La Capital | Zoom | Ingrid Grudke

Ingrid Grudke confirmó que volvió a apostar al amor tras su escandalosa separación

La modelo reveló que está en pareja luego de la ruptura con Martín Colantonio, a quien descubrió manteniendo una relación la esposa de su sobrino

4 de junio 2026 · 17:17hs
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Ingrid Grudke y su ex pareja Martín Colantonio.

Ingrid Grudke y su ex pareja Martín Colantonio.

Después de su escandalosa y mediática separación de Martín Colantonio, Ingrid Grudke confirmó que volvió a encontrar el amor. En diálogo con un móvil de Infama, y a más de un año de su ruptura, la modelo reveló que está nuevamente en pareja.

La noticia no pasó desapercibida, ya que su separación de Colantonio fue una de las más comentadas en los medios. Cabe recordar que, a principios de 2025, tras más de cinco años de relación con el empresario, Grudke descubrió una infidelidad. Según trascendió en aquel momento, Colantonio mantuvo una relación con Andrea Miranda, esposa de Santiago, sobrino de la modelo, con quien ambos tenían un vínculo muy cercano.

Se trató de un escándalo que ocupó titulares durante semanas y convirtió la ruptura en una de las separaciones más resonantes y mediáticas del año. De hecho, durante aquellos meses se filtraron en los medios los mensajes que intercambiaban el empresario y Miranda.

En este contexto, la modelo habló con un móvil de televisión y no solo confirmó que volvió a apostar al amor, sino que también recordó cómo atravesó aquellos duros meses tras la escandalosa ruptura.

>> Leer más: "Uy, me estoy comiendo a mi tío": filtran chats que confirman la infidelidad del ex de Ingrid Grudke con su sobrina

Qué dijo Ingrid Grudke

Durante una entrevista concedida a Infama (América), Ingrid Grudke aseguró: “Estoy bien”. Luego, ante la consulta de la cronista sobre su situación amorosa, agregó: “No estoy sola, pero estoy bien”.

La modelo también se refirió al difícil proceso que atravesó tras su separación. “Hay muchos detalles que ustedes no conocen. Fue todo muy perverso y malicioso, y eso es lo que más me dolió”, expresó.

En la misma línea, remarcó: “Se metieron con mi familia. Fue muy feo y muy doloroso”. Además, apuntó directamente contra su expareja al recordar lo ocurrido: “La persona que estuvo conmigo sabía lo mucho que yo valoro a mi familia y se metió de la peor manera. Eso no lo perdono”.

Por último, reconoció que la experiencia dejó secuelas en su vida amorosa y sentimental. “Me cuesta volver a confiar en una persona. Necesito creer para vivir”, concluyó.

INGRID

>> Leer más: Se filtró la primera foto de la sobrina de Ingrid Grudke, quien tenía un romance secreto con su marido

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