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Cuál es el mejor termómetro: el viejo de mercurio, los digitales o la novedad de galio

En temporada de virosis y fiebre "reaparecen" en lo hogares de Rosario los termómetros. Cuáles se usan en la actualidad. Precios y demanda

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

4 de junio 2026 · 08:52hs
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El termómetro

El termómetro, una herramienta indispensable en tiempos de gripe y otras virosis

Arrancó la temporada de virosis en Rosario. La gripe A pica en punta respecto de otras afecciones típicas del frío, y por eso, a la par de la venta de paracetamol e ibuprofeno en las farmacias locales aumenta la demanda de termómetros. ¿Cuáles son las opciones? ¿Tienen todos la misma utilidad? La Capital consultó al Colegio de Farmacéuticos para conocer qué instrumentos para medir la temperatura en domicilio son los más utilizados.

Marianela Ruani, farmacéutica, miembro del colegio profesional dijo que, efectivamente, son cada vez más las personas que se acercan por estos días a su farmacia de confianza para comprar un termómetro nuevo o conocer qué alternativa es la más eficaz. "Todavía hay personas que buscan los de mercurio", reconoció.

Esos termómetros se prohibieron en la Argentina en 2020 por Ley debido a su toxicidad. La fabricación, la importación y la venta están canceladas desde entonces. Pero por décadas fueron los que se usaban y hay hogares en los que todavía existen. En el imaginario popular son los que tienen más precisión, aunque no es así ya que los digitales o los que contienen galio en lugar de mercurio tienen la misma utilidad.

>>Leer Más: Bronquiolitis en bebés: síntomas, prevención y cuándo consultar al médico en invierno

"Hace seis años que no se venden ni fabrican. Sin embargo, hay gente que sigue viniendo a buscarlos. Les ofrecemos los de galio, que los reemplazan. Son parecidos en su forma a los de mercurio, son más chatitos", ejemplifica la farmacéutica.

Los termómetros digitales

Desde que salieron de escena los termómetros de mercurio, la opción más ofrecida es la del termómetro digital. "Tienen ventajas porque son seguros, miden en forma rápida (en 30 o 60 segundos) y son los más aptos para los chicos que quizá no se quedan quietos cuando es necesario medirles", dice Ruani.

¿Por qué mucha gente siente que no miden correctamente los digitales? "A veces generan dudas, es cierto que nos preguntan. Lo que puede pasar es que de un año a otro o con el correr de los meses la batería se gaste y eso los descalibra, entonces no coincide el síntoma con lo que muestra el termómetro", señala la profesional. No conviene cambiar la pila, por el costo.

Es común que en una casa haya más de uno. Tal vez está el digital y si quedan dudas se usa el de galio.

galio termómetro 1
Los termómetros de galio son parecidos en su estructura a los de mercurio

Los termómetros de galio son parecidos en su estructura a los de mercurio

"Respecto al digital, se pueden tener dos y entonces ante la duda, se chequea", menciona la farmacéutica.

También existen los infrarrojos que se pusieron "de moda" en pandemia para medir rápidamente la temperatura cuando es necesario chequearlo en grupos grandes de persona. "Aunque se venden, en especial para bebés, en general su usan en eventos masivos, no son los más comunes en domicilio".

"Solemos recomendar para usar en casa el digital. Es rápido, seguro (el de galio puede romperse) y es económico, y apto para todas las edades", dice Ruani.

De todo modos el termómetro de galio no tiene toxicidad, es "ecológico".

¿Fiebre o febrícula?

De acuerdo a la mayoría de las guía científicas esto son los valores que se tienen en cuenta:

  • Febrícula: Temperatura corporal entre 37.3° y 37.9°
  • Fiebre: Temperatura corporal igual o mayor a 38 °

Los precios de los termómetros

Existe una gran variedad de marcas. Los más accesibles de los digitales cuestan alrededor de los 5 mil pesos. Y en general se ubican en un promedio de 8 a 10 mil pesos, siendo los más caros los de 12 mil.

Los que contienen galio van desde los 7.500 a 12 mil pesos.

El método ambulatorio para medir la fiebre en el hogar es colocarlo en la axila.

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