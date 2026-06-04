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Prohibición de cuidacoches: la Iglesia pidió "alternativas" para quienes trabajan en las calles

El proyecto de ley que obtuvo media sanción del Senado sería aprobada este jueves por Diputados, pero con algunas modificaciones

4 de junio 2026 · 10:51hs
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Este jueves se trata en Diputados el proyecto que prohíbe la actividad de cuidacoches

Foto: La Capital / Archivo

Este jueves se trata en Diputados el proyecto que prohíbe la actividad de cuidacoches

La Legislatura de Santa Fe vivirá este jueves una jornada clave ya que se espera que se trate en la Cámara de Diputados (previo el tratamiento en comisión) el proyecto de ley que prohíbe la actividad de cuidacoches en todo el territorio de la provincia. Todo indica que la norma será aprobada, pero con modificaciones consideradas menores.

Eso implicará que vuelva a la Cámara de Senadores para su sanción definitiva. Mientras se aguardan las definiciones de hoy, la Iglesia Católica reiteró su posición crítica ante el proyecto impulsado por el senador por el departamento Rosario Ciro Seis. La institución religiosa reiteró que no está de acuerdo con la prohibición sin que antes se brinde contención o alguna salida alternativa para las personas que trabajan honestamente en las calles.

El delegado de la Pastoral Social de Rosario, Fabián Monte, remarcó hoy que en esa reunión en la Legislatura la Iglesia “ratificó su opinión sobre la ley de cuidacoches. Nuestra atención está centrada en cómo cuidar a las personas más vulnerables. Quienes hacen esos trabajos informales o changas, en la gran mayoría de los casos son hermanos que tratan de sobrevivir y llevar todos los días un peso a la casa”.

Cuidacoches: el renovado reclamo de la Iglesia

En declaraciones a LT8, el sacerdote reclamó que los legisladores "tienen que distinguir, puntualmente a aquellos que son trabajadores informales, de aquellos que son delincuentes organizados que se dedican a extorsionar o a ejercer violencia para recibir dinero. Aunque es una obviedad que lo digamos, en eso último nosotros no estamos de acuerdo, en absoluto”.

>> Leer más: Prohibición de cuidacoches: el Senado dio media sanción y delegó la aplicación en cada municipio

“A los delincuentes hay que perseguirlos y sancionarlos con las atribuciones que tiene el estado. Pero cuando generalizamos las normas, se exponen situaciones diversas en una sola ley”, subrayó Monte. "Prohibir o no prohibir a los cuidacoches es una decisión de los legisladores. Lo que decimos nosotros es que se tiene que distinguir entre la gente honesta y los delincuentes", subrayó.

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Y agregó Monte: "Por eso, les pedimos a los legisladores que piensen qué hacer con aquellos que se ganan la vida en forma honesta en la calle. Si se va a prohibir la actividad, tiene que haber un tiempo para censar a esas personas, para capacitarlas o buscarles una salida alternativa. Prohibir la actividad no hará desaparecer la situación social en la que están. Hay que acompañar a esas personas con políticas activas para incorporarlas de alguna manera al ámbito laboral".

>> Leer más: Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura antes de la votación

El proyecto de ley menciona en forma general que habrá una capacitación laboral, "pero no dice nada sobre períodos de vacancia. Es una ley que será aplicada por las municipalidades que son las que tienen el control del territorio. No se puede prohibir de un día para otro. Tiene que haber un plan para contener a esas personas", sostuvo.

Prohibir cuidacoches: cerca de la aprobación

Un poco más tarde, y también por LT8, el diputado provincial por la Unión Cívica Radical, Martín Rosúa, señaló que el texto final de la ley “ya está prácticamente definido para ser aprobado este jueves, especialmente sobre las conductas a sancionar y para que no haya errores o vicios de inconstitucionalidad y asi definir las acciones sociales que están vinculadas con esta sanción que son la contracara de esto”.

Rosúa ratificó que "serán los municipios los que apliquen esta ley. La incorporación novedosa a la norma será la estructura judicial que tiene que dar respuesta a esta cuestión. Se sabe que los juzgados penales de Rosario están rebalsados de trabajo. Deberíamos resolver esa situación para poder incorporarles otra problemática más".

Con relación a la actividad de hoy en la Legislatura, Rosúa sostuvo que "se establecerían cambios menores en el texto de la ley, que tendrían que ver con modificaciones en la designación de jueces. El resto recupera todo el espíritu del proyecto original de Ciro Seisas. Tras las deliberaciones de hoy, el proyecto volverá al Senado para su aprobación".

>> Leer más: Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Una vez que quede firme le ley prohibiendo la actividad de cuidacoches "habrá un costado de acción social que estará a cargo de los municipios sobre esa población. Se realizará un censo, también un abordaje sobre consumos problemáticos, capacitación o la inserción laboral de esos sectores, y al mismo tiempo habrá una delegación de facultades de los municipios para que decidan en la letra fina cómo aplicarla", sostuvo el legislador.

Al ser consultados sobre cómo harán los municipios para aplicar la ley, Rosúa consideró: "Probablemente tengan que establecer prioridades y abordar, en un primer momento, los partidos de fútbol, los recitales y lugares donde se ejerce intimidación para apropiarse del espacio público".

¿Qué sucede si alguien quiere cobrar por cuidar autos?

"La denuncia no implicaría necesariamente la detención del 'trapito', pero sí correrlo del lugar. Habrá conductas tipificadas distintas. Una sería el mero pedido de dinero, que eso tendrá un reproche y el cuidacoche será corrido del lugar. En el caso de una intimidación o algún tipo de exigencia, tendrá otro tipo de sanciones que puede derivar en el arresto", planteó.

Acerca de la futura efectividad que tendría la ley en ciudades grandes como Rosario y Santa Fe, Rosúa remarcó que "tal como se está redactando, y con el pedido que hicieron los municipios, será una norma efectiva en cuanto a supervisión. El municipio tiene que ir definiendo cuáles son las conductas disvaliosas para ir atacando ahí, establecer el foco del conflicto. Ahora tendrán una herramienta jurídica y el apoyo de la Policía de Santa Fe para ir a atacar el lugar donde está el conflicto social".

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