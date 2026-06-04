El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en "estado crítico, pero estable"

La directora del Heca confirmó que el remisero ingresó al hospital con siete heridas por arma de fuego en rostro, cuello y tórax

Claudio Elías P., el remisero que fue baleado el miércoles a la noche en un presunto intento de robo en Pellegrini y Brasil , debajo del viaducto Che Guevara, continúa internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) “en estado crítico, complejo, pero estable”.

Así definió la directora de Heca, Andrea Becherucci, al brindar esta mañana el parte de salud de la víctima que llegó a ese nosocomio derivada desde el Policlínico San Martín, efector donde recibió los primeros auxilios, algo que resultó fundamental .

“Cuando ingresó al Heca se constataron siete heridas de arma fuego a nivel de rostro, cuello y tórax. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por un hematoma a nivel cervical con una lesión vascular. Esa lesión cervical se resolvió y ahora permanece en la unidad de terapia intensiva, está despierto, ventilando espontáneamente y estable ”, consignó Becherucci.

La titular del Heca agregó que ahora “hay que controlar una lesión que tiene en un pulmón y una fractura en maxilar que tendrá que ser resuelta quirúrgicamente. Todas las heridas tienen diferente nivel de gravedad y magnitud. Las lesiones vasculares en cuello han sido resueltas, hay que controlar la evolución para que no aparezcan complicaciones”.

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En cuanto a lo que hay que esperar en la evolución del paciente, la doctora Becherucci mencionó que el hombre de 31 años “también tiene una contusión pulmonar que si bien no compromete la ventilación, hay que controlar la evolución, que no haya inflamaciones o infecciones. Es un paciente crítico, complejo, pero estable. Hay que controlar la evolución día a día en las situaciones que pueden aparecer, con control de analgesia, de procesos infecciosos e hidratación”, agregó.

Qué se sabe del ataque al chofer

El incidente sucedió alrededor de las 18.30 en Pellegrini y Brasil, debajo del viaducto Che Guevara que conecta la avenida con la autopista Rosario-Córdoba. Las primeras informaciones indicaban que Paniagua fue abordado en ese lugar tras haber sido convocado por un viaje en un intento de robo.

Según pudo reconstruirse por el testimonio de testigos, los atacantes se habrían movilizado en moto y dispararon varias contra la ventanilla del conductor de un Chevrolet Corsa. El hombre, quien estaba junto a su hermana, quien salió ilesa del ataque, resultó herido en el cuello y fue llevado al policlínico San Martín en moto, desde donde fue trasladado al Heca.

Ana María, la abuela del remisero baleado, dijo a Telefé Rosario que Claudio trabajaba como remisero "hace bastante tiempo porque no tenía empleo y se rebuscaba la vida así. No sé nada de cómo ocurrido todo, solo sé que mi nieto está grave en terapia intensiva. Mi nieto nunca tuvo problemas con nadie. Es un hombre sano, lo criamos sano. Gracias a Dios nunca anduvo en nada malo. Esto me puso muy mal, hoy vinieron a tomarme la presión porque soy hipertensa y diabética. Solo quiero que mi nieto se recupere".