La Capital | Policiales | tiratiros

Un tiratiros aceptó condena por atacar una casa con quince disparos y balear un patrullero

Alex Chamorro, de 23 años, recibió 5 años y 4 meses de prisión por dos balaceras: el ataque a una vivienda de Villa Gobernador Gálvez y un tiroteo en Tablada

5 de marzo 2026 · 16:47hs
Una de las armas incautadas por la policía tras un tiroteo en Tablada en el que fue baleado un patrullero.

Foto: Policía de Santa Fe.

Una de las armas incautadas por la policía tras un tiroteo en Tablada en el que fue baleado un patrullero.

Quince disparos con dos armas distintas contra el frente de una casa de Villa Gobernador Gálvez cerraron en enero de 2025 una serie de intimidaciones a los dueños, que no resultaron heridos. Dos meses más tarde hubo un nuevo incidente a tiros en barrio Tablada que terminó con un patrullero perforado a balazos y ocho detenidos. Como un tiratiros que intervino en las dos balaceras, un joven de 23 años fue condenado esta semana en un juicio abreviado a 5 años y 4 meses de prisión

La condena fue aceptada por Alex Chamorro, sentenciado como coautor de los delitos de abuso de armas agravado por la participación de un menor de edad, dos hechos de portación ilegal de arma de guerra, tenencia ilegal de arma de uso civil y encubrimiento simple. La pena fue acordada en un procedimiento abreviado entre su defensa y el fiscal Lucas Altare. En una audiencia realizada el miércoles en el Centro de Justicia Penal, el juez Pablo Pinto revisó la propuesta y dictó la sentencia.

>>Leer más: Un tiroteo en el barrio Tablada terminó con ocho detenidos y un patrullero baleado

Chamorro, de 23 años y quien antes de ser detenido era empleado en una metalúrgica, fue condenado como uno de los atacantes que se presentaron cerca de la medianoche del 11 de enero de 2025 en una casa de Kennedy y San Luis de Villa Gobernador Gálvez para sellar con quince disparos una serie intimidaciones a las personas que vivían allí. Ese mediodía se había registrado un primer incidente cuando al menos dos personas llegaron en un Fiat Punto que se detuvo frente a la vivienda y uno de los ocupantes gritó amenazas a las víctimas mientras les apuntaba con una pistola.

Arresto casual

La secuencia continuó a las 23.30. Chamorro junto a otras personas, según la condena, llegaron a la casa en el mismo auto armados con dos pistolas: una 9 milímetros y otra calibre 3.80. Una vez allí bajaron del vehículo y dispararon al menos quince veces contra el frente. Tras el ataque y la denuncia de los vecinos que reportaron disparos, la policía detuvo a cinco jóvenes y secuestró el auto, así como el cargador de una pistola 9 milímetros y tres cartuchos.

Según reportó entonces la fuerza policial, efectivos de Comando Radioeléctrico interceptaron el paso de un Fiat Punto en Ecuador y la ruta provincial 24, en el acceso a la planta de Cargill. Fue luego de que un motociclista alertara que los ocupantes de ese vehículo habían intentado cometer un hecho de robo. Fueron identificados cinco jóvenes de entre 16 y 25 años, con domicilios en el sur de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez.

En ese momento los policías recibieron el dato de que poco antes una vivienda de Kennedy y San Luis, a un kilómetro del sitio del arresto, había sido atacada con disparos. Una de las víctimas de la balacera —una mujer de 53 años— dijo que habían disparado dos jóvenes vestidos con una prenda superior blanca y bermudas oscuras, tal como iban dos de los ocupantes del Punto, según se consignó entonces.

En la línea de fuego

Dos meses después, el 30 de marzo alrededor de las 23, Chamorro se enfrentó a tiros con otros dos jóvenes no identificados en la zona de Necochea entre Presidente Quintana y Patricias Argentinas, en barrio Tablada. Hubo una gran cantidad de disparos y dos alcanzaron a un patrullero en el que dos suboficiales de la Brigada de Orden Urbano se acercaban al lugar del incidente, tras recibir denuncias de detonaciones en la zona. Una de las balas perforó una puerta y otra el paragolpes delantero del móvil.

>>Leer más: Villa Gobernador Gálvez: catorce tiros contra una casa que ya había sido baleada este año

En el lugar se secuestraron cuatro vainas servidas y un cartucho intacto calibre 9 milímetros. Otros rastros del tiroteo se encontraron a una cuadra, en Patricias Argentinas y Necochea, donde se hallaron ocho vainas. Al procedimiento se sumaron efectivos de la Policía de Acción Táctica y del Comando Radioeléctrico que en total demoraron a ocho jóvenes en casas de la cuadra —entre ellos dos adolescentes de 16 años— y secuestraron dos armas. A Alex le secuestraron un revólver calibre 22 largo cargado con siete cartuchos.

Por último, sumó el delito de encubrimiento por circular en una moto Honda Wave que había sido robada entre agosto y septiembre de 2025 en Lamadrid al 100. El 13 de septiembre de ese año acudieron policías a Biedma y Colón tras un accidente de tránsito. Chamorro, que iba en la moto, la dejó tirada y se fue corriendo. Se comprobó entonces que la moto tenía pedido de captura y lo apresaron tras un patrullaje por la zona en Colón al 3600. Desde entonces quedó en prisión preventiva y seis meses más tarde aceptó condena por la seguidilla de delitos.

Noticias relacionadas
La serie de balaceras incluyó disparos al voleo contra un utilitario en la zona norte.

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

Crímenes de trabajadores: a dos años de la saga de asesinatos que paralizó a Rosario.

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

El juicio por jurados por el femicidio de Alejandra Vargas se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Las armas fueron halladas en el marco de tres allanamientos en el barrio 7 de Septiembre, en Ybarlucea y Roldán, donde se encontraron los tachos enterrados con el armamento de última generación

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Ver comentarios

Las más leídas

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Gabriel Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

Lo último

Un tiratiros aceptó condena por atacar una casa con quince disparos y balear un patrullero

Un tiratiros aceptó condena por atacar una casa con quince disparos y balear un patrullero

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos del hogar

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos del hogar

Qué ver este fin de semana sin fútbol argentino por el paro de la AFA

Qué ver este fin de semana sin fútbol argentino por el paro de la AFA

Santa Fe va por su lugar en Vaca Muerta: busca que sus industrias se sumen al boom petrolero

Firmó con Neuquén un acuerdo de colaboración productiva. Puertos, ingenieros, créditos y adhesión al Rigi, algunas de las cartas que llevó la provincia

Santa Fe va por su lugar en Vaca Muerta: busca que sus industrias se sumen al boom petrolero

Por Gonzalo Santamaría
Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos del hogar
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos del hogar

Un tiratiros aceptó condena por atacar una casa con quince disparos y balear un patrullero
Policiales

Un tiratiros aceptó condena por atacar una casa con quince disparos y balear un patrullero

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región
la ciudad

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Vacuna antigripal: el próximo 10 de marzo comienza la campaña de inmunización
La Ciudad

Vacuna antigripal: el próximo 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Gabriel Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Ovación
Newells recibió otro no por parte de la Aprevide para llevar visitantes a La Fortaleza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's recibió otro no por parte de la Aprevide para llevar visitantes a La Fortaleza

Newells recibió otro no por parte de la Aprevide para llevar visitantes a La Fortaleza

Newell's recibió otro no por parte de la Aprevide para llevar visitantes a La Fortaleza

Central tendrá tres bajas ante Argentinos: Almirón reacomoda el equipo tras el clásico

Central tendrá tres bajas ante Argentinos: Almirón reacomoda el equipo tras el clásico

Faustino Oro perdió en la final: no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Faustino Oro perdió en la final: no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Policiales
Un tiratiros aceptó condena por atacar una casa con quince disparos y balear un patrullero
Policiales

Un tiratiros aceptó condena por atacar una casa con quince disparos y balear un patrullero

TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores

TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

La Ciudad
Mariano Romero: La Municipalidad está más preocupada en administrarse a sí mismo que en gobernar la ciudad
La Ciudad

Mariano Romero: "La Municipalidad está más preocupada en administrarse a sí mismo que en gobernar la ciudad"

Vacuna antigripal: el próximo 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

Vacuna antigripal: el próximo 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

Schmuck: Rosario se levanta con orden y un Estado del lado de los vecinos

Schmuck: "Rosario se levanta con orden y un Estado del lado de los vecinos"

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: Donde había balas, ahora hay máquinas

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: "Donde había balas, ahora hay máquinas"

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar
La Ciudad

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo
Economía

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: uno se incendió y hay una víctima mortal
La Región

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: uno se incendió y hay una víctima mortal

Construimos algo hermoso, dijo el hermano de Messi tras el debut de Leones FC

Por Lucas Vitantonio
Ovación

"Construimos algo hermoso", dijo el hermano de Messi tras el debut de Leones FC

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia
Ovación

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre
Economía

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán
POLICIALES

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos
Policiales

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
la ciudad

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi
La Ciudad

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro
La Ciudad

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas
politica

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas

La provincia acusa versiones malintencionadas y ratifica aumentos a policías
La Ciudad

La provincia acusa versiones "malintencionadas" y ratifica aumentos a policías

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida
La Ciudad

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual
Policiales

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo
Economía

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo