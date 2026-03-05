La Capital | Economía | familia

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos del hogar

El cálculo surge de la medición de la canasta alimentaria y canasta básica total realizada en supermercados ubicados en barrio Martin

5 de marzo 2026 · 16:46hs
Los autores del relevamiento aclararon que los valores corresponden a compras realizadas en comercios de barrio Martin

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Los autores del relevamiento aclararon que los valores corresponden a compras realizadas en comercios de barrio Martin, donde en general los precios suelen ser más elevados que en otras zonas de la ciudad.

El costo de los alimentos continúa presionando con fuerza sobre el presupuesto de los hogares. Un relevamiento realizado en supermercados de barrio Martin estimó que durante febrero una familia tipo necesitó en promedio $1.212.216,76 solo para cubrir su alimentación mensual. Así, el ingreso total necesario para cubrir todos los gastos básicos del hogar y no caer en la pobreza alcanzaría los $3.565.343,41, cifra que corresponde a la denominada Canasta Básica Total.

El cálculo surge de la medición de precios de los 24 productos que integran la canasta alimentaria básica utilizada para estimar el costo de vida de un hogar compuesto por dos adultos de entre 30 y 50 años y dos hijos, uno de entre 10 y 12 años y otro de entre 4 y 6 años, una medición realizada por el estadístico Alfredo Coniglio, exdirector del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).

La metodología consiste en tomar el precio de cada uno de esos productos y multiplicarlo por la cantidad necesaria para el consumo mensual, según parámetros nutricionales. Posteriormente se suman todos los valores obtenidos para determinar el costo total de la canasta básica alimentaria.

El relevamiento correspondiente a febrero arrojó valores de $1.291.747,81 en el primer supermercado analizado, $1.312.510,77 en el segundo y $1.032.391,71 en el tercero. A partir de esos registros, el promedio de los tres establecimientos relevados se ubicó en $1.212.216,76.

De acuerdo con la metodología utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), si una familia tipo percibe ingresos inferiores al costo de la canasta alimentaria básica se considera en situación de indigencia, es decir, cuando los ingresos no alcanzan siquiera para cubrir las necesidades mínimas de alimentación.

Gastos de una familia tipo

En términos teóricos, el gasto en alimentos debería representar alrededor del 34% del total de los ingresos del hogar. El 66% restante se destina a cubrir otros gastos indispensables de la vida cotidiana. Entre esos rubros se encuentran la indumentaria, el pago de impuestos y servicios, el equipamiento y mantenimiento del hogar, la salud, el transporte, el esparcimiento, la educación y otros gastos no específicos.

Siguiendo esa proporción, si el costo de la canasta alimentaria asciende a $1.212.216,76, el resto de los gastos familiares debería ubicarse en torno a $2.353.126,65, se estimó en el informe.

De esta manera, el ingreso total necesario para cubrir todos los gastos básicos del hogar y no caer en la pobreza alcanzaría los $3.565.343,41, cifra que corresponde a la denominada Canasta Básica Total.

Leer más: Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo

Los autores del relevamiento -que además cuenta con el apoyo del Dr. Aníbal Agostini- también señalaron que los movimientos de precios detectados entre los supermercados analizados no presentan un comportamiento uniforme. En muchos casos, un producto registra aumentos en un establecimiento mientras que en otro mantiene su valor o incluso muestra precios más bajos, lo que dificulta encontrar patrones que permitan explicar la dinámica de los cambios.

Asimismo, aclararon que los valores corresponden a compras realizadas en comercios de barrio de Rosario, donde en general los precios suelen ser más elevados que en otras zonas de la ciudad.

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

Un tiratiros aceptó condena por atacar una casa con quince disparos y balear un patrullero

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos del hogar

Qué ver este fin de semana sin fútbol argentino por el paro de la AFA

Santa Fe va por su lugar en Vaca Muerta: busca que sus industrias se sumen al boom petrolero

Firmó con Neuquén un acuerdo de colaboración productiva. Puertos, ingenieros, créditos y adhesión al Rigi, algunas de las cartas que llevó la provincia

Por Gonzalo Santamaría
Economía

Policiales

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Newell's recibió otro no por parte de la Aprevide para llevar visitantes a La Fortaleza
Por Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera
Mariano Romero: "La Municipalidad está más preocupada en administrarse a sí mismo que en gobernar la ciudad"
