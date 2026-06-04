La Capital | La Ciudad | La Favorita

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden en la Justicia el desalojo inmediato

Los propietarios del histórico edificio de Sarmiento y Córdoba resolvieron iniciar un juicio contra la operadora que gerenció los locales desde 2023. Reclaman alquileres impagos y afirman que la salida ya no será negociada

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

4 de junio 2026 · 18:36hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Favorita vuelve a tener un ocaso a tres años de su reactivación. La prometida reactivación de este emblemático edificio fracasó.

La Favorita vuelve a tener un ocaso a tres años de su reactivación. La prometida reactivación de este emblemático edificio fracasó.

La fiduciaria Compañía Asturias (en representación de los dueños del histórico inmueble de La Favorita, de Sarmiento y Córdoba) activó una nueva etapa en el conflicto ocasionado por la rescisión contractual anticipada con la operadora comercial Onatisur, que gerenció los locales desde 2023. "La decisión del desalojo está tomada, y no hay vuelta atrás. Este es el próximo paso y será inmediato", confirmó una fuente allegada a la familia García, dueña de la propiedad, tras un encuentro en la tarde de este jueves en la que se tomó esta drástica resolución. De esta forma, se aleja la idea de una salida "amigable", sin diálogo entre las partes, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del emblemático edificio.

El martes pasado, tanto dueños como el gerenciador comercial coincidieron en un solo punto: el contrato que los unía desde 2023 quedó extinguido y las causas provocan que ambos estén enfrentados. Los dueños argumentan que transcurridos tres meses impagos del alquiler (estimado extraoficialmente en unos 40 millones de pesos mensuales), Onatisur incumplió el vínculo. Por el contrario, la operadora comercial contratacó al manifestar que el desperfecto en la escalera mecánica y entre otros puntos fue la causa que desencadenó el final.

Y a través de una solicitada acusó a Compañía Asturias de un "burdo intento de presionar en forma pública para lograr la desocupación del inmueble en forma anticipada con el declarado objetivo de proceder a su venta" y que dicha filtración produjo "desprecio" al operador comercial, locales y personal "generando incertidumbre", en un contexto recesivo del país.

>> Leer más: Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Ahora, la fiduciaria vuelve a la carga. "Al no existir más el contrato, lo que hay en el edificio son ocupantes. Vimos que se arreglaba en una mesa de café o en una mesa judicial. Por lo pronto, nos queda iniciar el juicio de desalojo, que resulta muy expeditivo por tiene carácter sumarísmo", marcaron a La Capital desde el equipo cercano a los herederos de la familia García que recibieron el mandato para actuar en consecuencia.

China La Favorita

En los juicios por desahucio en una situación contractual, no se discute el contenido del acuerdo sino establecer si se pagó o no el canon locativo.

>> Leer más: Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Desde el lado de los titulares del inmuebles sacan cuentas: la rescisión anticipada sin preaviso tiene una sanción de tres cifras en millones de pesos. A ello, le suman los tres meses impagos de alquiler (abril, mayo y junio) y la preferencia que se había establecido: si llegado octubre de 2027, los dueños negaban autorizar una prórroga locativa, Onatisur tenía el derecho de cobrar 300 mil dólares en carácter de indemnización. El total que efectuaron fue dos deudas por conceptos de incumplimiento que le reclaman a la operadora comercial, y la perdida del crédito (en concepto de esta cláusula de preferencia para prorrogar el acuerdo) por haberse extinguido anticipadamente el vínculo.

lafavorita
Postal de la crisis. Las ventas en La Favorita no remontan y varios locales ya están vacíos. Se viene la extinción del contrato entre el fideicomiso de los dueños y el operador comercial.

Postal de la crisis. Las ventas en La Favorita no remontan y varios locales ya están vacíos. Se viene la extinción del contrato entre el fideicomiso de los dueños y el operador comercial.

"La decisión del desalojo está tomada y es el próximo paso, y será inmediato. Allí se acredita o no el pago de lo adeudado, y si no se decreta el desahucio. Puede ser voluntario, o por la fuerza pública", remarcaron.

La reactivación de La Favorita, tras el retiro de la firma chilena Falabella de lugar, se había pensado a 10 años, con un primer contrato que vencía en octubre de 2027 y con opción a otro lustro adicional. En medio de renegociaciones entre las partes, Onatisur solicitó la extensión del contrato más allá del año que viene con una cláusula de renegociación del alquiler.

Pero de acuerdo a la versión de la operadora, Compañía Asturias lo rechazó, no hizo lugar a la revisión del canon y "confirmaron que todo lo hacían por cuanto querían vender el edificio".

>> Leer más: Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

El episodio de la escalera mecánica

En esta visión del conflicto entró en juego la escalera mecánica, tramos que están sin funcionar y que Onatisur consideró afectaron en forma "crucial el recorrido comercial en el complejo. Deben ser reemplazadas y dicho reemplazo, por ley, le corresponde al locador".

Y aquí se abre otra diferencia entre las partes en relación a la deuda. Onatisur, para negar que exista una deuda locativa, argumenta que "ante la negativa del propietario suspendimos, tal y como nos permite la ley, el pago de los alquileres de abril y mayo, hasta tanto reemplacen las escaleras que son vitales para el edifico y sin las cuales la operación se ve irremediablemente afectada".

Este cortocircuito produjo una decisión del administrador: "Nos vimos obligados a extinguir el contrato por el incumplimiento imputable al locador lo cual le fue notificado".

La Favorita This Week
El dueño de This Week confirmó su retirada de La Favorita en junio de 2026.

El dueño de This Week confirmó su retirada de La Favorita en junio de 2026.

Fin anticipado a los locales

La administradora concluye que en función de estas circunstancias se convino con los responsables de los locales y de mutuo acuerdo la terminación anticipada de los contratos que vencían en 2027 y la extensión breve de aquellos que vencían en mayo de 2026, a fin de que puedan ordenar sus temas pendientes.

"En forma consensuada con los locatarios, la actividad se irá desescalando (desocupando) hasta fines de junio de 2026", expresa Onatisur, quien negó que el retiro anticipado de los comercios haya sido por falta de gestión. A su vez, se negó que pueda suceder un desalojo "que será legalmente resistido" para abrir una puerta a la tensión generada: "Los conflictos entre gente honorable se dirimen en una mesa de negociación". A la fecha, quedarían ocupados tan solo 4 locales. El éxodo impactó en la opinión pública y marca más preocupación. El titular de la firma de indumentaria This Week y el bar Remember adelantó que se retira de los locales que tenía en La Favorita a fin de mes.

>> Leer más: La Favorita, un ícono rosarino ante una nueva crisis que amenaza su futuro

Confrontación

Mucho de los puntos que plantea Onatisur en la solicitada y también en un comunicado de prensa difundido este lunes, el fiduciario esgrime una visión en la dirección contraria. Según la consulta hecha por este diario, el episodio de la escalera mecánica y su salida de servicio figura en una adenda dentro del contrato locativo en la que los dueños del inmueble la entregaron funcionando, tras una fuerte inversión inicial. En la adenda _marcan desde el fideicomiso Edificio La Favorita de Rosario_ esta responsabilidad y cargo quedaba en manos del operador comercial.

"Se trata de un pretexto para no pagar el canon locativo", habían razonado desde el sector que representa a los dueños.

Lo que viene

¿Cómo sigue el futuro de La Favorita?, preguntó este diario a una fuente que asesora a la familia García. "Para pensar en lo que ocurra con el edificio, primero tiene que estar vacío", respondió.

Lo que viene es un periodo de incertidumbre sobre el futuro de la tienda, emblema del movimiento comercial rosarino y termómetro sensible del microcentro. Las versiones que circulan sobre la venta del inmueble siguen ubicando a la "H&M uruguaya" Indian como la que pica en punta con su interés en desembarcar en Córdoba y Sarmiento. El precio que fue de boca en boca para quedarse con los cuatro pisos de un edificio majestuoso orilla los 17 millones de dólares. ¿Habrá reinvención con estirpe internacional?. Tanto comerciantes, dirigentes como desde el municipio observan con preocupación el desenlace, mientras las partes arman sus estrategias para su desvinculación definitiva.

Noticias relacionadas
La Favorita vuelve a tener un ocaso a tres años de su reactivación.

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

La Favorita, ubicado en la esquina de Córdoba y Sarmiento, es un ícono del centro de Rosario.

El futuro de La Favorita ingresa en una semana de definiciones claves

En un intento de traccionar público, los empresarios que administran La Favorita cerraron en el último tiempo contrato con un bazar chino.

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

El dueño de This Week acordó la rescisiónd del contrato en La Favorita.

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Ver comentarios

Las más leídas

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Matías Bottoni necesita seguir tres meses más en España y lanzaron una nueva campaña solidaria

Matías Bottoni necesita seguir tres meses más en España y lanzaron una nueva campaña solidaria

Cómo vive La Favorita sus últimos días antes del cierre

Cómo vive La Favorita sus últimos días antes del cierre

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura

Lo último

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

Lavagna dijo que en la obra pública hubo sobreprecios durante el kirchnerismo

Lavagna dijo que en la obra pública hubo sobreprecios durante el kirchnerismo

Wim Wenders retirará una películas por un topless de Nastassja Kinski con 13 años

Wim Wenders retirará una películas por un topless de Nastassja Kinski con 13 años

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

Los propietarios del histórico edificio de Sarmiento y Córdoba resolvieron iniciar un juicio contra la operadora que gerenció los locales desde 2023. Reclaman alquileres impagos y afirman que la salida ya no será negociada.
La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

Por Lucas Ameriso
Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado
Policiales

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado

Argentina Casting: piden mantener preso al rosarino acusado de explotación sexual
Policiales

Argentina Casting: piden mantener preso al rosarino acusado de explotación sexual

Suspendieron a una fiscal rosarina por demoras en una causa de violencia de género
Política

Suspendieron a una fiscal rosarina por demoras en una causa de violencia de género

Colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa: hay varios heridos
Información General

Colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa: hay varios heridos

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: No quise herir a nadie, Central es mi familia
Ovación

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie, Central es mi familia"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Matías Bottoni necesita seguir tres meses más en España y lanzaron una nueva campaña solidaria

Matías Bottoni necesita seguir tres meses más en España y lanzaron una nueva campaña solidaria

Cómo vive La Favorita sus últimos días antes del cierre

Cómo vive La Favorita sus últimos días antes del cierre

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura

La salida de Boca de un ex-Central y jugador mundialista por problemas de salud

La salida de Boca de un ex-Central y jugador mundialista por problemas de salud

Ovación
Un vidente brasileño predijo el futuro campeón del mundo: de qué selección se trata
Ovación

Un vidente brasileño predijo el futuro campeón del mundo: de qué selección se trata

Un vidente brasileño predijo el futuro campeón del mundo: de qué selección se trata

Un vidente brasileño predijo el futuro campeón del mundo: de qué selección se trata

El máximo exponente del karate rosarino que estuvo cerca del podio y sigue dando qué hablar

El máximo exponente del karate rosarino que estuvo cerca del podio y sigue dando qué hablar

Mundial 2026: la sorprendente cantidad de jugadores que no representarán a su país de nacimiento

Mundial 2026: la sorprendente cantidad de jugadores que no representarán a su país de nacimiento

Policiales
Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier
Policiales

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

Filtraciones en una causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista

Filtraciones en una causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado

Crimen durante el balotaje presidencial: acusaron como instigador a un preso condenado por tres asesinatos

Crimen durante el balotaje presidencial: acusaron como instigador a un preso condenado por tres asesinatos

La Ciudad
La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Favorita: se rompió el diálogo y los dueños piden el desalojo inmediato

La UNR producirá un medicamento para el tratamiento de VIH en embarazadas y niños

La UNR producirá un medicamento para el tratamiento de VIH en embarazadas y niños

Cardiología: la importancia de la rehabilitación profesional

Cardiología: la importancia de la rehabilitación profesional

Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan

Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en estado crítico, pero estable
Policiales

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en "estado crítico, pero estable"

Cuidacoches: últimos punteos de Diputados sobre las sanciones y los jueces
La Ciudad

Cuidacoches: últimos punteos de Diputados sobre las sanciones y los jueces

Prohibición de cuidacoches: la Iglesia pidió alternativas para quienes trabajan en las calles
La ciudad

Prohibición de cuidacoches: la Iglesia pidió "alternativas" para quienes trabajan en las calles

Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan
La Capital

Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan

Vuelco fatal al sur de Rosario: falleció una beba que llevaba una semana internada
La Región

Vuelco fatal al sur de Rosario: falleció una beba que llevaba una semana internada

Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores
Policiales

Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores

El gobierno nacional publicó un documental sobre el conflicto en el Hospital Garrahan
política

El gobierno nacional publicó un documental sobre el conflicto en el Hospital Garrahan

Cuál es el mejor termómetro: el viejo de mercurio, los digitales o la novedad de galio

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Cuál es el mejor termómetro: el viejo de mercurio, los digitales o la novedad de galio

Una agresiva oferta de créditos busca apuntalar negocios en Agroactiva

Por Alvaro Torriglia
Economía

Una agresiva oferta de créditos busca apuntalar negocios en Agroactiva

Pullaro ofreció el modelo Santa Fe como un camino alternativo a Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro ofreció el modelo Santa Fe como un camino alternativo a Milei

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave
Policiales

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

El tiempo en Rosario: jueves nublado a la espera de un fin de semana con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves nublado a la espera de un fin de semana con lluvia

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido
POLICIALES

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Quini 6: todo vacante, con $11 millones para cada ganador del Siempre Sale
Información General

Quini 6: todo vacante, con $11 millones para cada ganador del Siempre Sale

Túnel subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispas
La Región

Túnel subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispas

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Con Giay y el Flaco López, el once que probó Scaloni para el primer amistoso

Por Lucas Vitantonio
Mundial 2026

Con Giay y el Flaco López, el once que probó Scaloni para el primer amistoso

Rosario abre la puerta a los taxis eléctricos con una ordenanza en el Concejo
La Ciudad

Rosario abre la puerta a los taxis eléctricos con una ordenanza en el Concejo

Tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial
Mundial 2026

Tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Dibu Martínez lleva tranquilidad a trece días del debut: Llego, llego
Mundial 2026

Dibu Martínez lleva tranquilidad a trece días del debut: "Llego, llego"