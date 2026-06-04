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El máximo exponente del karate rosarino que estuvo cerca del podio y sigue dando qué hablar

Juan Ignacio Gallardo, de 19 años, perdió el combate por la medalla de bronce y finalizó en el 5º puesto en el Panamericano de adultos en Brasil

4 de junio 2026 · 17:18hs
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Juan Ignacio Gallardo disputó su segundo Panamericano de karate de adultos y el tercero en Under 21.

Juan Ignacio Gallardo disputó su segundo Panamericano de karate de adultos y el tercero en Under 21.

El karate rosarino tiene un representante que trasciende las fronteras del país y que sobresale con dedicación y mucho esfuerzo, en tiempos donde el Estado nacional desfinancia de manera brutal al deporte argentino. Juan Ignacio Gallardo no se rinde y tuvo una destacable actuación en el Panamericano realizado en Macaé (Brasil), en el estadio de Río de Janeiro.

"Otra vez puede demostrarme a mí mismo que estoy a nivel de los mejores del continente", declaró el deportista del club Río Negro, de regreso del Panamericano, que se trajo un 5º puesto de la categoría kumite adultos -60 kilogramos. Aparte compitió en la categoría Under 21 (menores de 21 años).

"Fue especial porque se trató de mi segundo Panamericano adulto (el anterior fue en 2025 en Monterrey). Y el tercero en Under 21. Fue la segunda vez que llegó a una instancia de medalla por la categoría adulta. Me sentí muy bien. Estaba muy bien preparado", dijo el karateca de 19 años.

Los resultados de los combates

En el primer combate de la categoría adultos, consiguió una victoria sobre el costarricense Jimmy Porras por 8 a 0. Luego perdió contra el venezolano Wilmer Pérez Martínez, que terminaría siendo el subcampeón, por 3 a 2. "Por una distracción me conectó un punto que le dio el pase a la siguiente instancia", explicó Gallardo.

>> Leer más: Juan Ignacio Gallardo: "Quiero estar entre los mejores del mundo del karate"

Su rival avanzó a la final y eso le dio a Gallardo la chance de ir al repechaje. Venció al estadounidense Jean Dorta por 1 a 0 y tuvo que encontrarse con un conocido, el guatemalteco Pedro de la Roca, por la medalla de bronce. "Fue el mismo con el que había disputado la misma medalla en el último Panamericano", recordó.

Se le escapó la medalla

Estuvo muy cerca de subir al podio. No pudo. "Perdí la medalla por un error de atención, de apurado, por estar muy tenso. Quedaban los últimos 4 segundos y estaba ganando por ventaja deportiva, que es lo que define el combate en caso de empate en puntos. Y lo pierdo porque me dieron rehuida. Le di la espalda a otro competidor", explicó.

"Eso hizo que perdiera la ventaja deportiva. Finalizamos 6 a 6 y me ganó porque tenía mayor cantidad de puntos de 3 (correspondiente al sistema de puntuación según la característica del golpe). El tenía 2 y yo 1. Quedé con el 5º puesto. El año pasado también terminé igual", agregó.

>> Leer más:

Gallardo compitió además en Under 21. El año pasado, en Monterrey, consiguió la medalla de bronce. En esta ocasión, ganó el primer combate, ante el colombiano Nicolás Huertas, por 9 a 0, pero luego fue derrotado 7 a 4 por el venezolano Román Guaina . Como su rival perdió la pelea siguiente, el rosarino se quedó sin repechaje.

"Tuve muy buenas sensaciones en el campeonato. El Panamericano fue especial porque tuve la oportunidad de que me acompañe mi papá (Hugo Gallardo), quien es mi entrenador. Si bien estuvo en la tribuna, fue un gran apoyo para mí. Me voy con muchísimas ganas de seguir compitiendo", añadió el rosarino, con el Sudamericano de Cartagena (Colombia) como próximo desafío y cuyo comienzo está programado para el 14 de junio.

"Espero que en el Sudamericano pueda sacar una medalla", se propone Gallardo, que entre otras logros de su carrera fue medalla de oro en los Juegos Panamericanos junior de Asunción del Paraguay y compitió en el Mundial de mayores, en El Cairo (Egipto), ambos en 2025.

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