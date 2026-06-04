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Fifa presentó las 18 canciones oficiales que musicalizarán el Mundial 2026

A pocos días del inicio de la Copa, el organismo dio a conocer el álbum con artistas como Los Ángeles Azules, Daddy Yankee y The Rolling Stones

4 de junio 2026 · 17:19hs
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La Fifa presentó la lista oficial de las canciones del Mundial

La Fifa presentó la lista oficial de las canciones del Mundial

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, la Fifa dio a conocer la lista de canciones que musicalizarán el evento que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. Como ocurre en cada edición, el organismo presentó el repertorio oficial que acompañará la competencia durante el mes y ocho días que durará el torneo.

A través de su presidente, la máxima entidad del fútbol mundial anunció un álbum oficial compuesto por 18 canciones, que formarán parte de la identidad sonora del certamen y sonarán a lo largo de toda la Copa del Mundo. Si bien ya se conocía que la canción oficial estaría a cargo, una vez más, de la artista colombiana Shakira con su tema "Dai Dai", lanzado el pasado 14 de mayo, la lista completa sorprendió por su diversidad. El álbum reúne artistas de distintas partes del mundo, géneros musicales y canciones en diferentes idiomas.

Desde la icónica banda mexicana Los Ángeles Azules y los The Rolling Stones, una serie de otros artistas internacionales aportarán su sello al gran evento del fútbol.

¿Otro "Waka Waka"?: Shakira hará otra vez la canción oficial del mundial

La lista completa de la Fifa

“Fifa reunió a un equipo musical extraordinariamente potente y digno del mayor evento deportivo individual de la historia”, destacó Gianni Infantino, presidente de la Fifa.

En ese sentido, remarcó la diversidad artística que caracteriza al proyecto: ““Desde superestrellas globales hasta nuevas voces que están dando forma al futuro de la música, el álbum oficial del Mundial de 2026 reúne artistas de distintos continentes, idiomas y géneros en un proyecto diseñado para unir a los aficionados de todo el mundo a través del poder de la música y el fútbol”.

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Las canciones seleccionadas son:

  • “Goles” – LISA, Anitta y Rema“Hora del juego”
  • Future y Tyla“Illuminate” – Jessie Reyez y Elyanna“Echo” – Daddy Yankee y Shenseea“Por ella” –
  • Los Ángeles Azules y Belinda“Tres Naciones” – 21 Savage, Nata Cano y French Montana
  • “No hay lugar como el hogar” – Major Lazer, Nelly Furtado y Davido
  • “En las estrellas (Remix)” – The Rolling Stones
  • “Muéstrame” – Ayra Starr y Latto
  • “Mi México lindo” – Alejandro Fernández
  • “Bendiciones” – Stormzy, Fridayy y Angel“Energía” – Ava Max y BIA
  • “Lighter” – Jelly Roll y Carín León“Siir Siir” – Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy“Partidazo” – Danny Ocean
  • “Campeón” – IShowSpeed
  • “El amor siempre gana” – Shaggy, Cimafunk y Zema
  • “Dai Dai” – Shakira y Burna Boy

>> Leer más: Shakira reunió a dos millones de personas en las playas de Río de Janeiro

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