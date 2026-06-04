Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

En Rosario siempre hay mucho teatro . Con el comienzo de mes, se renuevan las carteleras de la ciudad. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 4 al 7 de junio, esta es la agenda teatral rosarina:

Un grupo de jóvenes decide vivir en comunidad criando un chancho como forma de trabajo y organización colectiva. Pero lo que parecía un proyecto compartido pronto revela tensiones profundas, el animal empieza a encarnar tanto el deseo de autonomía como las lógicas del sistema que intentaban evitar.

Tras el paso inquietante de un cometa y un juicio simbólico al chancho que no logra resolver los conflictos, la comunidad elige a uno de sus integrantes como representante, enviándolo a buscar respuestas para todos. Entre rituales, confesiones, recuerdos de infancia y reclutamiento para formar un ejército loco, los integrantes de la comunidad deberán enfrentar una pregunta inquietante: que los unió realmente y que están alimentando cuando alimentan aquello que crece entre ellos.

La obra explora con humor y poesía, el frágil equilibrio entre lo colectivo y lo individual, entre el deseo de construir un mundo nuevo y las marcas profundas que cada uno y cada una trae consigo.

Elenco: Martin Edery, Martina Amici, Mateo Bornia de Baere, Julieta Bucci, Jose Maria (Pelu) Celoria, Tomas Pareto, Franco Ciafardini, Anabella Rius. Dirección: Jorge Ferrucci y Pablo Fossa

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- "Tirria". 20.30hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

Tirria es una comedia negra que cuenta la historia de los Sobrado Alvear, familia patricia argentina venida a menos. Todos los veranos los Sobrado Alvear fingen partir a Europa. Excepto Hilario, el fiel criado, nadie sabe su secreto: arruinados económicamente, pasarán los siguientes tres meses encerrados en los baúles que se arrumban en su mansión. Sobreviviendo exclusivamente a base de arroz con leche, los Sobrado Alvear se permiten paseos imaginarios por una Europa hecha de recuerdos. Por suerte (o por desgracia) para ellos, el atento Hilario, “casi de la familia”, se ocupa de todo. Y nadie duda que el criado será capaz de llegar a cualquier extremo para salvar el honor de la casa. ¿Podrán los Sobrado Alvear escapar de Hilario?

Tirria es también un homenaje a las comedias de teléfono blanco del viejo cine argentino, aunque se alimente de la tradición del grotesco. Tirria es un juego de máscaras, cine dentro del teatro, una comedia demoníaca que rescata el espíritu de una época para la que lo popular y la alta cultura no estaban necesariamente enfrentados. ¿Podrá Tirria devolver el Teatro Argentino a la Calle Corrientes?

Actúan: Diego Capusotto, Graciela Stéfani, Rafael Spregelburd, Juano Arana, Eva Capusotto, Galo Politti y Daniel Berbedés. Dirección: Carlos Branca

Dramaturgia: Lucas Nine y Nancy Giampaolo

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión central. - "La última Navidad en el Automac": es Nochebuena y mientras la radio anuncia la inminencia del fin del mundo, dos jóvenes solitarios cruzan sus destinos fatales en el lugar menos pensado.Dirección: Gastón Felman y Viviana Trasierra. Actúan: Gastón Velo y Valentina Cabruja. - "Una escueta historia de amor": tiempo después de separarse, Diego y Sara se cruzan en el bar donde todo comenzó. Dice el cineasta Godard que el amor pasa por cuatro fases. Este encuentro... ¿será la última? De Luis Sánchez-Polack. Actúan: Carlos Chiappero y Eva Ricart. Dirección: Luz Pignatta. - "Cringe": ¿Qué harías si tu cita deseada se convierte en un encuentro indeseado con tu papá? De Sofía Dibidino. Actúan: Christian Valci y Sofía Dibidino. Dirección: Lautaro Borghi. - "Mentira la verdad": ¿puede una pareja sobrevivir a un detector de mentiras? Sólo Mentiro-Xo tiene la respuesta. Una comedia para reír de verdad.

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Sesión golfa. - "El sagrado": el sagrado es un secreto. Quien lo descubra puede convertirse en la persona más poderosa o en la más miserable. ¿Hacia dónde se inclinará la balanza? Guion y dirección: Vicky Olgado. Actúan: Miranda Postiglione y María Victoria Franchi. - "Soledad": una relación perfecta, salidas siempre en pareja, viajes al caribe, pero una charla deriva en teorías extrañas, absurdas y hasta cómicas sobre el amor, la memoria, y la identidad. De Germán Mazzetti. Actúan: Marcela Ruiz y Germán Mazzetti. Dirección: Juan Pablo Giordano. - "Escándalo en el Polo Norte": ¿Todo es magia y alegría en el Polo Norte? De Agostina Moresco. Actúan: Fernando Porcel y Martín Fumiato. Dirección: Manuel Melgar. - "Por primera vez": dos IAs alquilan cuerpos para hacer el amor... por primera vez. Una comedia sobre el quilombo de ser humanos. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Cecilia Patalano y Carolina Diez

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Viernes 5 de junio



- "9 (Nueve)". 21hs. Teatro La Morada

Próximas funciones: viernes 12, domingos 7 y 14 de junio



Un unipersonal visceral protagonizado por Silvina Santandrea, con dramaturgia y dirección de Tadeo Pettinari. Reconocida por su enorme talento para el humor, Silvina Santandrea sorprende en esta obra revelando también una profundidad y una sensibilidad conmovedoras. Con una actuación llena de matices, confirma por qué es una de las grandes actrices rosarinas de su generación.

"9 (Nueve)" es la historia de Graciana, una madre conservadora que entra en crisis cuando su único hijo le anuncia algo que le es imposible aceptar. Cuando lo diferente irrumpe en el propio seno familiar Graciana inicia una carrera desesperada contra sus propios prejuicios y contra sí misma. Una comedia emocional sobre todo eso que sentimos y no sabemos cómo decir. Con humor, sensibilidad y una mirada peculiar sobre los vínculos, la obra recorre situaciones tan absurdas como profundamente humanas, mezclando risa, incomodidad, ternura y emoción en partes iguales.

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- "Perfume patria". 21hs. Madma Espacio (Balcarce 837)

Próximas funciones: todos los viernes de junio



Theobald, partido de Santa Fe, comienzo de los años 70. El padre ha muerto, o eso parece. Parte de la familia, enceguecida por la ambición, intenta sacar un rédito obsceno de esa desgracia. Una bruta melancolía de tiempos de abundancia pasado los invade. Estafas, mentiras, deslealtad e infidelidades se entrecruzan en este sinuoso camino. Cae la noche en la vieja casona. Irene ensaya para el último acto escolar.

Perfume Patria es una comedia dramática, criolla y disparatada. Propone una experiencia de cercanía extrema con el espectador. La obra se desarrolla en una casona antigua en pleno centro de la ciudad de Rosario. El espacio escénico es esa casona misma, ambientada en los años 70. El público será parte de esa familia, compartirá los mismos espacios de la casa donde se desarrolla la obra. Habrá brindis de bienvenida, música y diferentes espacios a elección para transitar la antesala de la obra y ver lo que allí sucede.

Dirección: Francisco Fissolo. Dramaturgia: Juan Rodriguez y Francisco Fissolo. Actúan: Adrián Terrazzino, Ana Salinas, Macu Mascía, Nicolás Marinsalta, Lucrecia Mubilla, Luz Battagliotti y Pedro De Moya

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- "Rojos Globos Rojos". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148).

Próximas funciones: todos los viernes de junio

Rojos Globos Rojos es una multiplicación, una reescritura que incluye escenas y fragmentos de otras obras fundamentales del propio autor. La Muerte de Marguerite Duras, Pablo, Cámara Lenta, Paso de Dos, Cerca, Potestad, profundizan el mundo pavlovskiano y nos muestran a través de El Cardenal y Las Popis la desesperación por mantenerse en el escenario, ante el posible cierre de su teatrito. Con dramático humor, nos cuentan sobre sus pasiones, miedos, amores, ilusiones, en un claro homenaje al teatro independiente. El Teatrito el Globo Rojo es su lugar de resistencia ante el vaciamiento y la privatización de la cultura que vive la ciudad. Autor: Eduardo Pavlovsky. Actores: Diego Bollero - Cardenal, Estella Argüello - Pepi, Laura Fuster - Pipi. Dirección General: Francisco Alonso.



- "Saqueo". ESTRENO. 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de junio

Rosario, 1989. Tres hermanos. Un supermercado familiar. Una ciudad al borde del estallido. Una historia sobre aquello que heredamos, aquello que ocultamos y aquello que somos capaces de hacer cuando sentimos que vamos a perderlo todo. Actúan: Nicolás Konstantinow, Julián Damiani, Sofía Fabello. Escribe y dirige: Alexis Muiños Woodward

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- "La historia de Ixquic". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: sábado 6 de junio



Hace muchísimos años, tantos que todavía el sol y la luna no brillaban, había un señorío en el antiguo mundo Maya llamado Xibalbá. También le decían “El Mundo de las Tinieblas, porque allí habitaban los causantes de todos los males que padecían los hombres. Allí comienza nuestra historia.Un día, la joven Ixquic, hija del Señor Cuchumaquic, Señor de Xibalbá, resulta preñada milagrosamente por la cabeza de un joven campesino ejecutado por su padre. El descubrimiento de la preñez de Ixquic es motivo de su condena a muerte, de la que la joven logra escapar por medio de su astucia y sabiduría. Huyendo de los guerreros que la persiguen, es acogida por su suegra, la abuela Ixmucané, en cuya casa nacen sus dos hijos, los gemelos Hunapú e Ixbalanqué. Estos se convierten en héroes que realizan grandes proezas, y derrotan finalmente a los Señores de la Muerte. Concluída su misión, los gemelos ascienden a reunirse con el Corazón del Cielo: uno se convierte en el sol y el otro en la luna.Autor: Rubén Pagura (Libreto y Música). Director: Juan Fernando Cerdas

- "El líquido táctil". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: todos los viernes de junio



De Daniel Veronese. Un actor, más su hermano actor, más su esposa actriz, más un pianista contratado.O una actriz con su marido actor en una relación insostenible, reciben una visita importante. O un hermano que visita a su hermano sin saber con qué se encontrará. O un pianista contratado para sostener lo imposible. Una discusión entre la perra Lassie, el arte del siglo XX y cómo dejar de fumar deriva en un asesinato. El sinsentido de la existencia puede ser su sentido. Nada puede salir mal. Actúan: María Laura Silva, Adrian Giampani, Miguel Bosco y Luciano Duri. Dirección: Cristian Marchesi

- “Todo terminará para Navidad”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los viernes de junio

Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. El lenguaje conformado por textos, imágenes y sonidos potencia el ritmo dramático de los actores presentando un inconsciente colectivo guardián de la permanente repetición de comportamientos trágicos. Actúan: Sebastián Arriete, Exequiel Orteu, Leticia Beux, Josefina Valdes,Marcelo Lavatelli y Aldo El-Jatib. Dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.

Sábado 6 de junio

- "Corto-circuito". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Próxima función: domingo 7 de junio

La nueva comedia de Pedro Alfonso se estrenó este verano en Villa Carlos Paz y ahora llega a Rosario con un espectáculo que promete risas, emoción y entretenimiento para toda la familia. Yayo Guridi, actor y humorista entrañable que el público adora por su estilo único y su inconfundible sentido del humor es la gran incorporación de este año. Juntos formarán una dupla imbatible, cargada de complicidad, frescura y comicidad, que promete hacer reír a toda la familia y convertirse en una de las grandes atracciones de la temporada.

Tras 15 años ininterrumpidos apostando al teatro, Alfonso presenta una historia con sello propio, con libro de Pedro Alfonso y Sebastián Almada, dirección de Diego Ramos y producción de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe. El elenco se completa con los talentosos Viviana Saccone y Diego Ramos, a los que se suma Juli Poggio, la joven actriz que, tras su paso por Gran Hermano, se consolidó como una de las figuras más queridas por el público de todas las edades.

Es una comedia ágil, con divertidos personajes, situaciones inesperadas, música y una gran puesta en escena, ideal para disfrutar en familia.

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- "La historia de Ixquic". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Hace muchísimos años, tantos que todavía el sol y la luna no brillaban, había un señorío en el antiguo mundo Maya llamado Xibalbá. También le decían “El Mundo de las Tinieblas, porque allí habitaban los causantes de todos los males que padecían los hombres. Allí comienza nuestra historia.Un día, la joven Ixquic, hija del Señor Cuchumaquic, Señor de Xibalbá, resulta preñada milagrosamente por la cabeza de un joven campesino ejecutado por su padre. El descubrimiento de la preñez de Ixquic es motivo de su condena a muerte, de la que la joven logra escapar por medio de su astucia y sabiduría. Huyendo de los guerreros que la persiguen, es acogida por su suegra, la abuela Ixmucané, en cuya casa nacen sus dos hijos, los gemelos Hunapú e Ixbalanqué. Estos se convierten en héroes que realizan grandes proezas, y derrotan finalmente a los Señores de la Muerte. Concluída su misión, los gemelos ascienden a reunirse con el Corazón del Cielo: uno se convierte en el sol y el otro en la luna.Autor: Rubén Pagura (Libreto y Música). Director: Juan Fernando Cerdas



- "Lúcido". 21.30hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

Descuento especial a jubilados y estudiantes

Una obra inquietante y profundamente humana, un viaje donde el sueño no libera, sino que revela, y donde despertar implica enfrentarse a una verdad que tal vez sea imposible de sostener. Actúan: Claudia Giordana, Malena Contreras, Manuel González, Chelo Longhi. Dirección: Santiago Dejesús. Dramaturgia: Rafael Spregelburd.

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- "Hervidero". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

Dos socias. Un proyecto: abrir un pequeño local de moda circular en calle San Luis. Soñar un futuro mejor. Salir del barrio y llegar al centro. Progresar. Volverse nadie. Actúan: Paula García Jurado y Anahí Gonzalez Gras. Dirección y dramaturgia: Elisabet Cunsolo

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- "Justo en lo mejor de mi vida". 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

La obra "Justo en lo mejor de mi vida", escrita por Alicia Muñoz, es una tragicomedia argentina que combina humor, emoción y reflexión sobre la vida, la familia y el paso del tiempo. Su mensaje nos invita a pensar cómo, muchas veces, tomamos conciencia del verdadero sentido de la vida cuando creemos que todavía tenemos tiempo por delante. Autoría: Alicia Muñoz. Dirección y actuación: Raquel Monti. Actrices: Alejandra Rubino y Marcela Moreno

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- "Me llamaron Alfonsina". 20.30hs. Sala Amigos del Arte (3 de Febrero 755)

Próximas funciones: sábado 13 de junio



Unipersonal que narra vida, lucha y obra literaria de la poetisa más importante de Argentina Alfonsina Storni. Actuación, Dirección y Dramaturgia: Mariana Russo.

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- "Stefano". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

Stefano es un grotesco criollo. Su protagonista es un músico egresado del conservatorio de Nápoles que llega a la Argentina, como muchos inmigrantes de principios del siglo XX, con la ilusión de hacer "La América". Su deseo es ser un músico celebre, escribir una gran opera, y que lluevan las esterlinas. Nada de eso ocurre. Las exigencias de una sobrevivencia dificultosa y/o sus propias limitaciones como autor callan su canto. La búsqueda del ideal, la vocación artística y los conflictos familiares son algunos de los temas que, entre lo trágico y lo cómico, se exponen de manera descarnada en esta obra referente de nuestro grotesco. Autoría: Armando Discépolo. Intérpretes: Cristian Marchesi, Claudio Danterre, Estela Argüello, Patricia Pareja, Diego Bollero, María Florencia Echeverria, Ignacio Almeyda, y Marcelo Lamberti. Dirección: Rody Bertol

- Experiencia FAPP. 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)



Durante los sábados mayo y junio se puede conocer esta experiencia subterránea que une teatro, comida y tragos en el Cultural de Abajo. Cada fin de semana se renueva la cartelera para disfrutar de este evento más de una vez. Este sábado: - "Dos Extrañas Damas": Una noche aún más extraña. Un show desopilante que te sorprenderá de principio a fin. Actúan: Viviana Castro y Natalia Álvarez Dean. Dramaturgia y dirección: Vanina Piccoli. "Paracaídas": Dos astronautas argentinos emprenden el viaje estelar más delirante de todos. Su misión: llegar a la Luna. ¿Te animás a acompañarlos? Actúan: Adrián Giampani y Miguel Bosco Dirección: Lucky Matricardi. - "Tiempo de Descuento": Una larga fila en la calle. Decenas de personas esperando tramitar un descuento en el cable de TV. Entre la burocracia, la paciencia y los encuentros inesperados, todo puede pasar. Actúan: Paula Costa y Mario Vidoletti. Dirección: Mario Vidoletti

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- "Ota, teatro para bebés 2". Infantil. 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

25% de descuento con Tarjeta de Beneficios del Diario La Capital



Para bebés de 0 a 3 años. En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Premio Estrella de Mar 2025. Premio Rosarigasinos 2025. Actúan: María Soledad Galván y Santiago Pereiro. Idea, Dramaturgia y Dirección: Carla Rodríguez.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 7 de abril

- "La rota madre que te parió". 19hs. Cultural de Abajo (Entre Rios 579)

Próxima función: domingo 14 de junio

Escrita y dirigida por Gustavo Guirado. Actúan: Claudia Schujman, Natalia Alvarez Dean y Anahí Gonzalez Gras

La Madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. En la casa viven Hilda y Aída, la primera está dedicada al cuidado de su hermana menor quien sufre una severa discapacidad que la tiene postrada en una silla ortopédica. Aída ya no puede hablar correctamente, Hilda traduce lo que dice para que la Madre pueda entenderla. Entre memorias, reproches y caricias, la Madre y sus hijas pasarán una jornada desopilante, tal vez la última, en esa casa natal.

Esta obra, dramática con algunos pases de comedia, aborda desde las actuaciones y la puesta en escena un intricado laberinto de sentidos. A través de los cuerpos de estas tres actrices, asistimos a unas relaciones afectivas, sensoriales, entre mujeres que desatan fuerzas y reconfiguran una ceremonia familiar, carnal, de la que somos testigos. Esta obra habla de los cuerpos, rotos, descentrados, desesperadamente bellos, como ángeles sangrando por alas amputadas, pero ángeles al fin, haciendo vibrar el espacio por donde deambulan con la memoria del vuelo interrumpido.

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- "9 (Nueve)". 21hs. Teatro La Morada

Próximas funciones: viernes 12 y domingo 14 de junio

Un unipersonal visceral protagonizado por Silvina Santandrea, con dramaturgia y dirección de Tadeo Pettinari. Reconocida por su enorme talento para el humor, Silvina Santandrea sorprende en esta obra revelando también una profundidad y una sensibilidad conmovedoras. Con una actuación llena de matices, confirma por qué es una de las grandes actrices rosarinas de su generación.

"9 (Nueve)" es la historia de Graciana, una madre conservadora que entra en crisis cuando su único hijo le anuncia algo que le es imposible aceptar. Cuando lo diferente irrumpe en el propio seno familiar Graciana inicia una carrera desesperada contra sus propios prejuicios y contra sí misma. Una comedia emocional sobre todo eso que sentimos y no sabemos cómo decir. Con humor, sensibilidad y una mirada peculiar sobre los vínculos, la obra recorre situaciones tan absurdas como profundamente humanas, mezclando risa, incomodidad, ternura y emoción en partes iguales.

- "Hermanas Camalote". 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: domingo 14 de junio

Danza para niñeces (ATP desde 5 años) ¿Qué pasa cuando el paisaje se vuelve juego y la naturaleza nos invita a bailar? A través de la danza y el humor conocemos a las Hermanas Camalote, una compañía de danza que naufraga en el Río Paraná. Ante la imposibilidad de escapar, surge el mito: construyen refugios en sus cabezas y visten los restos del naufragio. Una obra de danza y teatro para disfrutar en familia y dejarse llevar por la corriente de la imaginación. En escena: Florencia Rivosecchi, Mauro Cappadoro y Rocío Martín. Dirección: Diego Stocco

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- "Unalome" + "Principios Lejanos". 19hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

"Principios lejanos": Dos cuerpos hablando en su lengua, dos personas que se vinculan, se juntan se separan, se sostienen, se abandonan. Dos que bailan, chocan, se mueven en lo árido del espacio y crean sentidos sin más excusas que el movimiento. La relación entre esos dos cuerpos está alejada de la narrativa cotidiana, “no hay por qué”, ni quienes, ni pronombres o adjetivos que los sostengan. Tal vez sea esto, ir a lo mínimo, dejar de querer, dejar de buscar, dejar de perseguir el sentido. Más bien será contemplar, permanecer, entender lo que acontece con la misma parsimonia con la que miramos el río ir. Creación e intérpretes: Mauro Cappadoro y Florencia Álvarez

"Unalome" es una obra de danza que se enmarca en el universo conceptual de las creaciones contemporáneas y el cruce de lenguajes; donde el discurso escénico se construye in situ, a partir del diálogo entre sonido, visuales, dibujos y movimiento, con lxs artistas en escena. En esta construcción efímera, las energías se conectan, dando al solo un sentido de comunidad; generando encuentros dentro del entramado que nos lleva a vibrar como un cuerpo social. ¿En qué momento la percepción íntima de la piel, pasa a ser pública? ¿Cómo darle materialidad a los fracasos, los intentos, las dudas, los proyectos, las decisiones? Creando movimiento: Carina Medina. En la dirección: Violeta Rueda

- "Stripkill Reborn". 20.30hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: domingo 14 de junio

- "La Noche de Fran Villagra". 20hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: todos los domingos de junio

Una puesta en escena imponente que promete transportar al público a un universo de sofisticación, despliegue y cuadros humorísticos de primer nivel. Para disfrutar, y reír de principio a fin, consolidando, la gran tradición del café concert y el music-hall en la escena local. Un despliegue artístico único, con dirección de Fran Villagra.