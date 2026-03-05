Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: "Donde había balas, ahora hay máquinas"

El intendente presentó la segunda etapa de lo que llamó plan de pacificación con foco en urbanización. Los Pumitas, Empalme Graneros, Ludueña y Mangrullo, entre los barrios priorizados

En la apertura de sesiones del Concejo Municipal, Pablo Javkin presentó este jueves el conjunto de obras barriales más amplio de su gestión. Bajo el nombre de "segunda etapa del Plan de Pacificación", el intendente agrupó intervenciones de urbanización, pavimento, cloacas y espacios públicos en zonas que históricamente concentraron los mayores índices de violencia en la ciudad. "Ahora vamos por las obras de fondo", sintetizó.

El anuncio más resonante fue la licitación inminente de la transformación de Los Pumitas, el barrio donde creció Maximiliano Jerez, asesinado durante los años de mayor violencia narco en Rosario . La obra incluye la apertura de calles, la extensión de servicios básicos, 55 cuadras de pavimento y la construcción de dos plazas nuevas. Javkin precisó que el obrador se instalará en el predio donde funcionaba uno de los búnkeres desarticulados por la policía. "Cuando dijimos que íbamos a derribarlos, lo decíamos en serio", afirmó ante el Concejo.

En Empalme Graneros, el municipio continuará la obra de pavimento definitivo que ya tiene 64 cuadras ejecutadas. Este año se sumarán 114 nuevas cuadras hacia el sur, completando la infraestructura del noroeste de la ciudad desde la avenida Sorrento hasta Junín. En el mismo sector norte, arrancará también la primera etapa del pavimento en barrio Unión, comenzando por la zona de calle Superí.

En Ludueña, la intervención prevista implica la reconversión del viejo estadio de Tiro Federal en un parque barrial. Una operación similar se anunció para barrio Industrial, donde el antiguo complejo de viviendas del barrio Cotar dará lugar a un espacio verde de 6.000 metros cuadrados. En barrio Las Flores se licitará en junio la segunda etapa del Parque de la Colectora.

Más obras en Rosario

Otras obras anunciadas incluyen la finalización del paso a nivel de avenida Salvat y la incorporación de dos espacios públicos en Barrio Olímpico; la apertura de calle Andrade en Barrio Ate para conectar con avenida Oroño; la extensión del bulevar Seguí hacia el este en Tablada, entre Ayacucho y Grandoli; y el inicio de la urbanización de Mangrullo, con la apertura del paso a nivel de calle Gutiérrez y un nuevo acceso desde el norte conectado con Circunvalación.

En términos generales, el municipio proyecta superar las 700 cuadras de pavimento definitivo ejecutadas en toda la ciudad durante 2026, lo que según Javkin representaría un récord histórico. "Nunca antes la ciudad tuvo tanta cantidad de obras de pavimento definitivo al mismo tiempo", sostuvo.

El plan también contempla la licitación, junto a Aguas Santafesinas, de las redes cloacales para los barrios Hostal del Sol Oeste y San Eduardo, con más de 5.500 conexiones nuevas que elevarían la cobertura al 96% de la ciudad.

Baja de homicidios en Rosario

Javkin enmarcó el conjunto de intervenciones en una lógica que combina infraestructura con política de seguridad.

"Donde antes se escuchaba el ruido de las balas, ahora se escuchan máquinas trabajando", dijo, y respaldó la afirmación con números concretos. Las intervenciones en Stella Maris, La Bombacha y 7 de Septiembre redujeron más del 80% los homicidios en esos barrios. En Agote, las obras bajaron un 75% los heridos por arma de fuego. En términos generales, 2024 registró la cifra de homicidios más baja de los últimos diez años en Rosario, y el bimestre enero-febrero de este año fue, según el intendente, el menos violento del siglo.