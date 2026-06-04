La Capital | Policiales | remisero

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en "estado crítico, pero estable"

La directora del Heca confirmó que el remisero ingresó al hospital con siete heridas por arma de fuego en rostro, cuello y tórax

4 de junio 2026 · 12:24hs
Google Seguir a La Capital en Google
El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez

Foto: La Capital/Archivo.

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez

Claudio Elías P., el remisero que fue baleado el miércoles a la noche en un presunto intento de robo en Pellegrini y Brasil, debajo del viaducto Che Guevara, continúa internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) “en estado crítico, complejo, pero estable”.

Así definió la directora de Heca, Andrea Becherucci, al brindar esta mañana el parte de salud de la víctima que llegó a ese nosocomio derivada desde el Policlínico San Martín, efector donde recibió los primeros auxilios, algo que resultó fundamental .

“Cuando ingresó al Heca se constataron siete heridas de arma fuego a nivel de rostro, cuello y tórax. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un hematoma a nivel cervical con una lesión vascular. Esa lesión cervical se resolvió y ahora permanece en la unidad de terapia intensiva, está despierto, ventilando espontáneamente y estable”, consignó Becherucci.

Cómo sigue la evolución del remisero

La titular del Heca agregó que ahora “hay que controlar una lesión que tiene en un pulmón y una fractura en maxilar que tendrá que ser resuelta quirúrgicamente. Todas las heridas tienen diferente nivel de gravedad y magnitud. Las lesiones vasculares en cuello han sido resueltas, hay que controlar la evolución para que no aparezcan complicaciones”.

>> Leer más: Balearon a un automovilista en un intento de robo en barrio Belgrano y está grave

En cuanto a lo que hay que esperar en la evolución del paciente, la doctora Becherucci mencionó que el hombre de 31 años “también tiene una contusión pulmonar que si bien no compromete la ventilación, hay que controlar la evolución, que no haya inflamaciones o infecciones. Es un paciente crítico, complejo, pero estable. Hay que controlar la evolución día a día en las situaciones que pueden aparecer, con control de analgesia, de procesos infecciosos e hidratación”, agregó.

Qué se sabe del ataque al chofer

El incidente sucedió alrededor de las 18.30 en Pellegrini y Brasil, debajo del viaducto Che Guevara que conecta la avenida con la autopista Rosario-Córdoba. Las primeras informaciones indicaban que Paniagua fue abordado en ese lugar tras haber sido convocado por un viaje en un intento de robo.

Según pudo reconstruirse por el testimonio de testigos, los atacantes se habrían movilizado en moto y dispararon varias contra la ventanilla del conductor de un Chevrolet Corsa. El hombre, quien estaba junto a su hermana, quien salió ilesa del ataque, resultó herido en el cuello y fue llevado al policlínico San Martín en moto, desde donde fue trasladado al Heca.

Ana María, la abuela del remisero baleado, dijo a Telefé Rosario que Claudio trabajaba como remisero "hace bastante tiempo porque no tenía empleo y se rebuscaba la vida así. No sé nada de cómo ocurrido todo, solo sé que mi nieto está grave en terapia intensiva. Mi nieto nunca tuvo problemas con nadie. Es un hombre sano, lo criamos sano. Gracias a Dios nunca anduvo en nada malo. Esto me puso muy mal, hoy vinieron a tomarme la presión porque soy hipertensa y diabética. Solo quiero que mi nieto se recupere".

Noticias relacionadas
 Tiago R. fue imputado por el doble crimen de Marta Ramírez y Omar Gamarra en Villa Ameila

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Salidera bancaria: el vehículo estaba en San Martín y Santa Fe

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero

Claudio Barrionuevo, víctima del crimen por una disputa de la que era ajeno. 

Piden prisión perpetua para cuatro personas por crimen para "quemar" un búnker

La pick up fue interceptada a la altura de la calle Mendoza.

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000

Ver comentarios

Las más leídas

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Lo último

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está internado en terapia intensiva

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está internado en terapia intensiva

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en estado crítico, pero estable

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en "estado crítico, pero estable"

La UNR producirá un medicamento para el tratamiento de VIH en embarazadas y niños

La planta piloto de la facultad de Bioquímicas recibió la aprobación de la Anmat para producir el jarabe que garantizará el acceso a un tratamiento esencial

La UNR producirá un medicamento para el tratamiento de VIH en embarazadas y niños
Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos anunciados
economia

Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos anunciados

Matías Bottoni necesita seguir tres meses más en España y lanzaron una nueva campaña solidaria
La Ciudad

Matías Bottoni necesita seguir tres meses más en España y lanzaron una nueva campaña solidaria

Cambios en la RTO: Santa Fe aún no cierra por completo la puerta de la desregulación
Motores

Cambios en la RTO: Santa Fe aún no cierra por completo la puerta de la desregulación

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso al hotel en la autopista Rosario-Córdoba
La Región

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso al hotel en la autopista Rosario-Córdoba

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura
la ciudad

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Ovación
Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso
Ovación

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está internado en terapia intensiva

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está internado en terapia intensiva

Murió José Nene Sanfilippo, el polémico e histórico goleador de San Lorenzo

Murió José "Nene" Sanfilippo, el polémico e histórico goleador de San Lorenzo

Policiales
El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en estado crítico, pero estable
Policiales

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en "estado crítico, pero estable"

Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores

Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

La Ciudad
Cardiología: la importancia de la rehabilitación profesional
Salud

Cardiología: la importancia de la rehabilitación profesional

Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan

Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan

Cuidacoches: últimos punteos de Diputados sobre las sanciones y los jueces

Cuidacoches: últimos punteos de Diputados sobre las sanciones y los jueces

De ama de casa a referente de familiares de víctimas de femicidio: la historia de Eva

De ama de casa a referente de familiares de víctimas de femicidio: la historia de Eva

El tiempo en Rosario: jueves nublado a la espera de un fin de semana con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves nublado a la espera de un fin de semana con lluvia

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido
POLICIALES

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Quini 6: todo vacante, con $11 millones para cada ganador del Siempre Sale
Información General

Quini 6: todo vacante, con $11 millones para cada ganador del Siempre Sale

Túnel subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispas
La Región

Túnel subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispas

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Con Giay y el Flaco López, el once que probó Scaloni para el primer amistoso

Por Lucas Vitantonio
Mundial 2026

Con Giay y el Flaco López, el once que probó Scaloni para el primer amistoso

Rosario abre la puerta a los taxis eléctricos con una ordenanza en el Concejo
La Ciudad

Rosario abre la puerta a los taxis eléctricos con una ordenanza en el Concejo

Tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial
Mundial 2026

Tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Dibu Martínez lleva tranquilidad a trece días del debut: Llego, llego
Mundial 2026

Dibu Martínez lleva tranquilidad a trece días del debut: "Llego, llego"

Países Bajos sufrió un cachetazo con Argelia, primer rival de Argentina
Mundial 2026

Países Bajos sufrió un cachetazo con Argelia, primer rival de Argentina

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero
Policiales

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero

Piden prisión perpetua para cuatro personas por crimen para quemar un búnker
Policiales

Piden prisión perpetua para cuatro personas por crimen para "quemar" un búnker

Virginia Gallardo se disfrazó de Messi, bailó con chicos y volvió a despertar críticas
Zoom

Virginia Gallardo se disfrazó de Messi, bailó con chicos y volvió a despertar críticas

Echan a sacerdote exorcista que dijo que los ovnis son en realidad demonios
Información General

Echan a sacerdote exorcista que dijo que "los ovnis son en realidad demonios"

Se la tragó la tierra: una mujer cayó por una alcantarilla en Río de Janeiro
Información General

"Se la tragó la tierra": una mujer cayó por una alcantarilla en Río de Janeiro

Tenis: en Macabi también se reflejó el crecimiento sostenido de los menores

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: en Macabi también se reflejó el crecimiento sostenido de los menores

El pedido de una familia Rosario que lleva cuatro meses en situación de calle
La Ciudad

El pedido de una familia Rosario que lleva cuatro meses en situación de calle

Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de $90 millones en un año
Policiales

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de $90 millones en un año

El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier no actuó solo
Policiales

El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier "no actuó solo"

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000
Policiales

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000