La Capital | Ovación | santafesino

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está internado en terapia intensiva

Lautaro Fagioli, jugador de Colón de San Justo, permanece internado en un hospital de la ciudad con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado

4 de junio 2026 · 12:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lautaro Fagioli

Lautaro Fagioli, jugador de Colón de San Justo, sufrió un ACV isquémico

El fútbol santafesino atraviesa horas de profunda preocupación por la salud de Lautaro Fagioli, jugador de Colón de San Justo, quien sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico y permanece internado en terapia intensiva.

El futbolista, de 22 años, integra el plantel del equipo que compite en la Liga Santafesina de Fútbol y disputó el último domingo el partido frente a Central San Carlos por la Copa Santa Fe. Tras ese encuentro, comenzó a presentar complicaciones de salud que derivaron en una rápida intervención médica.

Ante el agravamiento del cuadro, los profesionales decidieron trasladarlo de urgencia al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde continúa internado bajo cuidados intensivos.

Las autoridades del Hospital Cullen confirmaron que el joven deportista atraviesa una situación delicada y requiere monitoreo permanente.

El director del centro de salud, Bruno Moroni, informó el cuadro de Fagioli: "Se encuentra en Unidad de Terapia Intensiva, en asistencia mecánica respiratoria con drogas vasoactivas y pronóstico reservado".

>> Leer más: Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista Rosario-Santa Fe

Conmoción en el fútbol local

La noticia movilizó a clubes, dirigentes, futbolistas e hinchas de toda la región. En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Fagioli y su familia.

Desde Colón de San Justo expresaron su acompañamiento a través de un comunicado oficial: "Toda la familia tricolor se suma al pedido de fuerzas para Lautaro. Acompañamos a él y a su familia en este momento, deseándole una pronta recuperación. Mucha fuerza, Lauti. Te esperamos muy pronto nuevamente dentro de una cancha".

La Liga Santafesina también difundió un mensaje para convocar a una cadena de oración por la salud del futbolista: "¡Fuerzas Lauti! De parte de TodoLigaSF, nos unimos en cadena de oración por la salud de Lautaro Fagioli, jugador de Colón de San Justo, quien sufrió un ACV isquémico y se encuentra internado en el Hospital Cullen. Acá no importa de qué equipo seas, todos podemos aportar nuestro granito de arena con una oración para la mejora del jugador del Conquistador".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Todo Liga (@todoliga.sf)

Noticias relacionadas
 Escuela Nº 6192 Ricardo Rojas. Colonia El Carmen, Santa Fe. Equipo docente (2026).

Una muestra recopila el devenir de los pueblos del sur provincial a través de la ruta de las escuelas Láinez

Patricia Bullrich tiene programado desembarcar en territorio santafesino. Estará acompañada por Federico Angelini, su referente local.

En el marco de una minigira nacional, Patricia Bullrich estará en territorio santafesino

Buscamos proteger la libertad de morir de manera voluntaria, argumentó el diputado Esteban Paulón.

Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida

Gonzalo Belloso le tiró con munición gruesa al defensor Carlos Quintana.

Gonzalo Belloso: "Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo"

Ver comentarios

Las más leídas

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Lo último

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está internado en terapia intensiva

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está internado en terapia intensiva

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en estado crítico, pero estable

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en "estado crítico, pero estable"

La UNR producirá un medicamento para el tratamiento de VIH en embarazadas y niños

La planta piloto de la facultad de Bioquímicas recibió la aprobación de la Anmat para producir el jarabe que garantizará el acceso a un tratamiento esencial

La UNR producirá un medicamento para el tratamiento de VIH en embarazadas y niños
Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos anunciados
economia

Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos anunciados

Matías Bottoni necesita seguir tres meses más en España y lanzaron una nueva campaña solidaria
La Ciudad

Matías Bottoni necesita seguir tres meses más en España y lanzaron una nueva campaña solidaria

Cambios en la RTO: Santa Fe aún no cierra por completo la puerta de la desregulación
Motores

Cambios en la RTO: Santa Fe aún no cierra por completo la puerta de la desregulación

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso al hotel en la autopista Rosario-Córdoba
La Región

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso al hotel en la autopista Rosario-Córdoba

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura
la ciudad

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Ovación
Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso
Ovación

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está internado en terapia intensiva

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está internado en terapia intensiva

Murió José Nene Sanfilippo, el polémico e histórico goleador de San Lorenzo

Murió José "Nene" Sanfilippo, el polémico e histórico goleador de San Lorenzo

Policiales
El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en estado crítico, pero estable
Policiales

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en "estado crítico, pero estable"

Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores

Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

La Ciudad
Cardiología: la importancia de la rehabilitación profesional
Salud

Cardiología: la importancia de la rehabilitación profesional

Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan

Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan

Cuidacoches: últimos punteos de Diputados sobre las sanciones y los jueces

Cuidacoches: últimos punteos de Diputados sobre las sanciones y los jueces

De ama de casa a referente de familiares de víctimas de femicidio: la historia de Eva

De ama de casa a referente de familiares de víctimas de femicidio: la historia de Eva

El tiempo en Rosario: jueves nublado a la espera de un fin de semana con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves nublado a la espera de un fin de semana con lluvia

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido
POLICIALES

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Quini 6: todo vacante, con $11 millones para cada ganador del Siempre Sale
Información General

Quini 6: todo vacante, con $11 millones para cada ganador del Siempre Sale

Túnel subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispas
La Región

Túnel subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispas

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Con Giay y el Flaco López, el once que probó Scaloni para el primer amistoso

Por Lucas Vitantonio
Mundial 2026

Con Giay y el Flaco López, el once que probó Scaloni para el primer amistoso

Rosario abre la puerta a los taxis eléctricos con una ordenanza en el Concejo
La Ciudad

Rosario abre la puerta a los taxis eléctricos con una ordenanza en el Concejo

Tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial
Mundial 2026

Tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Dibu Martínez lleva tranquilidad a trece días del debut: Llego, llego
Mundial 2026

Dibu Martínez lleva tranquilidad a trece días del debut: "Llego, llego"

Países Bajos sufrió un cachetazo con Argelia, primer rival de Argentina
Mundial 2026

Países Bajos sufrió un cachetazo con Argelia, primer rival de Argentina

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero
Policiales

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero

Piden prisión perpetua para cuatro personas por crimen para quemar un búnker
Policiales

Piden prisión perpetua para cuatro personas por crimen para "quemar" un búnker

Virginia Gallardo se disfrazó de Messi, bailó con chicos y volvió a despertar críticas
Zoom

Virginia Gallardo se disfrazó de Messi, bailó con chicos y volvió a despertar críticas

Echan a sacerdote exorcista que dijo que los ovnis son en realidad demonios
Información General

Echan a sacerdote exorcista que dijo que "los ovnis son en realidad demonios"

Se la tragó la tierra: una mujer cayó por una alcantarilla en Río de Janeiro
Información General

"Se la tragó la tierra": una mujer cayó por una alcantarilla en Río de Janeiro

Tenis: en Macabi también se reflejó el crecimiento sostenido de los menores

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: en Macabi también se reflejó el crecimiento sostenido de los menores

El pedido de una familia Rosario que lleva cuatro meses en situación de calle
La Ciudad

El pedido de una familia Rosario que lleva cuatro meses en situación de calle

Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de $90 millones en un año
Policiales

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de $90 millones en un año

El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier no actuó solo
Policiales

El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier "no actuó solo"

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000
Policiales

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000