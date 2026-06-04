La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden en la Justicia el desalojo inmediato

Los propietarios del histórico edificio de Sarmiento y Córdoba resolvieron iniciar un juicio contra la operadora que gerenció los locales desde 2023. Reclaman alquileres impagos y afirman que la salida ya no será negociada

La Favorita vuelve a tener un ocaso a tres años de su reactivación. La prometida reactivación de este emblemático edificio fracasó.

La fiduciaria Compañía Asturias (en representación de los dueños del histórico inmueble de La Favorita, de Sarmiento y Córdoba) activó una nueva etapa en el conflicto ocasionado por la rescisión contractual anticipada con la operadora comercial Onatisur, que gerenció los locales desde 2023. "La decisión del desalojo está tomada, y no hay vuelta atrás. Este es el próximo paso y será inmediato", confirmó una fuente allegada a la familia García, dueña de la propiedad, tras un encuentro en la tarde de este jueves en la que se tomó esta drástica resolución. De esta forma, se aleja la idea de una salida "amigable", sin diálogo entre las partes, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del emblemático edificio.

El martes pasado, tanto dueños como el gerenciador comercial coincidieron en un solo punto: el contrato que los unía desde 2023 quedó extinguido y las causas provocan que ambos estén enfrentados. Los dueños argumentan que transcurridos tres meses impagos del alquiler (estimado extraoficialmente en unos 40 millones de pesos mensuales), Onatisur incumplió el vínculo. Por el contrario, la operadora comercial contratacó al manifestar que el desperfecto en la escalera mecánica y entre otros puntos fue la causa que desencadenó el final.

Y a través de una solicitada acusó a Compañía Asturias de un "burdo intento de presionar en forma pública para lograr la desocupación del inmueble en forma anticipada con el declarado objetivo de proceder a su venta" y que dicha filtración produjo "desprecio" al operador comercial, locales y personal "generando incertidumbre", en un contexto recesivo del país.

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Ahora, la fiduciaria vuelve a la carga. "Al no existir más el contrato, lo que hay en el edificio son ocupantes. Vimos que se arreglaba en una mesa de café o en una mesa judicial. Por lo pronto, nos queda iniciar el juicio de desalojo, que resulta muy expeditivo por tiene carácter sumarísmo", marcaron a La Capital desde el equipo cercano a los herederos de la familia García que recibieron el mandato para actuar en consecuencia.

China La Favorita Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

En los juicios por desahucio en una situación contractual, no se discute el contenido del acuerdo sino establecer si se pagó o no el canon locativo.

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Desde el lado de los titulares del inmuebles sacan cuentas: la rescisión anticipada sin preaviso tiene una sanción de tres cifras en millones de pesos. A ello, le suman los tres meses impagos de alquiler (abril, mayo y junio) y la preferencia que se había establecido: si llegado octubre de 2027, los dueños negaban autorizar una prórroga locativa, Onatisur tenía el derecho de cobrar 300 mil dólares en carácter de indemnización. El total que efectuaron fue dos deudas por conceptos de incumplimiento que le reclaman a la operadora comercial, y la perdida del crédito (en concepto de esta cláusula de preferencia para prorrogar el acuerdo) por haberse extinguido anticipadamente el vínculo.

lafavorita Postal de la crisis. Las ventas en La Favorita no remontan y varios locales ya están vacíos. Se viene la extinción del contrato entre el fideicomiso de los dueños y el operador comercial.

"La decisión del desalojo está tomada y es el próximo paso, y será inmediato. Allí se acredita o no el pago de lo adeudado, y si no se decreta el desahucio. Puede ser voluntario, o por la fuerza pública", remarcaron.

La reactivación de La Favorita, tras el retiro de la firma chilena Falabella de lugar, se había pensado a 10 años, con un primer contrato que vencía en octubre de 2027 y con opción a otro lustro adicional. En medio de renegociaciones entre las partes, Onatisur solicitó la extensión del contrato más allá del año que viene con una cláusula de renegociación del alquiler.

Pero de acuerdo a la versión de la operadora, Compañía Asturias lo rechazó, no hizo lugar a la revisión del canon y "confirmaron que todo lo hacían por cuanto querían vender el edificio".

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El episodio de la escalera mecánica

En esta visión del conflicto entró en juego la escalera mecánica, tramos que están sin funcionar y que Onatisur consideró afectaron en forma "crucial el recorrido comercial en el complejo. Deben ser reemplazadas y dicho reemplazo, por ley, le corresponde al locador".

Y aquí se abre otra diferencia entre las partes en relación a la deuda. Onatisur, para negar que exista una deuda locativa, argumenta que "ante la negativa del propietario suspendimos, tal y como nos permite la ley, el pago de los alquileres de abril y mayo, hasta tanto reemplacen las escaleras que son vitales para el edifico y sin las cuales la operación se ve irremediablemente afectada".

Este cortocircuito produjo una decisión del administrador: "Nos vimos obligados a extinguir el contrato por el incumplimiento imputable al locador lo cual le fue notificado".

La Favorita This Week El dueño de This Week confirmó su retirada de La Favorita en junio de 2026. Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Fin anticipado a los locales

La administradora concluye que en función de estas circunstancias se convino con los responsables de los locales y de mutuo acuerdo la terminación anticipada de los contratos que vencían en 2027 y la extensión breve de aquellos que vencían en mayo de 2026, a fin de que puedan ordenar sus temas pendientes.

"En forma consensuada con los locatarios, la actividad se irá desescalando (desocupando) hasta fines de junio de 2026", expresa Onatisur, quien negó que el retiro anticipado de los comercios haya sido por falta de gestión. A su vez, se negó que pueda suceder un desalojo "que será legalmente resistido" para abrir una puerta a la tensión generada: "Los conflictos entre gente honorable se dirimen en una mesa de negociación". A la fecha, quedarían ocupados tan solo 4 locales. El éxodo impactó en la opinión pública y marca más preocupación. El titular de la firma de indumentaria This Week y el bar Remember adelantó que se retira de los locales que tenía en La Favorita a fin de mes.

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Confrontación

Mucho de los puntos que plantea Onatisur en la solicitada y también en un comunicado de prensa difundido este lunes, el fiduciario esgrime una visión en la dirección contraria. Según la consulta hecha por este diario, el episodio de la escalera mecánica y su salida de servicio figura en una adenda dentro del contrato locativo en la que los dueños del inmueble la entregaron funcionando, tras una fuerte inversión inicial. En la adenda _marcan desde el fideicomiso Edificio La Favorita de Rosario_ esta responsabilidad y cargo quedaba en manos del operador comercial.

"Se trata de un pretexto para no pagar el canon locativo", habían razonado desde el sector que representa a los dueños.

Lo que viene

¿Cómo sigue el futuro de La Favorita?, preguntó este diario a una fuente que asesora a la familia García. "Para pensar en lo que ocurra con el edificio, primero tiene que estar vacío", respondió.

Lo que viene es un periodo de incertidumbre sobre el futuro de la tienda, emblema del movimiento comercial rosarino y termómetro sensible del microcentro. Las versiones que circulan sobre la venta del inmueble siguen ubicando a la "H&M uruguaya" Indian como la que pica en punta con su interés en desembarcar en Córdoba y Sarmiento. El precio que fue de boca en boca para quedarse con los cuatro pisos de un edificio majestuoso orilla los 17 millones de dólares. ¿Habrá reinvención con estirpe internacional?. Tanto comerciantes, dirigentes como desde el municipio observan con preocupación el desenlace, mientras las partes arman sus estrategias para su desvinculación definitiva.