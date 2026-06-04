Chau humedad: se avecinan lluvias y tormentas que darán paso a un descenso de temperatura

La región se encuentra enmarcada en un ambiente inestable con nubosidad variable que se mantendrá durante varios días

Desde hace varios días, Rosario y la región se encuentran sumergidos en un ambiente húmedo que hace olvidar, por momentos, que el otoño está terminando y se avecina el invierno . Esas condiciones cambiarán en las próximas horas, con el desarrollo de lluvias y tormentas que darán paso, la semana próxima, a un descenso de temperatura .

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este jueves la temperatura llegará a los 22º, un registro casi primaveral, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado durante todo el día. La humedad , en torno al 90% hacia media mañana, vuelve el ambiente un tanto pegajoso.

Las condiciones serán casi las mismas el viernes : la temperatura mínima será de 15º y la máxima llegará a los 20º, con cielo cubierto durante toda la jornada .

El fin de semana estará marcado por la inestabilidad . Para el sábado , el SMN prevé temperaturas casi idénticas al viernes (15º de mínima, 19º de máxima) pero el desarrollo de neblina durante la mañana y de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche .

Para el domingo, las lluvias se acentuarán y la temperatura empezará a bajar. Habrá chaparrones durante la mañana y lluvias aisladas para el final del día, con una temperatura mínima de 13º y una máxima de 17º.

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El SMN anticipa que comenzará a soplar viento sur desde el final del domingo y que el mismo se mantendrá durante el lunes. Esto no sólo barrerá la inestabilidad sino que marcará un descenso en las temperaturas: para el arranque de la semana seguirán bajando los registros térmicos, hasta los 12º de mínima y los 16º de máxima.