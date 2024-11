Pampita habló con Susana de la separación de Roberto García Moritán

“Bueno, bajaste de peso, estás bárbara. Hay que agradecerle a ese estúpido”, afirmó Susana. “Pará. No le digas así a Robert, porfa. No estoy peleada con él. Nunca. Yo no quedo peleada con nadie. Yo siempre quedo bien con la gente que fue parte de mi vida. Siempre”, retrucó Pampita, mostrándose conciliadora.

Aunque evitó compartir los motivos profundos de la separación, entre rumores de infidelidad, Pampita aseguró que el final fue abrupto y contundente. “Pasó algo que destruyó la relación. Yo vivía en un mundo donde estaba todo bien, que íbamos a estar toda la vida juntos, que era para mí un proyecto soñado. Toda la vida quise tener mi familia. Mis hijitos, un compañero, volver de trabajar y tener a alguien que me abrace, dormir abrazados. Siempre lo busqué y lo voy a seguir buscando porque esa es mi esencia. No me imaginé que se iba a acabar, que se iba a destruir, que iba a desaparecer todo”, aseveró.

“¿La causa fue por un engaño? ¿Por plata?”, indagó Susana. “Por plata, no, Su. Se terminó todo de un día para el otro. Fue una bomba. Explotó todo y no se pudo pegar. No voy con la mentira. El 20 de septiembre se terminó la relación. Yo no era la prioridad de Roberto”, señaló y remarcó Pampita que no quería hablar mal de su ex por sus hijos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario La Capital (@diariolacapital)

Pampita y su nuevo romance

Más adelante, se refirió a su nuevo romance con Martín Pepa, a quien aseguró que conocía desde hace muchos años de La Pampa. “No éramos tan chicos cuando nos conocimos, pero jamás nos miramos con otra intención porque yo estaba en pareja y él también. No se nos ocurrió de ninguna manera. Fue acá en Buenos Aires en el Teatro Colón para ver a Piazzolla, que yo soy muy fan (sic). Era también una cita con sus hermanos, que conozco a todos, y en grupo. La primera vez que salí ya salió la foto, así que fue como estar en todos lados y todavía no había pasado nada”, detalló la modelo, sobre los comienzos del vínculo.

“Mi corazón se va a curar solo, no es porque aparece alguien. Es algo que tiene que hacer su proceso solo. Una cosa no quita la otra, pero bueno... Llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan y me hacen bien”, aclaró Pampita.

“Él vive en muchos lados. Nunca tuve una relación a distancia. Toda la vida quise estar abrazada todos los días, ver series el finde y me fue pésimo, así que vamos a probar algo nuevo”, cerró la modelo.