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Dudas en la selección argentina: tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Las lesiones ponen a varios convocados por Lionel Scaloni en la cuerda floja, por lo que el cuerpo técnico tiene tres futbolistas a la espera del llamado

3 de junio 2026 · 13:04hs
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La selección argentina podría tener cambios de último momento antes del Mundial.

Foto: @argentina

La selección argentina podría tener cambios de último momento antes del Mundial.

A menos de dos semanas para el debut de la selección argentina en el Mundial 2026, Lionel Scaloni y el cuerpo técnico analizan detenidamente el físico de los futbolistas convocados, con algunos jugadores que llegan al límite con lesiones o molestias que podrían dejarlos afuera de la lista a última hora.

El panorama es complejo para varios nombres, teniendo en cuenta que la Albiceleste tiene hasta un día antes del debut ante Argelia del próximo 16 de junio para informar un cambio en la nómina que sea justificado por lesión.

Entre los futbolistas que llegaron con problemas físicos a la concentración en Kansas, Estados Unidos, la mayoría evoluciona tal como lo planeó el cuerpo médico y se espera que lleguen al primer partido en condiciones, pero todavía se mantienen las dudas en torno al estado de Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Nicolás Paz.

Nicolas Paz seleccion argentina (2)
Nicolás Paz busca recuperarse de una lesión para estar presente en el Mundial.

Nicolás Paz busca recuperarse de una lesión para estar presente en el Mundial.

Además de Dibu Martínez, que sufrió una fractura en un dedo pero estará en el debut, estos tres jugadores entrenan diferenciado y podrían perder su lugar si no evolucionan correctamente. Por eso, Emiliano Buendía, Máximo Perrone y Nicolás Capaldo, quien está con el plantel y sería titular el sábado en el amistoso ante Honduras, fueron notificados de que podrían meterse en la lista como reemplazantes.

Los recuperados y lesionados de la selección argentina

El cuerpo técnico de Scaloni cree que todos los jugadores recibirán el alta médica antes del encuentro ante Argelia, aunque las dudas continúan. En las últimas horas, Julián Álvarez y Cristian Romero entrenaron a la par del grupo para llegar a plenitud, mientras que Nahuel Molina también lo haría en los próximos días.

Por su parte, trascendió que Nico Paz está haciendo un tratamiento especial para recuperarse de la contusión en la rodilla izquierda sufrida en el partido ante Hellas Verona en la Serie A, por lo que sigue la evolución física del jugador para analizar qué decisión tomarán.

>> Leer más: Mundial 2026: TV, día y horario de todos los partidos de la Copa del Mundo

En tanto, Montiel sufrió un desgarro grado II en el cuádriceps izquierdo en la semifinal del Torneo Apertura ante Rosario Central el pasado 16 de mayo. A pesar de que confían en que llegaría sin problemas, quedó demostrado en Qatar 2022 que, si el jugador no está al 100%, el cuerpo técnico no dudaría en reemplazarlo, como lo fue con Nicolás González y Joaquín Correa.

El pasado 24 de mayo, Lionel Messi sufrió una sobrecarga que lo obligó a salir del partido entre Inter Miami y Philadelphia Union con gestos de molestia y encendió las alarmas de la selección. No obstante, el capitán no corre riesgo de disputar su sexta Copa del Mundo, aunque sería preservado en el amistoso ante Honduras.

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La presencia de Messi no corre riesgo y el capitán jugará su sexta Copa del Mundo.

La presencia de Messi no corre riesgo y el capitán jugará su sexta Copa del Mundo.

Los posibles reemplazantes para el Mundial

Uno de los que más posibilidades tiene de meterse en la lista es Nicolás Capaldo, lateral derecho de Hamburgo de Alemania que fue convocado para los amistosos previos que disputará la selección argentina. Al respecto, se espera que sea titular en el partido ante el combinado centroamericano el próximo sábado, debido a las molestias que padecen Molina y Montiel, quien será probado para confirmar su presencia.

>> Leer más: Mundial 2026: qué números usarán los 26 jugadores de la selección argentina

En caso de que Nico Paz no logre finalizar su recuperación y comience a entrenar a la par del grupo, su posible reemplazo podría ser Emiliano Buendía, que protagonizó una excepcional temporada con Aston Villa entre la Premier y la Europa League. El marplatense ya fue notificado y habría postergado sus vacaciones ante la posibilidad de ingresar en la lista a último momento.

Otra variante, aunque menos probable, es Máximo Perrone, compañero de Paz en Como de Italia, que podría tomar el lugar de Paredes si el volante de Boca no se recupera de las molestias. El surgido en Vélez tuvo una gran actuación esta temporada en la Serie A y disputará la próxima Champions League.

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