo a tasas de tres dígitos anuales en Argentina, de la mano de la incorporación de tecnología en el agro.

También hay otra clase de inversiones. Las que no vienen con cortes de cintas pero le cambian la cara a la ganadería. “Aunque ahora se estabilizó un poco, el sector está en un buen momento y cuando hacen números, muchos productores entienden que les conviene incorporar el ganado a su planteo”, señaló Fabián Otero, vicepresidente de la Asociación Argentina de Angus.

La entidad es una de las que forma parte del sector dedicado en Agroactiva a la actividad pecuaria. Pablo Sorasio, coordinador de la muestra ganadera de la exposición que, entre los remates organizados por AFA, y las juras de organizaciones como Angus, unos 4 mil animales transitarán físicamente por estos cuatro días. Pero también habrá remates virtuales que elevan esa cantidad a más de 10 mil.

Agroactiva tendrá este jueves por la mañana el acto de inauguración oficial.