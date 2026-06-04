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Un vidente brasileño predijo el futuro campeón del mundo: de qué selección se trata

Michael Bruno, llamado el “vidente de las Copas”, pronosticó quién se quedará con la Copa del Mundo 2026. A la vez, entregó detalles de cómo le irá a la Argentina

4 de junio 2026 · 17:19hs
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Leandro Paredes y Lionel Messi, dos campeones del mundo que van por otro desafío.

Se acerca el Mundial 2026 y muchos pretenden saber qué selección se quedará con el título, aunque para eso habrá que esperar hasta el domingo 19 de julio cuando se juegue la final en New Jersey. Sin embargo, hay muchos que salieron a escena a vaticinar al próximo campeón. Uno de ellos es Michael Bruno, conocido como el "vidente de las Copas".

El brasileño se ganó ese apodo luego de hacerse viral por haber acertado los campeonatos de España en Sudáfrica 2010, de Alemania en Brasil 2014 y de Francia en Rusia 2018, aunque también tiene sus fallas como sucedió en Qatar.

Ahora, de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, adelantó quién -según su visión- se terminará consagrando, además de dar un pronóstico poco alentador para la selección argentina.

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Para Michael Bruno, el seleccionado que levantará la copa en el próximo Mundial será Portugal luego de superar en la definición a España. Esto significaría que Cristiano Ronaldo cerraría con broche de oro una carrera llena de gloria y éxitos.

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El nombre del campeón

“Desde 2022 vengo diciendo que Portugal será campeón del mundo”, afirmó con seguridad el brasileño convencido de que esta vez no fallará. Y adelantó que Cristiano llegará al torneo “en alto nivel”, algo que considera clave para concretar la hazaña. También anticipó que el propio exatacante de Real Madrid y actualmente en fútbol árabe será el goleador del certamen.

Si bien reconoció que el torneo reunirá selecciones muy fuertes como Francia, Inglaterra, España, Argentina y Brasil, el vidente aseguró que los lusos llegarán “mejor preparados” para dar el golpe. De hecho, dijo que Portugal eliminará a la Albiceleste de Lionel Messi en su camino al título. El cruce se daría en los cuartos de final.

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El conjunto europeo, que llega al Mundial como vigente campeón de la Uefa Nations League tras vencer a España en la final, será cabeza de serie del grupo K que comparte con Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

El fallo del vidente brasileño

Michael Bruno no es infalible. Si bien acertó los títulos de España, Alemania y Francia en 2010, 2014 y 2018, respectivamente, falló en su pronóstico para Qatar 2022. En ese entonces, dijo que el título quedaría en manos de Brasil, que resultó eliminado por Croacia en cuartos de final.

Sin embargo, nada de eso sucedió, ya que Brasil fue una de las decepciones y Argentina volvió a conquistar el título después de 36 años.

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