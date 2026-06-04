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Amplio operativo en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores

La Policía de Investigaciones realizó once allanamientos en Rosario, Granadero Baigorria y Roldán. Hubo cuatro detenidos y secuestro de droga y celulares

4 de junio 2026 · 07:25hs
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Efectivos policiales irrumpen en una carnicería en uno de los allanamientos realizados en el Gran Rosario

Foto: captura de video

Efectivos policiales irrumpen en una carnicería en uno de los allanamientos realizados en el Gran Rosario
Una carnicería fue uno de los inmuebles allanados por la PDI

Foto: captura de video

Una carnicería fue uno de los inmuebles allanados por la PDI
Uno de los detenidos en allanamientos en el Gran Rosario como parte de la banda de Los Menores

Foto: Policía de Santa Fe.

Uno de los detenidos en allanamientos en el Gran Rosario como parte de la banda de Los Menores
La Policía de Investigaciones realizó once allanamientos en Rosario

Foto: Policía de Santa Fe.

La Policía de Investigaciones realizó once allanamientos en Rosario, Granadero Baigorria y Roldán
Amplio operativo en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores

Un amplio operativo policial con once allanamientos se llevó adelante en Rosario, Granadero Baigorria y Roldán. Los procedimientos dejaron como saldo la aprehensión de cuatro personas y el secuestro de droga, 19 teléfonos celulares y de más de 6 millones de pesos entre moneda nacional y dólares.

Según indicaron fuentes del Gobierno provincial, los allanamientos, concretados este miércoles a la tarde, se realizaron en el marco de una causa por asociación ilícita relacionada a la organización conocida como Los Menores, que investiga el Ministerio Público de la Acusación a través del fiscal Ignacio Hueso.

El procedimiento de mayor relevancia se desarrolló en un domicilio de Los Plátanos al 400 de Granadero Baigorria, donde los efectivos detuvieron a cuatro personas identificadas como Gastón Emanuel V. de 38 años; Julieta Agustina C. (22); Micaela Solange R. D. (28); y Ezequiel Matías J., (39), quienes quedaron a disposición del fiscal que interviene en la causa.

Cómo detectaron a integrantes de Los Menores

De acuerdo con la información oficial, las medidas fueron el resultado de extensas tareas de inteligencia criminal, seguimientos, análisis de información y trabajos de campo realizados por personal de Unidad de Captura de Alto Perfil de la PDI, que permitió detectar distintos puntos utilizados como posibles lugares de permanencia, circulación, apoyo logístico y resguardo de presuntos integrantes de “Los Menores”, organización señalada por hechos de violencia altamente lesiva, disputas territoriales y conexiones con sectores de la barra brava de Rosario Central.

allanamientos por Los Menores

Las tareas fueron ejecutadas por la Ucap de la PDI con colaboración de áreas operativas de la PDI de Rosario, Casilda y Cañada de Gómez, además de grupos de irrupción de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), Policía de Acción Táctica (PAT), Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) y Grupo Táctico Multipropósito (GTM).

>> Leer más: Imputaron a integrantes de Los Menores con base en zona oeste

Durante los procedimientos se secuestraron un total de 19 teléfonos celulares; 1.500.000 pesos en efectivo; 4.700 dólares y 25 envoltorios con presunta cocaína, sustancia que será sometida a las pericias correspondientes.

Dónde se hicieron otros allanamientos

Los restantes allanamientos se realizaron en Pedro Lino Funes al 600 bis, Solís y Junín, Chaco al 700, Génova al 7800 (dos domicilios), Génova al 8500, Schweitzer al 7700, y Colombres al 1200 bis, de la ciudad de Rosario; y Santa Clara al 1700 y Los Aromos al 1000 de la localidad de Roldán.

allanamiento por Los Menores
Una carnicería fue uno de los inmuebles allanados por la PDI

Una carnicería fue uno de los inmuebles allanados por la PDI

Por disposición del fiscal Hueso, se ordenó el secuestro de todos los elementos de interés hallados durante los procedimientos, la aprehensión de dos hombres y dos mujeres cuya situación procesal se confirmará con el avance de las medidas investigativas, y la formación de nuevas actuaciones vinculadas al material incautado.

detenido Los Menores
Uno de los detenidos en allanamientos en el Gran Rosario como parte de la banda de Los Menores

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