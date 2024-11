Wanda Nara dió detalles de su encuentro con Icardi y la China Suárez

Aunque en el exclusivo restaurante de la Costanera no se registraron escándalos , la velada de Wanda Nara, L-Gante, Mauro Icardi y la China Suárez dio un giro inesperado más tarde. La noche de este cuarteto continuó en el boliche Tequila, en Palermo . Fue allí donde las tensiones entre las figuras mediáticas parecieron intensificarse y, como siempre, la noticia no tardó en circular.

Si bien al principio Wanda no quiso detenerse a hablar con los periodistas que se encontraban presentes en el lugar, la conductora salió a brindar finalmente su versión de los hechos. La mediática dialogó con el móvil de A la Tarde (América TV) y aclaró que no hubo ningún conflicto con la China.

La versión de Wanda sobre los hechos

Tras una serie de preguntas, Wanda dijo que “No pasó eso. Me acerqué a saludar y ella tenía muy buena onda”. Cuando le consultaron sobre los supuestos enfrentamientos con la China Suárez mencionó que “Muy buena onda, yo ya había hablado con ella por teléfono”.

Sin embargo, los presentes en el lugar tomaron fotografías y grabaron videos del tenso encuentro cara a cara entre las famosas fogueando los rumores de pelea. “Nos estaban grabando, le saqué el teléfono a una chica y Elián le borró un video” aclaró Nara.

la_china_suxrez_y_wanda_nara.jpg_1480801792.webp

Cuando le consultaron sobre su relación con su ex pareja, Mauro Icardi, la conductora confesó que mantiene una relación cercana con el futbolista. “Habló todos los días por mis hijos”. Mientras Wanda hablaba en vivo con el móvil de A la tarde, su actual pareja y el cantante de cumbia dialogaba con Socios del Espectáculo (El Trece) acerca de la noche y respaldaba las palabras de su actual pareja. Lo primero que le preguntaron fue si se encontró con Icardi y contestó: “No, la verdad es que no. Ni lo vi”.

“La pasamos de diez”, detalló L-Gante cuando le preguntaron sobre su noche. A la hora de dar detalles sobre el encuentro con La China, el cantante intentó esquivar el tema hablando de la canción que lanzaron a mediados de este año. Su misión resultó fallida y terminó brindando su versión de lo trascendido.

"Nosotros comimos, luego fuimos a Tequila y ahora estamos marchando porque tenemos cosas que hacer temprano. No hubo ninguna pelea, la gente se pone a grabar, pero nada raro. Yo la saludé a la China, ellas se saludaron, no pasó nada”, dejó en claro L-Gante. También añadió que “La gente habla de cerca cuando hay mucho tumulto”.

El cantante dio cierre a los rumores de enfrentamientos entre las mujeres diciendo que ambas mantuvieron un trato cordial. “Yo me acerqué a hablar con la China porque trabajamos juntos y la saludé. Estuvo todo bien, no vi ningún conflicto y la gente habla para lo mediático. No pasó nada, olvídate, la gente habla boludeces. Estuvimos todos en el mismo lugar, no hubo drama y cada uno estuvo en la suya” concluyó.