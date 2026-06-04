Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está internado en terapia intensiva

Lautaro Fagioli, jugador de Colón de San Justo, permanece internado en un hospital de la ciudad con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado

El fútbol santafesino atraviesa horas de profunda preocupación por la salud de Lautaro Fagioli, jugador de Colón de San Justo, quien sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico y permanece internado en terapia intensiva.

El futbolista, de 22 años , integra el plantel del equipo que compite en la Liga Santafesina de Fútbol y disputó el último domingo el partido frente a Central San Carlos por la Copa Santa Fe. Tras ese encuentro, comenzó a presentar complicaciones de salud que derivaron en una rápida intervención médica .

Ante el agravamiento del cuadro, los profesionales decidieron trasladarlo de urgencia al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde continúa internado bajo cuidados intensivos.

El director del centro de salud, Bruno Moroni, informó el cuadro de Fagioli: "Se encuentra en Unidad de Terapia Intensiva, en asistencia mecánica respiratoria con drogas vasoactivas y pronóstico reservado".

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Conmoción en el fútbol local

La noticia movilizó a clubes, dirigentes, futbolistas e hinchas de toda la región. En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Fagioli y su familia.

Desde Colón de San Justo expresaron su acompañamiento a través de un comunicado oficial: "Toda la familia tricolor se suma al pedido de fuerzas para Lautaro. Acompañamos a él y a su familia en este momento, deseándole una pronta recuperación. Mucha fuerza, Lauti. Te esperamos muy pronto nuevamente dentro de una cancha".

La Liga Santafesina también difundió un mensaje para convocar a una cadena de oración por la salud del futbolista: "¡Fuerzas Lauti! De parte de TodoLigaSF, nos unimos en cadena de oración por la salud de Lautaro Fagioli, jugador de Colón de San Justo, quien sufrió un ACV isquémico y se encuentra internado en el Hospital Cullen. Acá no importa de qué equipo seas, todos podemos aportar nuestro granito de arena con una oración para la mejora del jugador del Conquistador".