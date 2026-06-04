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Vuelco fatal al sur de Rosario: falleció una beba que llevaba una semana internada

La niña tenía apenas dos meses y había salido despedida del auto que manejaba su madre junto a su hermano mayor de 6 años en el límite de Álvarez y Piñero

4 de junio 2026 · 08:16hs
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La beba fue atendida en el Sanatorio de Niños.

La beba fue atendida en el Sanatorio de Niños.

La Policía de Santa Fe confirmó este miércoles la muerte de una beba que estaba internada tras el vuelco de un auto en Piñero. El siniestro vial ocurrió la semana anterior, cuando fue rescatada en condiciones graves durante un operativo en una zona rural del sur del departamento Rosario.

Voceros de las fuerzas de seguridad provinciales detallaron que Juliana P. falleció a la tarde en el Sanatorio de Niños. El jueves previo la habían trasladado en helicóptero tras un episodio que involucró a su madre y a su hemano de 6 años.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encargó de asistir a la víctima tras un episodio preocupante. De acuerdo a la versión preliminar, la pequeña víctima salió despedida del habitáculo cuando la conductora perdió el control del coche.

Una beba falleció por un vuelco entre Piñero y Álvarez

La investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) comenzó el jueves 28 de mayo. En aquella oportunidad, una mujer que viajaba con sus dos hijos volcó en un camino rural que une las rutas provinciales 14 y 18.

Flavia B. se encontró en una situación desesperante tras del siniestro en inmediaciones del cementerio local. Lesionada por los golpes, tuvo que ir a buscar a la niña entre los pastizales para tratar de ayudarla.

>> Leer más: Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

A partir de la denuncia, la conductora del Fiat Palio Weekend fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Su hijo mayor también sobrevivió al vuelco, mientras que los médicos llevaron a la menor en ambulancia hasta el centro de salud privado ubicado en Alvear al 800.

De acuerdo a uno de los primeros reportes oficiales, la beba había caído en una zanja cercana al camino como consecuencia del vuelco. Si bien el personal a cargo del operativo consiguió asistirla, la víctima no se recuperó después del siniestro registrado en el sur del Gran Rosario.

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