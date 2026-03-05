Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos del hogar

El cálculo surge de la medición de la canasta alimentaria y canasta básica total realizada en supermercados ubicados en barrio Martin

El costo de los alimentos continúa presionando con fuerza sobre el presupuesto de los hogares. Un relevamiento realizado en supermercados de barrio Martin estimó que durante febrero una familia tipo necesitó en promedio $1.212.216,76 solo para cubrir su alimentación mensual. Así, el ingreso total necesario para cubrir todos los gastos básicos del hogar y no caer en la pobreza alcanzaría los $3.565.343,41 , cifra que corresponde a la denominada Canasta Básica Total.

El cálculo surge de la medición de precios de los 24 productos que integran la canasta alimentaria básica utilizada para estimar el costo de vida de un hogar compuesto por dos adultos de entre 30 y 50 años y dos hijos, uno de entre 10 y 12 años y otro de entre 4 y 6 años, una medición realizada por el estadístico Alfredo Coniglio, exdirector del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).

La metodología consiste en tomar el precio de cada uno de esos productos y multiplicarlo por la cantidad necesaria para el consumo mensual, según parámetros nutricionales. Posteriormente se suman todos los valores obtenidos para determinar el costo total de la canasta básica alimentaria.

El relevamiento correspondiente a febrero arrojó valores de $1.291.747,81 en el primer supermercado analizado, $1.312.510,77 en el segundo y $1.032.391,71 en el tercero. A partir de esos registros, el promedio de los tres establecimientos relevados se ubicó en $1.212.216,76.

De acuerdo con la metodología utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), si una familia tipo percibe ingresos inferiores al costo de la canasta alimentaria básica se considera en situación de indigencia, es decir, cuando los ingresos no alcanzan siquiera para cubrir las necesidades mínimas de alimentación.

Gastos de una familia tipo

En términos teóricos, el gasto en alimentos debería representar alrededor del 34% del total de los ingresos del hogar. El 66% restante se destina a cubrir otros gastos indispensables de la vida cotidiana. Entre esos rubros se encuentran la indumentaria, el pago de impuestos y servicios, el equipamiento y mantenimiento del hogar, la salud, el transporte, el esparcimiento, la educación y otros gastos no específicos.

Siguiendo esa proporción, si el costo de la canasta alimentaria asciende a $1.212.216,76, el resto de los gastos familiares debería ubicarse en torno a $2.353.126,65, se estimó en el informe.

De esta manera, el ingreso total necesario para cubrir todos los gastos básicos del hogar y no caer en la pobreza alcanzaría los $3.565.343,41, cifra que corresponde a la denominada Canasta Básica Total.

Los autores del relevamiento -que además cuenta con el apoyo del Dr. Aníbal Agostini- también señalaron que los movimientos de precios detectados entre los supermercados analizados no presentan un comportamiento uniforme. En muchos casos, un producto registra aumentos en un establecimiento mientras que en otro mantiene su valor o incluso muestra precios más bajos, lo que dificulta encontrar patrones que permitan explicar la dinámica de los cambios.

Asimismo, aclararon que los valores corresponden a compras realizadas en comercios de barrio de Rosario, donde en general los precios suelen ser más elevados que en otras zonas de la ciudad.