Países Bajos sufrió un cachetazo con Argelia, primer rival de Argentina en el Mundial

Argelia llega agrandado al Mundial 2026, luego de derrotar en un amistoso a Países Bajos por 1 a 0, a solamente trece días del debut del seleccionado africano con Argentina.
Anis Hadj Moussa hizo un golazo en el estadio de Feyenoord para el 1 a 0 final, en el último amistoso de los africanos antes de viajar a Estados Unidos
Argelia llega agrandado al Mundial 2026, luego de derrotar en un amistoso a Países Bajos por 1 a 0, a solamente trece días del debut del seleccionado africano con Argentina.
En el Stadion Feijenoord de Rotterdam, el único gol del partido fue a cinco minutos del final, cuando Anis Hadj Moussa tuvo un gran arranque individual sobre la derecha, enganchó para la zurda y sacó un fuerte remate que se metió en el ángulo, sin chances para el arquero Robin Foefs.
De esta manera, Argelia cerró su preparación de cara al Mundial con una gran victoria en Países Bajos, antes de partir hacia el predio de la Universidad de Kansas en Lawrence, donde hará base para el Mundial.
Argelia debutará en la Copa del Mundo con la selección de Lionel Scaloni el martes 16 de junio, a las 22 (hora argentina) en el Kansas City Stadium.