Yanina Latorre estuvo en lo de Susana: las frases picantes sobre Pampita, Wanda y la China

“Pampita se separó por los cuernos. Ella sabía. Ese mismo día que lo conté me empezó a llamar por teléfono y yo no la atendía. Ese día se separó por los cuernos. Yo ese día conté cuatro. Yo creo que ella sabía, el tema es que no le gusta cuando toma estado público porque se siente muy humillada. Él le confesó todo ese día y le dijo que era todo verdad. Pero él quiere volver”, detalló sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán.

Qué dijo Yanina sobre la China y Colapinto

“El único que no te mintió fue L-Gante, es el único que es honesto. A mí también me dijo la verdad, dice que anda con Wanda hace tres años, con grises y cuando vos lo sentaste acá ellos estaban peleados.tenía al de Turquía millonario y al de General Rodríguez que es sexo puro”, lanzó Latorre.

“No sé qué hacía en Madrid, pero por ahí lo fue a buscar. Es capaz. La China tiene un tema. A mí no me importa, pueden salir, ella está soltera y la diferencia de edad no es tanta, pero yo si soy la madre de Colapinto y viene con la China me asusto. Tiene tres pibes, es grande, salió con medio país, mucho casado. Ella es hermosa y pibe que se pone de moda no para hasta que se lo agarra”, concluyó.

También habló sobre el supuesto romance entre Nicki Nicole y Enzo Fernández, y aseguró que efectivamente están saliendo.

Finalmente, se refirió a las declaraciones cruzadas entre Luciano Castro, su pareja Griselda Siciliani y su ex Sabrina Rojas. Sobre este caso, afirmó que la protagonista de "Envidiosa" le mandaba fotos a Castro cuando Rojas todavía era su pareja y estaba embarazada.