Sellado con un beso: Wanda Nara y L-Gante confirmaron su romance

En la entrevista, Elián Valenzuela (el nombre no artístico del cumbiero) confesó que se estaban viendo seguido y que probablemente esa misma tarde iría a verla. "El último tiempo con ella estoy centrado, relajado. No fumo más, no me drogo más, no tomo más”, confesó el cantante, que atraviesa un momento judicial complejo al enfrentar cargos por portación de armas y amenazas.