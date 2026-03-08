Villa Gobernador Gálvez celebró sus 138 años con una gran fiesta en plaza San Martín

Miles de vecinos colmaron el centro en un gran festival con comparsas, música, emprendedores y artistas. La ciudad reafirmó la identidad comunitaria y el crecimiento como una de las urbes más importantes del Gran Rosario

A 138 años de su fundación, Villa Gobernador Gálvez volvió a celebrar su historia con una fiesta popular que combinó cultura, identidad barrial y participación comunitaria.

Villa Gobernador Gálvez celebró los 138 años de su fundación con una multitudinaria fiesta popular en la Plaza San Martín, frente al edificio municipal, donde miles de vecinos participaron del Festival de la Ciudad, una propuesta cultural y comunitaria que reunió comparsas, ballets, artistas locales, feria gastronómica y emprendedores.

El evento, organizado por el municipio con el acompañamiento del gobierno provincial, la Asociación de Comercio e Industria y empresas locales, fue uno de los momentos centrales de una agenda de actividades que se extendió durante varios días y que buscó celebrar la historia de la ciudad, fortalecer el encuentro comunitario y poner en valor el trabajo de los artistas y productores locales.

La celebración tuvo lugar en la plaza ubicada en Mitre y Oppici y comenzó desde las primeras horas de la tarde, cuando familias enteras comenzaron a acercarse para disfrutar de los espectáculos y recorrer los puestos de artesanías y gastronomía. A medida que avanzaba la noche, el espacio público se transformó en una verdadera fiesta popular, con comparsas, música y vecinos que se sumaban a compartir una jornada que volvió a colocar a la ciudad en el centro de la escena cultural del área metropolitana.

En diálogo con La Capital, Brindis y LT8, durante la celebración, el intendente Alberto Ricci destacó el clima que se vivía en la plaza y el acompañamiento de la comunidad . “Estamos muy contentos, la noche se presta para que la gente esté disfrutando del espacio público conmemorando el 138 aniversario de Villa G. Gálvez”, expresó mientras recorría el predio junto a vecinos y emprendedores.

villa Gobernador Gálvez - 138 aniversario 3

Plaza San Martín, el punto de encuentro

La Plaza San Martín volvió a convertirse en el corazón de la ciudad. La presencia de miles de personas marcó una de las postales más fuertes de la jornada y confirmó el valor que tienen estos eventos como espacios de encuentro comunitario.

Comparsas, ballets y músicos locales fueron protagonistas de la noche, en una programación que incluyó a las comparsas Arizú, Fonaverá, Aramixú y La Magia del Carnaval, además de los ballets Municipal y Pampa y Cielo y artistas como La Arrasadora y Lupe Ferreyra.

villa Gobernador Gálvez - 138 aniversario 5

Ricci remarcó la importancia de que el escenario esté ocupado por artistas de la propia ciudad y destacó el trabajo de los equipos municipales y las instituciones que colaboraron en la organización. “Hace diez años que estamos trabajando en este tipo de celebraciones y cada año evolucionamos. Armamos un gran equipo que trabaja con los emprendedores y los artesanos para que puedan tener su espacio en este tipo de eventos”, señaló.

Durante la celebración también hubo espacio para recordar los orígenes de la ciudad. Villa G. Gálvez fue fundada el 25 de febrero de 1888 y su desarrollo histórico estuvo marcado por distintos núcleos urbanos que terminaron conformando la identidad actual del territorio.

“Villa G. Gálvez se fue formando a partir de distintos sectores. Con la llegada del ferrocarril se consolidó lo que era Villa G. Gálvez, después con la estación se formó Villa Diego y con el frigorífico Swift se desarrolló Pueblo Nuevo”, explicó Ricci durante el recorrido.

Embed - 138 aniversario de Villa Gobernador Gálvez

Esa historia explica por qué el municipio suele organizar celebraciones en distintos puntos del territorio, buscando integrar las diversas identidades barriales que forman parte de la ciudad. “Generalmente hacemos festejos en esos tres puntos y los rotamos. En esta oportunidad elegimos la plaza frente a la Municipalidad como punto de encuentro”, agregó.

Emprendedores y producción

Uno de los ejes más visibles del festival fue la participación de emprendedores y productores locales, que encontraron en la feria una oportunidad para mostrar y comercializar sus productos.

Entre los puestos más concurridos estuvieron los de cerveza artesanal, que atrajeron a muchos visitantes durante la noche. Ignacio, integrante de una cervecería local, explicó que el emprendimiento nació como un proyecto familiar y fue creciendo con el tiempo. “Somos una cervecería de acá de Gálvez. Lo más importante es que la gente la disfrute y que se venda bien fría”, comentó entre risas mientras servía los vasos a los visitantes.

villa Gobernador Gálvez - 138 aniversario 2

Desde el municipio destacaron que el emprendimiento hoy alcanza una producción que supera los 15 mil litros mensuales y que ya logra comercializarse no sólo en la ciudad sino también en otras provincias como Córdoba y Entre Ríos.

Para muchos emprendedores, este tipo de eventos representa una oportunidad concreta de trabajo y visibilidad. Una vecina que participaba de la feria junto a su familia explicó que estos encuentros permiten generar ingresos y fortalecer la economía local. “Tenemos un puesto familiar y venimos seguido. Estas ferias son una gran salida para vender, porque pasa mucha gente de la ciudad y de localidades vecinas”, contó.

Durante la recorrida por la plaza, muchos vecinos coincidieron en señalar que estas celebraciones también ayudan a mostrar otra imagen de la ciudad, históricamente atravesada por estigmas vinculados a la inseguridad. Una condición que, aseguran, “está cambiando de la mano del reencuentro de los vecinos y la diversidad de actividades que hay durante el año”.

Romper estigmas

En ese sentido, el intendente Ricci destacó el trabajo que se viene realizando junto al gobierno provincial para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el espacio público.

“Venimos trabajando para que la ciudad esté ordenada, limpia y segura. Lo hacemos junto con el Ministerio de Seguridad de la provincia y con la presencia de fuerzas federales que refuerzan el trabajo territorial”, explicó.

El jefe municipal reconoció que los problemas de inseguridad siguen siendo un desafío para muchas ciudades del país, pero aseguró que en Villa Gobernador Gálvez se lograron avances importantes. “Hemos bajado considerablemente los índices de hechos graves y de delitos menores. Es un trabajo conjunto que venimos haciendo y que nos permite generar este tipo de espacios donde la gente puede disfrutar con tranquilidad”, afirmó.

Cultura y pertenencia

Más allá de los discursos oficiales, la celebración tuvo un fuerte componente simbólico para los propios vecinos. Muchos destacaron la importancia de encontrarse en el espacio público y compartir una fiesta que tiene a los artistas locales como protagonistas.

“Es algo muy importante para la ciudad y para nuestra cultura. Que estas fiestas se hagan todos los años es espectacular”, expresó uno de los asistentes mientras observaba los espectáculos en el escenario.

Otros remarcaron el valor de que los artistas sean conocidos por el propio público. “La mayoría de los músicos y comparsas que se presentaron son de acá. Nos conocemos todos y venimos a apoyarlos”, comentó otro vecino.

El clima festivo también se reflejó en las redes sociales, donde circularon videos y reels que mostraban la plaza colmada de público, comparsas desfilando y familias disfrutando de la celebración.

La agenda del aniversario continuó con otras actividades culturales, entre ellas la Noche de Colectividades en el barrio Pueblo Nuevo, donde distintas delegaciones presentaron platos típicos y espectáculos artísticos, ampliando el espíritu festivo a otros sectores de la ciudad.

A 138 años de su fundación, Villa Gobernador Gálvez volvió a celebrar su historia con una fiesta popular que combinó cultura, identidad barrial y participación comunitaria. Una celebración que, más allá del aniversario, dejó una imagen potente: la de una ciudad que busca reafirmar su identidad y proyectar su crecimiento dentro del área metropolitana del Gran Rosario.

