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Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

La Fiscalía de Instrucción 13 de Córdoba decretó en la causa el secreto de sumario por 10 días

4 de junio 2026 · 21:04hs
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Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

Personal policial detuvo en la tarde de este jueves a un amigo de Claudio Barrelier, principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega en Córdoba.

Luego de que la Fiscalía de Instrucción 13 de Córdoba decretara el secreto de sumario por 10 días, trascendió que el fiscal Raúl Garzón resolvió la detención de un hombre que vivía en la casa de Barrelier, y que sería imputado por encubrimiento agravado.

>> Leer más: Caso Agostina Vega: las cuatro claves de una investigación bajo la lupa

Horas antes de su detención, el hombre dio una entrevista televisiva en la que confirmó que convivió con el principal sospechoso del crimen, y dijo que participó de la búsqueda cuando Agostina estaba desaparecida.

Según indicó La Voz, el segundo detenido de la causa fue identificado como Osvaldo Fassetta y es integrante de la barra brava de Instituto. Sería trasladado a la cárcel de Bouwer, donde se encuentra Barrelier.

>> Leer más: El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier "no actuó solo"

La Justicia realizó en las últimas horas al menos tres allanamientos relacionados con la causa. Una se efectuó en la vivienda de Barrelier, en Juan del Campillo al 800, en la capital cordobesa. Al mismo tiempo, regresaron al lavadero de autos del barrio donde se limpió el Ford Ka negro que el acusado habría utilizado para trasladar los restos de Agostina hasta un descampado. También se hizo un procedimiento en el local nocturno Wachitas Bar, donde trabajaba Soledad Andreani, señalada por la familia de la víctima como posible cómplice.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba indicó que el secreto de sumario "se dispuso en virtud de las nuevas medidas de investigación ordenadas y en ejecución dentro del proceso". Esto representa que el expediente permanecerá vedado al acceso público por diez días a aprtir de este miércoles 3.

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