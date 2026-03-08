Insuficiencia cardíaca: el avance hacia modelos de atención integral con foco en el paciente Herramientas asistenciales diseñadas para brindar una atención moderna, centrada en el paciente y basada en la mejor evidencia científica 8 de marzo 2026 · 08:24hs

La insuficiencia cardíaca es una de las afecciones cardiovasculares más frecuentes y complejas de la medicina actual. Esta condición ocurre cuando el corazón pierde la capacidad de bombear sangre de manera eficiente para cubrir las necesidades del organismo, lo que genera síntomas como falta de aire, hinchazón en piernas o abdomen, cansancio excesivo y un aumento rápido de peso. Ante este escenario, resulta clave contar con herramientas asistenciales diseñadas para brindar una atención moderna, centrada en el paciente y basada en la mejor evidencia científica. “El propósito central de estos esquemas es reducir los reingresos hospitalarios, prevenir complicaciones y mejorar significativamente la calidad de vida de la persona y su entorno familiar”, comentan el Dr. Juan Pablo Escalante, Cardiólogo y Jefe del Programa de Insuficiencia Cardíaca del Instituto Cardiovascular de Rosario, junto a la Dra. Florencia Tuninetti, integrante del equipo del ICR.

El empoderamiento del paciente como eje del tratamiento Una parte fundamental del abordaje terapéutico es que el paciente y su familia comprendan la enfermedad para participar activamente en su cuidado. “El empoderamiento del paciente a través de la educación mejora los resultados clínicos, por lo que la práctica médica debe brindar orientación detallada sobre el reconocimiento precoz de los síntomas de descompensación y la importancia del control diario del peso corporal”, explican los profesionales de Grupo Oroño, y destacan que los tratamientos requieren una comprensión profunda sobre la alimentación adecuada, la adherencia estricta a la medicación prescrita y la identificación precisa de los momentos en los que es necesario realizar una consulta médica.

Coordinación asistencial en la fase de internación Dado que la insuficiencia cardíaca es una de las principales causas de internación cardiovascular, el manejo médico durante la hospitalización es un pilar crítico. En esta etapa, resulta esencial desarrollar trabajos coordinados con diversos servicios asistenciales para garantizar una atención homogénea y segura. “Esto permite optimizar el tratamiento siguiendo los protocolos de las guías internacionales más actualizadas de la ESC y la AHA. Asimismo, contar con herramientas diagnósticas como la ecografía pulmonar en sala y Unidad Coronaria permite intervenir con mayor precisión en situaciones complejas o en decisiones sobre terapias para cuadros de insuficiencia cardíaca avanzada”, señalan.

¿Qué sucede en los casos en que no se requiere hospitalización? Los cardiologos indican que para evitar hospitalizaciones innecesarias, la medicina actual contempla el uso de un Hospital de Día especializado en insuficiencia cardíaca, un modelo de atención permite manejar descompensaciones leves de manera ambulatoria, facilitando la administración de medicación endovenosa (como diuréticos, hierro o levosimendán) y el ajuste del tratamiento de forma rápida y segura. “Este enfoque no solo mejora la evolución clínica, sino que permite que el paciente reciba una educación estructurada sobre su condición antes de regresar a su hogar el mismo día.”

Control preventivo y recuperación funcional La estabilidad del paciente en los días posteriores al egreso sanatorial es determinante, por lo que se establece un control especializado precoz dentro de los 7 a 10 días posteriores al alta. Durante esta consulta, se realiza una evaluación clínica completa, ajustes personalizados de la medicación y estudios de seguimiento como la ecografía pulmonar para reforzar las pautas de autocuidado. Complementariamente, se implementa un plan de rehabilitación cardiovascular a cargo de kinesiólogos en el gimnasio de la institución, orientado a recuperar la capacidad física, mejorar los síntomas y facilitar la reinserción social del paciente. Un equipo interdisciplinario de referencia El manejo integral de esta patología involucra un equipo que integra cardiología, enfermería especializada, nutrición, kinesiología y psicología, entendiendo que la afección impacta tanto en el estado físico como en el emocional y el entorno familiar. Bajo esta visión, el Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR) consolida su rol como centro de referencia regional a través de su Programa de Insuficiencia Cardíaca, el cual es coordinado por los doctores Juan Pablo Escalante, Juan Manuel Domínguez y Florencia Tuninetti, junto a la enfermera especializada Judith Nuñez. “Esta renovación combina experiencia clínica, tecnología diagnóstica avanzada, protocolos internacionales y una atención personalizada para asegurar un cuidado integral del corazón”.